Jeep'ten 707 beygirlik canavar: Grand Cherokee Trackhawk

Haber Editörü
Jeep önümüzdeki hafta New York Otomobil Fuarında yeni spor SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk ismine sahip olan araç süperşarjlı 6.2-litre V8 motoruyla 707 beygir güç vee 841 Nm tork değerine sahip.
Bu motor sayesinde 0'dan 60 mph (96 km/h) hıza 3,5 saniyede çıkan araç bu değer ile Jaguar F-Type SVR ile aynı değere sahip olurken, Range Rover SVAutobiography Dynamic'den ise daha hızlı. Bu hızlanma değeriyle sınıfında en iyi konumda olan Grand Cherokee Trackhawk, 289 km/h son süratiyle 300 km/h hıza ulaşabilen Bentley Bentayga W12'den biraz yavaş kalıyor.
Trackhawk takısıyla agresif bir gövde kitine kavuşan Grand Cherokee, motorun getirisi olan "Launch Control" ile 8-ileri otomatik bir şanzımana sahip. Yüksek hızlı SUV'u durdurması için Brembo markalı fren sistemi kullanılırken, bu frenler aracı 96 km/h hızdan 0'a yalnızca 34 metre mesafede düşürüyor. Aracın içi de bir takım değişikliğe maruz kalırken Nappa derisi ve süetin kullanıldığı kabinde aktif gürültü önleme ve 8.4 inç boyutlu ekrana sahip bir bilgi/eğlence ekranı yer alıyor.
Amerika pazarına sonbahar döneminde sunulması planlanan modelin Avrupa pazarı için net bir bilgisi yer almıyor.
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Jeep'lerin ön panjurunu seviyorum. Özellikle simetrik olarak iyi çizildiğinde harika görüntülü Suv araçlar ortaya koyabilirler.
resimlere bakmayınca bir spor "araba" haberine benziyor.parayı geçtim,böyle bir güç arıyorsam tek kapı adam gibi bir spor araba alırım.mclaren 650S falan var yani piyasada
Hocam oncelikle bu arac o bahsettiginiz aracin 3te biri fiyatina falan satilir buyuk ihtimalle.
Soyle dusunun Mercedes S classtan daha ucuza 707 beygir bir arac alabiliyorsunuz. Hem de icinde ailenizi tasiyabileceginiz seyahat edebileceginiz bir arac.
Bu aracin amaci super sporlara rakip olmak degil zaten ama 700 beygir uzeri alabileceginiz en ucuz arac buyuk ihtimalle.
Yine Mercedesin G,GL ve ML de AMG si var, Bmw nin X5M i var vs. Yani bu tarz guclu SUVleri seven insanlar var.
Ne yakar be aga. Boşa da atamazsın ki.