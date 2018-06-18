Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak

Japonya'da ICO yapan ilk kamu idaresi
ICO'ların avantajlı yapısı ve halka arzın aksine sıkı denetimlere tabi tutulmaması bugün pek çok blockchain girişimcisini ICO ile yatırım toplamaya yönlendiriyor. Günümüzde neredeyse her gün farklı bir blockchain projesinin ICO yapması da bu durumun en büyük örneği. Tabi sadece kaynak bulamayan girişimciler değil farklı kurumlar da ICO yapabiliyor. Hatırlanacağı üzere Venezuela hükümeti bu yılın başında Petro isimli kripto paranın satışını gerçekleştirmek ve yatırım toplamak için ICO yapmıştı. Şimdi benzer bir hamle de Japonya'daki küçük bir köyden geliyor.
Oy hakkı sağlayacak
Tabi Nishiawakura köyünün gerçekleştireceği ICO'nun yatırımcı tarafından bakıldığında diğer ICO'lardan farklı olacağını söylemekte fayda var zira bu ICO'ya katılan kişilerin yatırımlarının gelecekte değer kazanması pek mümkün değil. Nishiawakura köyü diğer ICO'larda olduğu gibi katılımcılara yaptıkları yatırım karşılığında Nishiawakura Coin(NAC) olarak isimlendirilen kendi jetonunu verecek. Herhangi bir maddi değeri olmayan bu jetonları elinde tutan kişiler oy hakkına sahip olacak. Böylece köy yönetimi tarafından alınacak olan bir karar ya da yeni bir girişim NAC jetonlarını elinde tutan kişiler tarafından oylanabilecek.
Japonya'da şu an için kripto paralarla finansman sağlamaya ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor ancak köy yönetimi bu yıl nisan ayında ülkedeki 16 kripto para borsasının kurduğu bir derneğin düzenlemelerini esas alacak. ICO tarihi ve hedeflenen finansman tutarı ise henüz belli değil.
https://coingape.com/nishiawakura-village-launch-japan-first-municipal-ico/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle