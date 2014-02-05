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Japon firmalar, canlı etkinliklerde 360 derecelik izleme ortamı oluşturmayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon firmalar, canlı etkinliklerde 360 derecelik izleme ortamı oluşturmayı planlıyor

Görüntüleme teknolojilerinin özellikle Oculus Rift ve Sony HMZ-T gibi giyilebilir ekranlar sayesinde yeni bir dönemin kapısını açtığına inanılıyor. Bu döneme yönelik de birbiri ardında projeler geliyor.

Japon operatör devi NTT DoCoMo ve NicoNico video paylaşım ağı tarafından yapılan bir çalışma, canlı etkinlikleri 360 derecelik bir izleme ortamında seyirciye sunmayı amaçlıyor. 

Projedeki teknolojinin interaktif bir etkileşimi temel aldığı belirtiliyor. Kullanıcının kafasına giydiği ekranlar farklı sensörlere sahip ve kullanıcı kafasını nereye çevirirse, canlı etkinliğin o kısmı ön plana çıkıyor ve kullanıcıya sanki gerçekten salondaymış gibi bir tecrübe yaşatılıyor.

Sistem sensörlerden aldığı verileri bulut altyapısı üzerinde işliyor ve anlık olarak içerik yayını yapan kısma aktarıyor. Böylece kullanıcının baktığı alandaki veri akışı maksimum seviyeye çıkartılıyor ve yoğunlaştırılıyor. Aslında Oculus Rift üzerinde de böyle bir proje mevcut. Bunun yanında canlı etkinliklerin de özel bir salonda gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Ancak bu sistemde hem yayın sağlamak hem de yayın kalitesini artırmak çok önemli ve bunun da bir dengede olması gerekiyor. Ayrıca bu teknolojinin PC ve mobil segmentine de farklı şekillerde sunulması planlanıyor. 

Proje halen stres testinde ve firmalar nasıl bir verimlilik elde edeceklerine bakarak projenin devam edip etmeyeceğine karar verecekler.  

http://www.ntt.co.jp/news2014/1402/140204a.html Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Tamaaaam, artık ne gezmeye gideriz ne de başka bir yere. Bütün insanların tek bir koltuğa çakılı hayat sürdürdükleri o bilim-kurgu filmlerin gerçeğe dönmesine az kaldı.
Tamaaaam, artık ne gezmeye gideriz ne de başka bir yere. Bütün insanların tek bir koltuğa çakılı hayat sürdürdükleri o bilim-kurgu filmlerin gerçeğe dönmesine a...
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deadric 5 yıl
Halihazırda var olan Türk versiyonu için "Animanya ROLL360"

animanyasim.com/...
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keskin53 5 yıl
matrix birazda yaklasıyor
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seven44 5 yıl
korkulur bu japonlardan
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Tamaaaam, artık ne gezmeye gideriz ne de başka bir yere. Bütün insanların tek bir koltuğa çakılı hayat sürdürdükleri o bilim-kurgu filmlerin gerçeğe dönmesine az kaldı.
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