Japon Mahkemesi'nden karar: Samsung'un Apple'a yönelttiği iddialar geçersiz

Samsung ile Apple arasındaki patent savaşları geçmişe nazaran biraz durulsa da daha önceden açılan davalarla ilgili sonuçlar gelmeyi sürdürüyor. 2011 yılında Apple'ın kendilerine ait olan 3G teknolojisiyle ilgili patentlerini iPhone'larda ihlal ettiği gerekçesiyle Japonya'da patent ihlal davası açan Samsung'a üzücü haber geldi.
Başvuruyu inceleyen Tokyo Bölge Mahkemesi Samsung'un Apple'a yönelttiği suçlamaları redderek Güney Koreli firmanın iPhone'larda kullanılan veri aktarım sistemininin kullanımı konusunda herhangi bir imtiyaz hakkına sahip olmadığına hükmetti.
Apple cephesinden gelişmeyle ilgili herhangi bir yorum gelmezken, Samsung'un Reuters'a konuşan basın sözcüsü mahkemenin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını ancak kararı daha detaylı inceleyerek fikri haklarını korumak için gereken önemleri alacaklarını söyledi.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-28/hardware/37351345_1_samsung-spokesman-japan-court-apple-japan Yorum Yaz Paylaş Tweetle
heh bir de bu yaklaşım çıktı, bir sony sever olarak ve android destekçisi olarak öyle diyenleri gayet makul buluyorum zira karşılaştırılması gereken nokta iphone ve galaxy serileri oluyor. Durum ortada Samsungun donanım ve yazılım dışında özendiği noktalar kısıtlıydı ama S3 ile biraz tasarıma da yoğunlaşmışlar [hoş note8i görünce heh bir tasarım yaptılar cılkını çıkarana dek kullanırlar] Önemli olan bir ürün ortaya koyuyorsan ve bu ürün her yerde seninleyse tasarımının ve malzemesinin de ele-göze hoş gelebilmesidir. Telefon adeta bir aksesuar yapısı da taşır. İşte o yüzden acıdır ama Samsung bana Apple ürünlerinden geri gelir bu sektörde... Yoksa iş, iş makinasına geldi mi tabi Samsung Apple'ı döver...
Ayrıca bir not düşeyim: nerede çokluk orada b.kluk demiş atalarımız... Makul bir yaklaşım duruma, Samsung çok kollu ama telefon kolunda donanım koy yazılım geliştir, en iyi bizimki diye büyük reklamlar yap, sonra herkesin eline düşsün telefonun.
Bu nasil bir yaklasim ? Amac zaten herkesin eline dusmesi, hayir daha cok kisinin eline dusmesi ise olay; apple cok daha fazla kisinin, colugun cocugun elinde. kotu bisi mi simdi bu ?
Takım tutuyorlar sanki!
samsung sonuna kadar hakli. nedeni ise su apple teknolojiyi kademeli olarak az cesit ile verir cok para odersin. samsung bu devri yikti ve cok cesit uygun fiat ile her alanda ustun oldu japonda koreliyi cekemez bu saatten sonra nede olsa ekmegine tere yağ surdu adamlarin.
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