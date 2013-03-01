Japon Mahkemesi'nden karar: Samsung'un Apple'a yönelttiği iddialar geçersiz

Samsung ile Apple arasındaki patent savaşları geçmişe nazaran biraz durulsa da daha önceden açılan davalarla ilgili sonuçlar gelmeyi sürdürüyor. 2011 yılında Apple'ın kendilerine ait olan 3G teknolojisiyle ilgili patentlerini iPhone'larda ihlal ettiği gerekçesiyle Japonya'da patent ihlal davası açan Samsung'a üzücü haber geldi.

Başvuruyu inceleyen Tokyo Bölge Mahkemesi Samsung'un Apple'a yönelttiği suçlamaları redderek Güney Koreli firmanın iPhone'larda kullanılan veri aktarım sistemininin kullanımı konusunda herhangi bir imtiyaz hakkına sahip olmadığına hükmetti.

Apple cephesinden gelişmeyle ilgili herhangi bir yorum gelmezken, Samsung'un Reuters'a konuşan basın sözcüsü mahkemenin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını ancak kararı daha detaylı inceleyerek fikri haklarını korumak için gereken önemleri alacaklarını söyledi.

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-28/hardware/37351345_1_samsung-spokesman-japan-court-apple-japan