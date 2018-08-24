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Japonya kripto para sektörünü büyütmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde kripto paralar hakkında denetimler yapan ve bunların sonuçlarını yayınlayan Japonya Mali Hizmetler Dairesi; amaçlarının, dijital para sektörünü büyütmek olduğunu söyledi.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Japonya kripto para sektörünü büyütmek istiyor
Japonya Mali Hizmetler Dairesi (FSA), 22 Ağustos’ta Reuters’e verdiği bir röportajda; kripto paralı sektörünün “uygun yönetmelikler altında büyümesini” amaçladıklarını söyledi.
FSA'dan Toshihide Endo, Reuters'e verdiği demeçte; FSA'nın, tüketicinin korunması ve teknolojik yeniliklerin gelişmesi arasında bir “denge” bulmayı amaçladıklarını ve bu sebeple kripto para endüstrisini geliştirmek istediklerini belirtti. Komisyon üyesi Endo:"Kripto endüstrisini aşırı derecede kısıtlama niyetimiz yok. Uygun düzenlemelerle birlikte gelen bir büyüme görmek istiyoruz. "dedi. 
FSA, geçtiğimiz Temmuz ayında, Ödeme Hizmetleri Yasası yerine, Finansal Araçlar ve Borsa Kanunu'nun (FIEA) altında kripto para borsalarını düzenleyecek bir değişim gerçekleştirmeyi düşünüyordu. 
Ağustos ayının başlarında FSA, yaptığı birkaç denetimin sonuçlarını yayınlamış ve bu denetimlerde "yatırımcının korunmasının öncelikli olduğunu" belirtmişti.
Japonya, sahip olduğu büyük kripto para borsaları ile dijital para piyasasında önemli bir ülke konumunda. Yapmış olduğu "yatırımcıyı koruma temelli" denetimler ve yaptırımlar, söz konusu piyasayı oldukça etkileyecektir. 

https://cointelegraph.com/news/world-bank-and-australias-largest-bank-issue-bond-exclusively-through-blockchain Yorum Yaz
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