Japan Display ince çerçeveli yeni 6 inçlik ekranını duyurdu

Telefonun daha şık görünmesini sağlayan ve aynı boyuttaki diğer modellere göre daha kompakt hale getiren ince ekran çerçeveleri, akıllı telefon pazarında giderek daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Panel üreticileri de bu trendi yakalamak niyetinde.

İnce tasarım

Japan Display tarafından duyurulan yeni 6 inçlik LCD ekran, çok ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor. Sadece yan kenarlar değil üst ve alt kenarlar da oldukça ince tasarlanmış. JDI bunu gerçekleştirmek için kendisine özgü önemli teknolojilere yer vermiş.

Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active LCD adındaki teknoloji ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

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Firmanın yeni ekranı 1080x2160 piksel çözünürlüğe ve 18:9 görüntü oranına sahip. Bu görüntü oranı özellikle video izlerken üst ve alt kenarda ortaya çıkan siyah sınırların boyutunu azaltıyor. Böylece çok daha iyi bir görüntü tecrübesi ortaya çıkıyor. Samsung ve LG yeni amiral gemilerinde bu görüntü oranına yer veriyorlar.

Mevcut amiral gemilerindeki 1440x2560 piksel çözünürlüğe baktığımızda yeni ekran piksel yoğunluğu açısından biraz geride kalıyor ancak ince görünüm ve kompakt tasarım imkanı sayesinde ön plana çıkacaktır. Sony, JDI ortaklığının bir parçası olduğu için yıl sonundaki yeni Sony Xperia amiral gemisinde 6 inçlik bu ekranı görmemiz olası.