Japonya'daki depremin etkileri: Texas Instruments'ın fabrikası büyük hasar gördü

Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ölü sayısı her geçen gün artarken, pek çok ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmiş durumda. Aynı zamanda dünyanın teknoloji merkezlerinden birisi olan Japonya'daki üretim hatlarının önemli bir kısmında şalterler kapatılırken, ülkenin kuzey sahillerinde bulunan pek çok tesisin büyük zarar gördüğü, bir kısmının kullanılamayacak halde olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden Texas Instruments da Japonya'daki depremde büyük yara aldı. Gelen bilgilere göre Tokyo'nun 40 mil kadar kuzeybatısında yer alan Miho bölgesindeki Texas Instruments fabrikası depremden ciddi hasar almış durumda. Firmanın toplam çip üretiminde %10 paya sahip olduğu belirtilen fabrika, Texas Instruments'ın üretim planlarını da alt üst etmiş durumda. Gelen taleperi diğer üretim tesislerine kaydırmak durumunda kalan firma, Mayıs ayı ile birlikte tesisteki üretim hatlarının en azından bir kısmını yeniden devreye sokmayı, tam geri dönüşü ise Temmuz ayına kadar tamamlanmayı planlıyor.

Texas Instruments'ın deprem sonrası oluşan hasarın yarattığı masraf ve mali programındaki olumsuz etkileri, 18 Nisan'da yapacağı birinci çeyrek finansal değerlendirme raporunda açıklaması bekleniyor.