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Japon Mahkemesi'nden karar: Samsung'un Apple'a yönelttiği iddialar geçersiz

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Japon Mahkemesi'nden karar: Samsung'un Apple'a yönelttiği iddialar geçersiz

Samsung ile Apple arasındaki patent savaşları geçmişe nazaran biraz durulsa da daha önceden açılan davalarla ilgili sonuçlar gelmeyi sürdürüyor. 2011 yılında Apple'ın kendilerine ait olan 3G teknolojisiyle ilgili patentlerini iPhone'larda ihlal ettiği gerekçesiyle Japonya'da patent ihlal davası açan Samsung'a üzücü haber geldi.

Başvuruyu inceleyen Tokyo Bölge Mahkemesi Samsung'un Apple'a yönelttiği suçlamaları redderek Güney Koreli firmanın iPhone'larda kullanılan veri aktarım sistemininin kullanımı konusunda herhangi bir imtiyaz hakkına sahip olmadığına hükmetti.

Apple cephesinden gelişmeyle ilgili herhangi bir yorum gelmezken, Samsung'un Reuters'a konuşan basın sözcüsü mahkemenin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını ancak kararı daha detaylı inceleyerek fikri haklarını korumak için gereken önemleri alacaklarını söyledi.


http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-28/hardware/37351345_1_samsung-spokesman-japan-court-apple-japan Yorum Yaz
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Cefakar. 6 yıl en beğenilen
Bu Samsungla Apple'ın 3 yaşındaki çocuklardan farkı yok.
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dockhanger 6 yıl
adamlar para kazanıyolar bizim cahil bebeler marka ıcın birbiriyle kavga ediyor
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hakan.27 6 yıl
samsung haksız apple in bilgilerini ve tablet ve tlf tipi kopyalıyor cıkarıyor yanı samsung apple den calıyor kopya cekiyor olurmu bu arkdaşlar samsung zayıf bişi bilmeyen şirket apple olmasa samsung cökmüştü ios olmasaydı androıd olmazdı biliyorsunuz allaha belasını versin samsungun herşeyi calıyor kopyalıyor lütfen duyarsız kalmayın apple tek başına süper gidiyor kendi kendine üretiyor herşeyii uygulama ilk apple cıkardı oda İOS DUR
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl
İşte bu be helal symbian
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Deníz 6 yıl
samsung appledan teknoloji çalıyor ha bir yerimle gülüyorum
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St Batuhan 6 yıl
CyberneticS

Ya kardeşim şunu aklınıza sokun Apple fanatikleri size sesleniyorum. Apple telefon ipad tablet gibi ürünlerin haricinde ne üretiyo var mı dünyaya pazarladığı başka ürün ? Bir de Samsunga bak elekrtonik olsun mekanik olsun ev eşyasından tut inşaat dozerine kadar adamlar her şeyi üretiyolar. Şimdi bana hemen hemen her sektöre atılım yapmış olan, dünya ekonomi piyasasında ilk 3e girmiş olan SAMSUNGun, sadece tek bir sektörde üretim yapan Appledan daha kötü olduğunu daha kalitesiz olduğunu söyleyen varsa ben onun alnını karışlarım arkadaş !!!


heh bir de bu yaklaşım çıktı, bir sony sever olarak ve android destekçisi olarak öyle diyenleri gayet makul buluyorum zira karşılaştırılması gereken nokta iphone ve galaxy serileri oluyor. Durum ortada Samsungun donanım ve yazılım dışında özendiği noktalar kısıtlıydı ama S3 ile biraz tasarıma da yoğunlaşmışlar [hoş note8i görünce heh bir tasarım yaptılar cılkını çıkarana dek kullanırlar] Önemli olan bir ürün ortaya koyuyorsan ve bu ürün her yerde seninleyse tasarımının ve malzemesinin de ele-göze hoş gelebilmesidir. Telefon adeta bir aksesuar yapısı da taşır. İşte o yüzden acıdır ama Samsung bana Apple ürünlerinden geri gelir bu sektörde... Yoksa iş, iş makinasına geldi mi tabi Samsung Apple'ı döver...


Ayrıca bir not düşeyim: nerede çokluk orada b.kluk demiş atalarımız... Makul bir yaklaşım duruma, Samsung çok kollu ama telefon kolunda donanım koy yazılım geliştir, en iyi bizimki diye büyük reklamlar yap, sonra herkesin eline düşsün telefonun.
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alimakkaya 6 yıl St Batuhan
St Batuhan
Ayrıca bir not düşeyim: nerede çokluk orada b.kluk demiş atalarımız... Makul bir yaklaşım duruma, Samsung çok kollu ama telefon kolunda donanım koy yazılım geliştir, en iyi bizimki diye büyük reklamlar yap, sonra herkesin eline düşsün telefonun.

Bu nasil bir yaklasim ? Amac zaten herkesin eline dusmesi, hayir daha cok kisinin eline dusmesi ise olay; apple cok daha fazla kisinin, colugun cocugun elinde. kotu bisi mi simdi bu ?
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E.R.W. 6 yıl
Forza samsung,hadi samsung
Takım tutuyorlar sanki!
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Mentollü Kurşun 6 yıl
Karışır buralar
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Victoяiatus 6 yıl
Forza Samsung, anti-ısırılmış çürük elma
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murdocklawless 6 yıl
kim ne derse desin alcatel.
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DH Misafiri 6 yıl
Helal olsun Apple!! Bu haberi duyan Samsung fanları sünger gibi içine çekip kavrulmuşlardır inşallah.
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mr.burhanbey 6 yıl Shady
Shady



Samsung ile Apple arasındaki patent savaşları geçmişe nazaran biraz durulsa da daha önceden açılan davalarla ilgili sonuçlar gelmeyi sürdürüyor. 2011 yılında Apple'ın kendilerine ait olan 3G teknolojisiyle ilgili patentlerini iPhone'larda ihlal ettiği gerekçesiyle Japonya'da patent ihlal davası açan Samsung'a üzücü haber geldi.


Başvuruyu inceleyen Tokyo Bölge Mahkemesi Samsung'un Apple'a yönelttiği suçlamaları redderek Güney Koreli firmanın iPhone'larda kullanılan veri aktarım sistemininin kullanımı konusunda herhangi bir imtiyaz hakkına sahip olmadığına hükmetti.


Apple cephesinden gelişmeyle ilgili herhangi bir yorum gelmezken, Samsung'un Reuters'a konuşan basın sözcüsü mahkemenin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını ancak kararı daha detaylı inceleyerek fikri haklarını korumak için gereken önemleri alacaklarını söyledi.




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dockhanger 6 yıl
adamlar para kazanıyolar bizim cahil bebeler marka ıcın birbiriyle kavga ediyor
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Joyeux 6 yıl
Bütün teknolonisini apple'dan aralayarak ilerlemeye çalışan samsung apple'a patent davası mı acıyor? Gülüp geçeriz buna. Japonya haklı
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AdamRtm 6 yıl Joyeux
Joyeux
Bütün teknolonisini apple'dan aralayarak ilerlemeye çalışan samsung apple'a patent davası mı acıyor? Gülüp geçeriz buna. Japonya haklı

samsung sonuna kadar hakli. nedeni ise su apple teknolojiyi kademeli olarak az cesit ile verir cok para odersin. samsung bu devri yikti ve cok cesit uygun fiat ile her alanda ustun oldu japonda koreliyi cekemez bu saatten sonra nede olsa ekmegine tere yağ surdu adamlarin.
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