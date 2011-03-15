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Japonya'daki depremin etkileri: Texas Instruments'ın fabrikası büyük hasar gördü

8 yıl
21b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ölü sayısı her geçen gün artarken, pek çok ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmiş durumda. Aynı zamanda dünyanın teknoloji merkezlerinden birisi olan Japonya'daki üretim hatlarının önemli bir kısmında şalterler kapatılırken, ülkenin kuzey sahillerinde bulunan pek çok tesisin büyük zarar gördüğü, bir kısmının kullanılamayacak halde olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden Texas Instruments da Japonya'daki depremde büyük yara aldı. Gelen bilgilere göre Tokyo'nun 40 mil kadar kuzeybatısında yer alan Miho bölgesindeki Texas Instruments fabrikası depremden ciddi hasar almış durumda. Firmanın toplam çip üretiminde %10 paya sahip olduğu belirtilen fabrika, Texas Instruments'ın üretim planlarını da alt üst etmiş durumda. Gelen taleperi diğer üretim tesislerine kaydırmak durumunda kalan firma, Mayıs ayı ile birlikte tesisteki üretim hatlarının en azından bir kısmını yeniden devreye sokmayı, tam geri dönüşü ise Temmuz ayına kadar tamamlanmayı planlıyor.

Texas Instruments'ın deprem sonrası oluşan hasarın yarattığı masraf ve mali programındaki olumsuz etkileri, 18 Nisan'da yapacağı birinci çeyrek finansal değerlendirme raporunda açıklaması bekleniyor.


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Virtual Reality 8 yıl
Türkiye en büyük gelirini turizmden elde ediyor. Adanadan Marmarise kadar olan kıyımız turizmin can damarı ve santralin kurulacağı Akkuyu bu turizmin tam ortasında. Bırakın bir felaket olmasını yabancı basında yalan yere Türkiyenin Akdenizdeki nükleer santralinde sızıntı var haberi çıkması bile ...
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The@Thing 8 yıl
Japonya güçlü bir ülke kısa sürede toparlanıcaktır fakat Allah aynı durumu benim ülkeme göstermesin...
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H.E.B Sup 8 yıl
Esasen insan oğlu daha halen teknolojide emekleme seviyesinde.Kendi yarattığımız nükleer teknoloji en büyük baş belamız oldu.Esasen yenilenebilir enerji elimizin altında olmasına rağmen ufak miktarlarda kullanılması insanoğlunun acizliğini gösterir.Güneşin dünyaya bir gün içinde yolladığı enerji tüm hidro-kömür-nükleer santrallerin toplamından fersah fersah 1000 lerce kar fazla.Hemden tertemiz bi enerji.İnsan oğlu bu enerjiyi kullanmanın yolunu öğrenemedikçe daha çok ağlar.
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DigitalWorld 8 yıl

EMRES754

Esasen insan oğlu daha halen teknolojide emekleme seviyesinde.Kendi yarattığımız nükleer teknoloji en büyük baş belamız oldu.Esasen yenilenebilir enerji elimizin altında olmasına rağmen ufak miktarlarda kullanılması insanoğlunun acizliğini gösterir.Güneşin dünyaya bir gün içinde yolladığı enerji tüm hidro-kömür-nükleer santrallerin toplamından fersah fersah 1000 lerce kar fazla.Hemden tertemiz bi enerji.İnsan oğlu bu enerjiyi kullanmanın yolunu öğrenemedikçe daha çok ağlar.



Valla Tesla zamanında zaten bunu görmüş. Daha petrol yeni yeni çıkarken. Ve pek çok projesi vardı.

Ölür ölmez ABD hükümeti baskın ile çalışmalarına el koydu. Bazılarının kayıp olduğunu söylendi. Bazılarının da ABD hükümetini tehdit edebildiğini.

Tesla kim diye bilmeyen var ise de cevaplayayım. Esasen şu anda kullandığınız her şeyin mucidi olan adam.

İşin ilginci bilemiyorum son zamanlarda Tesla adı çok yayılmaya başladı. Tamam ben elektrikçiyim önceden biliyordum bazı şeyler de ( Biraz da merak ile google ı eklersek tabi. ) yani ne bileyim son zamanlarda filmlerde vb pek çok yede adı sık sık geçmeye başladı.

Ve ne zaman böyle bir şey olsa arkasından bir şey çıkıyor.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
japonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmekle birlikte allah yardımcıları olsun tüm dünya ve japon oksüz çocuklarını allah korusun.
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artenis 8 yıl
Radyasyon Yayılıyor,
Bkz:
Son dakkika haberler ...................
En kotu sey gerceklesmekte
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İstan34bul 8 yıl
Faturası hepimize yansıyacak gibi görünüyor.Tam ucuzluk beklerken pat bir olay çıkıyor.
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gokhanweb 8 yıl
kaplıca olan yerde deprem olmaz diye arkadaşa:
kırşehir de bir kaplıcalar şehridir ve aynı zamanda 1. derece deprem bölgesidir.
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dualwarior 8 yıl

gokhanweb

kaplıca olan yerde deprem olmaz diye arkadaşa:
kırşehir de bir kaplıcalar şehridir ve aynı zamanda 1. derece deprem bölgesidir.

Kırşehirdeki fay ölü faydır
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DH Misafiri 8 yıl
Acı bir olay,ancak bundan çıkar sağlayacak hırsızları da yakında göreceğiz. Eskiden teknoloji fabrikalarının bahçesindeki bidonda ateş yakılsa yangın çıktı diye ram fiyatları tavan yapardı.
Bakalım bundan sonra dünyanın aç çakkalları fırsatçılık yapıp fiyatları nerelere çıkaracaklar. Bundan sonra 4GB ram bile hayal olabilir...
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feylosoft 8 yıl
Tsunami konusunda bir bilgi düzeltmesi yapmak gerekir. Tsunami basitce deprem, heyelan vb gibi etkilerle harekte geçen su kütlesinin kabararak sahili basmasıdır. Bu bakımdan bir gölde bile tsunami olabilir. Norveç ve alaskadaki fiyordlarda buzulların denize dökülmesi, heyelan gibi sebeplerden güçlü tsunamiler olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde Tsunami yönünden fakir değildir. V biçimindeki bir körfezi etkileyecek herhangi bir deprem (oluşma biçimide önemli olmakla birlikte) rahatlıkla tsunami oluşturabilir. Arkadaş 15-16 yylardaki istanbul örneğini vermiş. 1688 depreminde izmiri vuran bi depremde denizin bornovaya kadar kapardığını hatırlatırım (3-5 km)
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uLtRaTRim 8 yıl

feylosoft

Tsunami konusunda bir bilgi düzeltmesi yapmak gerekir. Tsunami basitce deprem, heyelan vb gibi etkilerle harekte geçen su kütlesinin kabararak sahili basmasıdır. Bu bakımdan bir gölde bile tsunami olabilir. Norveç ve alaskadaki fiyordlarda buzulların denize dökülmesi, heyelan gibi sebeplerden güçlü tsunamiler olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde Tsunami yönünden fakir değildir. V biçimindeki bir körfezi etkileyecek herhangi bir deprem (oluşma biçimide önemli olmakla birlikte) rahatlıkla tsunami oluşturabilir. Arkadaş 15-16 yylardaki istanbul örneğini vermiş. 1688 depreminde izmiri vuran bi depremde denizin bornovaya kadar kapardığını hatırlatırım (3-5 km)


Tsunami, basit birsey degil, dalgalarin 10 metreyi gectigi anda olur. Yani bir golde tsunami olamaz.
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DH Misafiri 8 yıl
aceleciburak arkadaşımızın düşüncelerine katılmakla birlikte bir düzeltme yapmak istiyorum. Almanlar, Nazi Partisi döneminde gerilemiş değillerdi. Bilakis çok dönemine göre yüksek teknolojiye sahiptiler. Bugünkü ileri bilimin Nazilere borçlu olduğu bile söylenebilir.
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4Crumby 8 yıl

DH Misafiri

aceleciburak arkadaşımızın düşüncelerine katılmakla birlikte bir düzeltme yapmak istiyorum. Almanlar, Nazi Partisi döneminde gerilemiş değillerdi. Bilakis çok dönemine göre yüksek teknolojiye sahiptiler. Bugünkü ileri bilimin Nazilere borçlu olduğu bile söylenebilir.

katılıyorum almanlar 2.dünya savaşını kaybedince kısa bi gerileme dönemine girdiler yoksa hep ilerideydiler zaten ileride olmasalar bütün dünyayı karşılarına alıp avrupanın anasını ağlatamazdı ;)
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mghector22 8 yıl
Bu depremde en cok almanlara yaradi
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