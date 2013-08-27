Japon geliştirici Level-5, mobil platformlar için iki yeni oyun duyurdu





Level-5 adlı Japon geliştirici mobil platformlar için iki yeni oyun duyurdu. Wonderflick ve Layton 7 olarak adlandırılan bu iki yeni oyun mobil platformların yanı sıra, bazı konsollar için de geliyor.

Android, iOS, PS Vita, PS3, PS4, Wii U ve Xbox One için yayınlanacak olan Wonderflick, sıra tabanlı bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkacak. Hakkında çok fazla detay bulunmayan oyunun tanıtım videosuna bakarak konuşacak olursak, eğlenceli göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak, Wonderflick'in ne kadar eğlenceli olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Oyunun çapraz platform kayıt desteğine sahip olacağını da belirtelim. Bu destek sayesinde, hangi platforma geçiş yaparsanız yapın oyununuza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.





Wonderflick'e göre daha kısa bir çıkış listesine sahip olan Layton ise; Android, iOS ve Nintendo DS platformları için geliyor. RPG/Puzzle türünde karşımıza çıkacak olan oyunda küçük bir kasabada yer alan karakterleri yöneteceğiz. Yedi farklı karakterin yer alacağı oyunda zombi, taksici, iş adamı, köpek ve yaşlı adam gibi farklı karakterlerle karşılaşacağız. Ancak, bu karakterlerin nasıl bir rol üstleneceği ise, halen merak konusu.





Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan Wonderflick ve Layton'ın neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.