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Jeep Renegade ve Compass modelleri de hibrit motora kavuşuyor

Jeep Renegade PHEV ve Compass PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonlarının en tepesinde 240 beygirlik sistem yer alıyor. Araçlarda şirketin yeni elektrikli dört çeker sistemi (eAWD) kullanılıyor.
2 ay
3,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Jeep Renegade ve Compass modelleri de hibrit motora kavuşuyor
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2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nın katılımcılarından biri olan Jeep, ürün gamını elektriklendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Ailenin en küçük üyesi Jeep Renegade ve Jeep Compass’ın PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonları görücüye çıktı.

Hem yolda hem de arazide PHEV teknolojisinin nimetlerinden faydalanacak olan Jeep Renegade ve Compass modellerinde 1.3 litre turbo benzinli üniteyle birlikte bir de elektrik motoru görev alıyor. İçten yanmalı motor ön tekerleklere güç verirken elektrik motoru da arka tekerlekleri hareketlendiriyor. Bu sayede hem 4x4 hem de daha temiz bir sürüş deneyimi elde ediliyor.

Elekrtrikli modda 50 km menzil 

İkilinin küçüğü Jeep Renegade modelinde söz konusu hibrit sistem 190 ile 240 beygir arasında güç çıkışı sunuyor. Bu da crossover modelin en güçlü versiyonda  0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Dolu batarya ile 50 km elektrikli sürüş menziline sahip olan Jeep Renegade, yalnızca elektrikli modda 130 km/s hıza ulaşabiliyor.

Jeep tarafından yapılan açıklamada aynı değerlerin Compass PHEV için de geçerli olduğu, fakat bu modelin hala homologasyon, yani onay beklediğini belirtti. Hibrit Jeep Renegade ve Compass modellerinin kilometrede 50 gramın altında CO2 salınımı yapacağını belirten şirket, bu sayede daha verimli, daha temiz ve daha sessiz bir offroad deneyiminin müşterileri beklediğini açıkladı. Ayrıca hibrit modellerin gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranının da güncelleneceği ifade edildi.

Hibrit Jeep Renegade ve Compass modelleri ile ilgili tüm detaylar henüz ortaya çıkmış değil. Alfa Romeo’nun konsept olarak tanıttığı Tonale modelinde de kullanılması muhtemel hibrit sistemin detayları ve fiyatı ortaya çıktığında siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.


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kkvan 2 ay en beğenilen
Fiat’ın bu 1.3 turbo benzinlisi aynı 1.3 multijet gibi efsanevi bir motor olacak . Teknik değerlileri çok iyi.
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Gqhuan 2 ay
Fiat a satıldıktan sonra gönlümdeki tahtını kaybetti :(
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kkvan 2 ay en beğenilen
Fiat’ın bu 1.3 turbo benzinlisi aynı 1.3 multijet gibi efsanevi bir motor olacak . Teknik değerlileri çok iyi.
2 Yanıt Yanıtla +8
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Fiat S.p.A. 2 ay kkvan
Bencede öyle olacak
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QralCess 2 ay kkvan
1.5 220hp 320nm yolda.Termoli fabrikasında üretilecek.
Bu arada adı Firefly olmasına rağmen alt yapısı multiair3
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gun 2 ay
Şu 50 km için zırt pırt şarj aleti tak şarj et sıkar insanı. Tesla kullanıcıları ayda bir şarj ediyormuş.
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CapriceClassic 2 ay gun
Tamam 50 km oldukça az ama tamamen elektrikli tesla ile bu sistemi kıyaslamak yanlış. Elma ve armut misali. Bu arada teslanın ayda bir şsrj edildiğini kim söyledi? Hiç kullanmazsan belki
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