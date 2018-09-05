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Japonya, 'uzay asansörü' testlerine başlıyor

Japon araştırmacılar, 100 yıllık 'uzay asansörü' hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda küçük de olsa bir atmaya hazırlanıyor. Minyatür bir uzay asansörünün ilk testleri bu ay yapılacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya'nın Shizuoka Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 'uzay asansörü' hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Japon uzay ajansı JAXA ile işbirliği yapan araştırmacılar, uzay asansörünün minyatür bir versiyonunu önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek.

Japon araştırmacıların testleri oldukça basit ve küçük ölçekli olacak. JAXA tarafından verilen bilgilere göre minyatür uzay asansörü iki küp uydu ve küçük bir kutudan oluşuyor. Buna göre kübik uydular 10 metre uzunluğundaki bir kabloyla birbirine bağlanacak. Motorize edilmiş küçük kutu da bu 10 metrelik kablo arasında gidip gelerek uzay asansörü konseptini ilk kez hayata geçirecek. Ayrıca kutunun uzaydaki hareketi de küp uydularda bulunan kameralarla takip edilecek.

Ayrıca Bkz. "Uzay asansörü: Bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi?(Video)"
Uzay asansörü hayaline doğru küçük de olsa bir adım atmak istediklerini belirten Japon araştırmacılar,"Uzayda asansör hareketini ilk kez test edeceğiz. Bu deney dünyada bir ilk olacak." sözlerini kullanıyor.

Uzay asansörü fikri, Paris'te Eyfel Kulesi'ni gören Rus bilim insanı Konstantin Tsiolkovsky tarafından ilk kez 1895 yılında ortaya atılmıştı. Bugün film, dizi ve romanlarda bolca rastladığımız bir bilim kurgu ögesi olan konsept, uzaya çıkmayı görece kolaylaştıracak olması nedeniyle uzun yıllardır bilim insanlarının hayallerini süslüyor. Ancak elbette bu hayalin önünde şu an için çözülmesi pek de mümkün görünmeyen birçok engel var.

Uzay asansörünün yapımında kullanılacak olan urgan bu engellerden en zorlayıcısı olarak değerlendiriliyor. Buna göre urganın şu anda üretebildiğimiz herhangi bir materyalden daha hafif ve daha stabil olması gerek. Grafen ve diamond nanothread gibi bu alanda kullanılabilecek aday maddeler bulunsa da birçok araştırmacı bu maddelerin bile uzay asansörü yapımı için yeterli sağlamlığa sahip olamayacağını düşünüyor.

İlk uzay asansörü 2050'de faaliyete geçebilir


Shizuoka Üniversitesi'yle işbirliği içerisinde olan Japon inşaat firması Obayashi ise tüm engellerin zamanla çözülebileceğini düşünüyor. İlk kez geçtiğimiz yıllarda planlarını açıklayan şirket, 2050 itibarıyla ilk uzay asansörünü faaliyete geçirmek istiyor

Yer eş zamanlı yörüngeye bir uzay istasyonu kurmayı düşünen Obayashi, karbon nanotüpten imal edilen tam 96 bin kilometre uzunluğunda dev bir urgan kullanmayı planlıyor. Uzay seyahatlerinin gelecekte çok popüler olacağını söyleyen Japon yetkililer, asansörü bu doğrultuda uzay türizmi için kullanarak ciddi bir maddi gelir elde etmenin peşinde.

Diğer taraftan birçok bilim insanı ise Obayashi'nin planlarının çok da uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Buna göre 96 bin kilometre uzunluğundaki karbon nanotüp urganın imal edilebilmesi şu an için imkansız. Ayrıca devasa urgan bir şekilde üretilebilse dahi yeterli sağlamlığa sahip olamayacağı da belirtiliyor. Obayashi firması ise karbon nanotüpün şimdilik sadece bir aday materyal olduğunu söylüyor.

Bakalım uzay asansörü hayalinin bir gün gerçeğe dönüştüğünü görebilecek miyiz.

https://www.afp.com/en/news/826/going-japan-test-mini-space-elevator-doc-18u1en1 Yorum Yaz
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darkaura 8 ay en beğenilen editörün seçimi Captain_Ivy
aksine parayi boyle islere doktukleri icin ulkelerinde yardim dilenen yoksul cok cok az. bilime teknolojiye harcanan para asla israf degildir. o proje sonuca ulasmasa bile bilginin tecrubenin artmasini yeni teknolojiler uretilmesini saglar, baska projelerde buyuk isler yapacak nitelikli insanlari yetistirir, tecrubelendirir. bu ornekde uzay asansoru yapabilmek icin karbon nano tup yada grafen gibi cok guclu ve hafif super malzemelerin gelistirilmesine ihtiyac var. tek basina bunu gelistirmek bile ulkenin malzeme muhendisliginde diger ulkeleri gecip kendine yeni gelir kapilari acmasi, katma deger uretmesi demek. iste aradaki bu farki bildikleri icin biz ekonomik krizle fakirlesirken onlar dunyanin en zengin uluslarindan biri. tek basina sadece tokyo sehrinin gdp si, zenginligi butun turkiyeden hatta petrol ve dogalgaz zengini rusyadan bile daha fazla. yoksulluk sadaka vermeyle yok olmaz. sadaka sadece verenin vicdanini rahatlatir. yoksula gercekden yardimci olmak isteyen ulkesinin zenginlesmesine ve gelirinin adaletli dagilmasina calisir. nitekim japonya bu alandada dunyanin en onde ulkelerinde biri. onca zenginligine ragmen japonyadaki dolar milyarderi sayisi turkiyedekinden daha azdir. cunku zenginlik halkina daha esit dagilmistir. bu yuzden japonya sokaklarinda dilenen yoksullar goremezsiniz.
aksine parayi boyle islere doktukleri icin ulkelerinde yardim dilenen yoksul cok cok az. bilime teknolojiye harcanan para asla israf degildir. o proje sonuca u...
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OverClocK1ng 8 ay
Uzaya asansör de bi şey mi. Bizim reis uzaya köprü yaptı ya...
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sniper23 8 ay
Yalnız dünyanın dönme hızı, Ayın yörüngede dönme hızından daha hızlı değil mi?
Bu olay tam olarak astronomik olarak nasıl olacak?
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Stumaster 8 ay
Bizim sahte diplomalı Türk yine iş başında herhalde
Adını hatırlayan varsa yazabilir mi?
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DH Misafiri 8 ay
Urgan nedir bu nasıl bir çeviridir. Halat yazmak çok mu zor
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Boş boş işler
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OverClocK1ng 8 ay
Uzaya asansör de bi şey mi. Bizim reis uzaya köprü yaptı ya...
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Tommy Shelby 8 ay
Bu mümkün mü
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darkaura 8 ay Tommy Shelby
Teoride son derece mantikli ve mumkun. Yorungeye yerlestirilen karsi agirlik merkezkac kuvvetiyle yapinin stabilitesini kolayca sagliyabilir. Tipki bir ipin ucuna baglanan tasin hizla cevrilmesi gibi. Tabi teoride basit olmasi muhendisliginin kolay olacagi anlamina gelmiyor. Haberdede yazdigi gibi asilmasi gereken pek cok teknik zorluk var. Bunlardan en onemliside yeterli guc/agirlik oranina sahip malzeme. Malzemenin uzay asansorunun yukunu kaldiracak kadar kuvvetli ama kendi agirligi uzerine cokmeyecek kadarda hafif olmasi gerekiyor. Yuzlerce binlerce kilometre uzunlukdaki kordonun nasil bir agirligi olacagini siz tahmin edin.
Ama basarilirsa karsiligida cok cok buyuk olur. Su an insanligin uzaya acilmasinda en buyuk engel uzaya cikma maliyeti. Roketlerle 1kg yuku uzaya cikarmanin maliyeti 10bin dolar. Uzay asansoru basarildiginda bu maliyet nerdiyse sifira yaklascak. Asansoru calistirmak icin elektrik maliyeti bile olmayabilir. Asansor enerjisini uzaydaki gunes panellerinden saglar. Hatta tum dunyanin enerji ihtiyacina bile cozum olabilir. Keza uzayda gunes panelleri atmosferden, bulutlardan, dunyanin gece gunduz dongusunden etkilenmeden cok daha yuksek performanla surekli olarak enerji uretebiliyorlar. Asansorle cok ucuza uzaya cikarilacak dev paneller tum dunyaya yetecek kadar enerjiyi rahatca uretebilir. Grafen bu acidan mukemmel malzeme. Grafen hafifligi ve muazzam gucu yaninda bilinen en iyi elektrik iletkenlerinden biri. Uzay asansorunun kendi ayni zamanda elektik iletim hatti olur. Tabi burdaki sorun bugun itibari ile bir kac mm den buyuk grafen uretilemiyor olmasi. Kilometrelercesini kesintisiz uretebilcek teknik bulundugunda uzaya ulasmayada, temiz enerjiyede ayni anda cozum olabilir.
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RapscallioN 8 ay
Arthur C. Clarke bir romaninda islemisti bu konuyu. NASA'nin da arsivlerinde bulunan bir proje, sadece teknolojinin yeterli seviyeye gelmesini beklemek zorundayiz.
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AqRaMa 8 ay
çok sıradışı bir fikir yok daha neler diyorum
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simbolmina 8 ay
Bir animede vardı. Dev asansörlerle dünya yörüngesinde güneş panelleri ile enerji üretip dünyanın enerjini ihtiyacını karşılıyorlardı.
Anime tabii. Öyle aklıma geldi
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Captain_Ivy 8 ay
Bunca parayı böylesine riskli işlere dökmektense, yoksullara neden yardım yapılmaz ki...
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Skaty. 8 ay Captain_Ivy
Ülkedeki yoksulluğu azaltarak zaten yapabilecekleri en güzel yardımı yapmışlar. Darısı parayı hem böyle riskli işlere dökmeyen hem de yoksullara yardım etmeyenerin başına.
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darkaura 8 ay Captain_Ivy
aksine parayi boyle islere doktukleri icin ulkelerinde yardim dilenen yoksul cok cok az. bilime teknolojiye harcanan para asla israf degildir. o proje sonuca ulasmasa bile bilginin tecrubenin artmasini yeni teknolojiler uretilmesini saglar, baska projelerde buyuk isler yapacak nitelikli insanlari yetistirir, tecrubelendirir. bu ornekde uzay asansoru yapabilmek icin karbon nano tup yada grafen gibi cok guclu ve hafif super malzemelerin gelistirilmesine ihtiyac var. tek basina bunu gelistirmek bile ulkenin malzeme muhendisliginde diger ulkeleri gecip kendine yeni gelir kapilari acmasi, katma deger uretmesi demek. iste aradaki bu farki bildikleri icin biz ekonomik krizle fakirlesirken onlar dunyanin en zengin uluslarindan biri. tek basina sadece tokyo sehrinin gdp si, zenginligi butun turkiyeden hatta petrol ve dogalgaz zengini rusyadan bile daha fazla. yoksulluk sadaka vermeyle yok olmaz. sadaka sadece verenin vicdanini rahatlatir. yoksula gercekden yardimci olmak isteyen ulkesinin zenginlesmesine ve gelirinin adaletli dagilmasina calisir. nitekim japonya bu alandada dunyanin en onde ulkelerinde biri. onca zenginligine ragmen japonyadaki dolar milyarderi sayisi turkiyedekinden daha azdir. cunku zenginlik halkina daha esit dagilmistir. bu yuzden japonya sokaklarinda dilenen yoksullar goremezsiniz.
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Sirkadyen 8 ay Captain_Ivy
Captain_Ivy
Bunca parayı böylesine riskli işlere dökmektense, yoksullara neden yardım yapılmaz ki...

Bilim ve teknolojiye yatırım yapılmasaydı şuan dumanla haberleşip taş sopalarla hayvan kovalıyor olurduk.

Sıktı artık şu Dünya'yı düzeltin açlığı bitirin mesajları. Fikir denenmezse bir buluş, icat, gelişme nasıl gerçekleşecek
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JAXA, uluslararası uzay istasyonu ve
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