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Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak

Japonya'da 1500 kişinin yaşadığı Nishiawakura isimli köydeki yöneticiler, sürdürülebilir bir bölge oluşturmak için ICO ile yatırım toplamaya çalışacak.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak
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Kripto paraların hayatımıza girmesiyle birlikte ICO kavramını da son dönemlerde sıkça duyar hale geldik. IPO yani halka arzın kripto para dünyasına uyarlanmış hali olan ICO ile projelerini hayata geçirmek isteyen ancak yeterli maddi kaynağa sahip olmayan girişimciler, projelerinde kullanılacak olan tokenleri (tıpkı halka arzdaki hisse senedi satışı gibi) yatırımcılara satarak kaynak toplayabiliyor. ICO'yu avantajlı kılan en önemli unsurlar ise yatırımcıların bu fon toplama uygulamasına kripto paralar ile katılabilmesi. Böylece çok sayıda yatırımcının katılımıyla hedeflenen kaynağa kısa sürede ulaşmak mümkün.


Japonya'da ICO yapan ilk kamu idaresi 

ICO'ların avantajlı yapısı ve halka arzın aksine sıkı denetimlere tabi tutulmaması bugün pek çok blockchain girişimcisini ICO ile yatırım toplamaya yönlendiriyor. Günümüzde neredeyse her gün farklı bir blockchain projesinin ICO yapması da bu durumun en büyük örneği. Tabi sadece kaynak bulamayan girişimciler değil farklı kurumlar da ICO yapabiliyor. Hatırlanacağı üzere Venezuela hükümeti bu yılın başında Petro isimli kripto paranın satışını gerçekleştirmek ve yatırım toplamak için ICO yapmıştı. Şimdi benzer bir hamle de Japonya'daki küçük bir köyden geliyor.

Okayama şehrine bağlı Nishiawakura köyü 1500 kişinin yaşadığı, ana geçim kaynağının turizm ve tarım olduğu küçük bir köy. Bu küçük köyü Japonya'da gündeme taşıyan olay ise köyün Japonya'da bir kamu idaresi tarafından gerçekleştirilen ilk ICO'yu yapacak olması. Köyün uzun yıllar varlığını koruması ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasını isteyen yöneticiler, amaçlarına ulaşmak için ICO ile kaynak toplayacak ve toplanılan para köyün geleceği için harcanacak.


Oy hakkı sağlayacak 

Tabi Nishiawakura köyünün gerçekleştireceği ICO'nun yatırımcı tarafından bakıldığında diğer ICO'lardan farklı olacağını söylemekte fayda var zira bu ICO'ya katılan kişilerin yatırımlarının gelecekte değer kazanması pek mümkün değil. Nishiawakura köyü diğer ICO'larda olduğu gibi katılımcılara yaptıkları yatırım karşılığında Nishiawakura Coin(NAC) olarak isimlendirilen kendi jetonunu verecek. Herhangi bir maddi değeri olmayan bu jetonları elinde tutan kişiler oy hakkına sahip olacak. Böylece köy yönetimi tarafından alınacak olan bir karar ya da yeni bir girişim NAC jetonlarını elinde tutan kişiler tarafından oylanabilecek.


Japonya'da şu an için kripto paralarla finansman sağlamaya ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor ancak köy yönetimi bu yıl nisan ayında ülkedeki 16 kripto para borsasının kurduğu bir derneğin düzenlemelerini esas alacak. ICO tarihi ve hedeflenen finansman tutarı ise henüz belli değil. 


https://coingape.com/nishiawakura-village-launch-japan-first-municipal-ico/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxmania 11 ay
bir tür köy derneği mantığı olmuş :)
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FRAPS_TR 11 ay
devamlı kripto para reklamı yapmaya başladınız , kim finanse ediyor bu haberleri ?
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sniper23 11 ay FRAPS_TR
Amerikan oyunları bunlar.
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