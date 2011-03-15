Japonya'daki depremin etkileri: Texas Instruments'ın fabrikası büyük hasar gördü

Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ölü sayısı her geçen gün artarken, pek çok ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmiş durumda. Aynı zamanda dünyanın teknoloji merkezlerinden birisi olan Japonya'daki üretim hatlarının önemli bir kısmında şalterler kapatılırken, ülkenin kuzey sahillerinde bulunan pek çok tesisin büyük zarar gördüğü, bir kısmının kullanılamayacak halde olduğu belirtiliyor.
Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden Texas Instruments da Japonya'daki depremde büyük yara aldı. Gelen bilgilere göre Tokyo'nun 40 mil kadar kuzeybatısında yer alan Miho bölgesindeki Texas Instruments fabrikası depremden ciddi hasar almış durumda. Firmanın toplam çip üretiminde %10 paya sahip olduğu belirtilen fabrika, Texas Instruments'ın üretim planlarını da alt üst etmiş durumda. Gelen taleperi diğer üretim tesislerine kaydırmak durumunda kalan firma, Mayıs ayı ile birlikte tesisteki üretim hatlarının en azından bir kısmını yeniden devreye sokmayı, tam geri dönüşü ise Temmuz ayına kadar tamamlanmayı planlıyor.
Texas Instruments'ın deprem sonrası oluşan hasarın yarattığı masraf ve mali programındaki olumsuz etkileri, 18 Nisan'da yapacağı birinci çeyrek finansal değerlendirme raporunda açıklaması bekleniyor.
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Valla Tesla zamanında zaten bunu görmüş. Daha petrol yeni yeni çıkarken. Ve pek çok projesi vardı.
Ölür ölmez ABD hükümeti baskın ile çalışmalarına el koydu. Bazılarının kayıp olduğunu söylendi. Bazılarının da ABD hükümetini tehdit edebildiğini.
Tesla kim diye bilmeyen var ise de cevaplayayım. Esasen şu anda kullandığınız her şeyin mucidi olan adam.
İşin ilginci bilemiyorum son zamanlarda Tesla adı çok yayılmaya başladı. Tamam ben elektrikçiyim önceden biliyordum bazı şeyler de ( Biraz da merak ile google ı eklersek tabi. ) yani ne bileyim son zamanlarda filmlerde vb pek çok yede adı sık sık geçmeye başladı.
Ve ne zaman böyle bir şey olsa arkasından bir şey çıkıyor.
Bkz:
Son dakkika haberler ...................
En kotu sey gerceklesmekte
kırşehir de bir kaplıcalar şehridir ve aynı zamanda 1. derece deprem bölgesidir.
Kırşehirdeki fay ölü faydır
Bakalım bundan sonra dünyanın aç çakkalları fırsatçılık yapıp fiyatları nerelere çıkaracaklar. Bundan sonra 4GB ram bile hayal olabilir...
Ülkemizde Tsunami yönünden fakir değildir. V biçimindeki bir körfezi etkileyecek herhangi bir deprem (oluşma biçimide önemli olmakla birlikte) rahatlıkla tsunami oluşturabilir. Arkadaş 15-16 yylardaki istanbul örneğini vermiş. 1688 depreminde izmiri vuran bi depremde denizin bornovaya kadar kapardığını hatırlatırım (3-5 km)
Tsunami, basit birsey degil, dalgalarin 10 metreyi gectigi anda olur. Yani bir golde tsunami olamaz.
katılıyorum almanlar 2.dünya savaşını kaybedince kısa bi gerileme dönemine girdiler yoksa hep ilerideydiler zaten ileride olmasalar bütün dünyayı karşılarına alıp avrupanın anasını ağlatamazdı ;)