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Japan Display ince çerçeveli yeni 6 inçlik ekranını duyurdu

Japan Display tarafından duyurulan yeni 6 inçlik LCD ekran, çok ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor. Sadece yan kenarlar değil üst ve alt kenarlar da oldukça ince tasarlanmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Telefonun daha şık görünmesini sağlayan ve aynı boyuttaki diğer modellere göre daha kompakt hale getiren ince ekran çerçeveleri, akıllı telefon pazarında giderek daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Panel üreticileri de bu trendi yakalamak niyetinde.

İnce tasarım

Japan Display tarafından duyurulan yeni 6 inçlik LCD ekran, çok ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor. Sadece yan kenarlar değil üst ve alt kenarlar da oldukça ince tasarlanmış. JDI bunu gerçekleştirmek için kendisine özgü önemli teknolojilere yer vermiş.

Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active LCD adındaki teknoloji ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli yapım Deliçeri iddialı geliyor"

Firmanın yeni ekranı 1080x2160 piksel çözünürlüğe ve 18:9 görüntü oranına sahip. Bu görüntü oranı özellikle video izlerken üst ve alt kenarda ortaya çıkan siyah sınırların boyutunu azaltıyor. Böylece çok daha iyi bir görüntü tecrübesi ortaya çıkıyor. Samsung ve LG yeni amiral gemilerinde bu görüntü oranına yer veriyorlar.

Mevcut amiral gemilerindeki 1440x2560 piksel çözünürlüğe baktığımızda yeni ekran piksel yoğunluğu açısından biraz geride kalıyor ancak ince görünüm ve kompakt tasarım imkanı sayesinde ön plana çıkacaktır. Sony, JDI ortaklığının bir parçası olduğu için yıl sonundaki yeni Sony Xperia amiral gemisinde 6 inçlik bu ekranı görmemiz olası.

 

http://www.j-display.com/english/news/2017/20170619.html Yorum Yaz
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kucukyenici 2 yıl en beğenilen
Sony bu ekranı alır, iyi bir çerçeve ekler.
1 Yanıt Yanıtla +27
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Cosster 2 yıl tahir40
tahir40
En kötü ekran kasa oranına sahip kütük gibi telefon yapan Sony'yi biraz tanıyorsam Japon arkadaşlar namına leke sürmemek adına bı ekranı kullanmaz. 4K ekran koyar, her taraftan 1-2şer cm kasa payı bırakır :)

Halbuki en kötü ekran kasa oranına sahip cihazları üreten Apple...
tahir40En kötü ekran kasa oranına sahip kütük gibi telefon yapan Sony'yi biraz tanıyorsam Japon arkadaşlar namına leke sürmemek adına bı ekran...
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MHEC 2 yıl
telefon nerde
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aycibin 2 yıl
video ve fotoğraf standart formatı 16:9'ken 16:9 telefonda alt ve üstte siyah bant oluşmaz.bilakis 18:9 gibi oranlarda yanlarda siyah bant oluşur.alttaki çizimde kırmızı görünen alanlar video ve fotoğraf görüntülerken kullanılmıyor.
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maximus8282 2 yıl
Çerçevesiz ekran zor tutulur, bir çözüm bulmadan çerçeveleri kaldırılmamalı.
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fbyram 2 yıl
Çerçeveler ekrana toprak kaybetmez bence, Japon'lar geleneklerine bağlıdır
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stalker(1979) 2 yıl
Böyle şeyleri ilk japonlar yapıyor ancak Sony'den böyle telefonları göremiyoruz ne yazık ki. Ya çinliler yada koreliler hep daha ince çerçeveli telefonlar yapıyorlar.
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St Batuhan 2 yıl
Yıl sonundaki telefonlar için zor biraz yani zaten olursa bu ekran ultra tarzı bir kısımda olur ama XZ Ultra tanıtılmaz gibi ama olursa onda olur bir tek :/ Eh XA1 Ultra zaten ilk yarının telefonu hemen 2. ürün gelmez :/ O zaman bu anca seneye kalır. İlk yarıda XZ2 Ultra gibi bir cihaz ile iyi gider.
Bir de çerçeve olsun arkadaş, çok abartı değil ama olması faydalı. Ekran kısmı direkt darbe almıyor bu sayede ve yatay modda tutmak kolaylaşıyor. Tabii stereo hoparlör olursa da tadından yenmiyor bu durumun.
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tahir40 2 yıl
En kötü ekran kasa oranına sahip kütük gibi telefon yapan Sony'yi biraz tanıyorsam Japon arkadaşlar namına leke sürmemek adına bı ekranı kullanmaz. 4K ekran koyar, her taraftan 1-2şer cm kasa payı bırakır :)
1 Yanıt Yanıtla
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Cosster 2 yıl tahir40
tahir40
En kötü ekran kasa oranına sahip kütük gibi telefon yapan Sony'yi biraz tanıyorsam Japon arkadaşlar namına leke sürmemek adına bı ekranı kullanmaz. 4K ekran koyar, her taraftan 1-2şer cm kasa payı bırakır :)

Halbuki en kötü ekran kasa oranına sahip cihazları üreten Apple...
Yanıtla +5
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kucukyenici 2 yıl en beğenilen
Sony bu ekranı alır, iyi bir çerçeve ekler.
1 Yanıt Yanıtla +27
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kadirirdem 2 yıl kucukyenici
Onuda satar :D telefon ebatları 7 inç tablet boyutlarında olur. :)
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burakk, 2 yıl
Şu 18:9 yerine 2:1 desek
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firat_kilic 2 yıl
TDI // Turk Display inc.... de olsaymış...
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burakdc 2 yıl firat_kilic
firat_kilic

TDI // Turk Display inc.... de olsaymış...

Var arkadasım ama bizde farklı biraz :D TDI "Türkiye Denizcilik İşletmeleri" yani Şirketi Hayriye :P
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