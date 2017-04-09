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Jeep'ten 707 beygirlik canavar: Grand Cherokee Trackhawk

New York Otomobil Fuarı öncesi Amerikalı üretici Jeep, yeni hızlı SUV modelini duyurdu. Grand Cherokee üzerinde geliştirilen Trackhawk, 707 beygir gücüyle 3,5 saniyelik 0-96 km/h süresine sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Jeep önümüzdeki hafta New York Otomobil Fuarında yeni spor SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk ismine sahip olan araç süperşarjlı 6.2-litre V8 motoruyla 707 beygir güç vee 841 Nm tork değerine sahip.
Bu motor sayesinde 0'dan 60 mph (96 km/h) hıza 3,5 saniyede çıkan araç bu değer ile Jaguar F-Type SVR ile aynı değere sahip olurken, Range Rover SVAutobiography Dynamic'den ise daha hızlı. Bu hızlanma değeriyle sınıfında en iyi konumda olan Grand Cherokee Trackhawk, 289 km/h son süratiyle 300 km/h hıza ulaşabilen Bentley Bentayga W12'den biraz yavaş kalıyor.
Trackhawk takısıyla agresif bir gövde kitine kavuşan Grand Cherokee, motorun getirisi olan "Launch Control" ile 8-ileri otomatik bir şanzımana sahip. Yüksek hızlı SUV'u durdurması için Brembo markalı fren sistemi kullanılırken, bu frenler aracı 96 km/h hızdan 0'a yalnızca 34 metre mesafede düşürüyor. Aracın içi de bir takım değişikliğe maruz kalırken Nappa derisi ve süetin kullanıldığı kabinde aktif gürültü önleme ve 8.4 inç boyutlu ekrana sahip bir bilgi/eğlence ekranı yer alıyor.
Amerika pazarına sonbahar döneminde sunulması planlanan modelin Avrupa pazarı için net bir bilgisi yer almıyor.

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wolfdorp 2 yıl
Şunun renginin güzelliğine bak :http://www.yeniarabafiyati.com/2018-jeep-grand-cherokee-trackhawk/
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burakk, 2 yıl
Nihayet!!
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pej 2 yıl
Gerçeklerden çok uzaklaşmış hayaller garibana sigara ve içki tüketiminde artışı ve öbür dünyanın hurileri halüsinasyonları yaratır. Birileri de bu durumu "ey Osmanlı torunu sen ne atlara binebilirsin yeter ki evet de" diye kullanmaya çalışır. Meeeee,meee.... ver mehteri ver!
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Tasarım ı hoşuma gitti bide jeep olunca.
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BlackGhost12 2 yıl

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Jeep'lerin ön panjurunu seviyorum. Özellikle simetrik olarak iyi çizildiğinde harika görüntülü Suv araçlar ortaya koyabilirler.
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sadri.abi 2 yıl
Bi karlıkçı Halil gördüm sanki...
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aycibin 2 yıl
yaklaşma ve uzaklaşma açıları ne?arazi becerileri ne?
resimlere bakmayınca bir spor "araba" haberine benziyor.parayı geçtim,böyle bir güç arıyorsam tek kapı adam gibi bir spor araba alırım.mclaren 650S falan var yani piyasada
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Hemican 2 yıl aycibin
aycibin
yaklaşma ve uzaklaşma açıları ne?arazi becerileri ne?
resimlere bakmayınca bir spor "araba" haberine benziyor.parayı geçtim,böyle bir güç arıyorsam tek kapı adam gibi bir spor araba alırım.mclaren 650S falan var yani piyasada
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Hocam oncelikle bu arac o bahsettiginiz aracin 3te biri fiyatina falan satilir buyuk ihtimalle.
Soyle dusunun Mercedes S classtan daha ucuza 707 beygir bir arac alabiliyorsunuz. Hem de icinde ailenizi tasiyabileceginiz seyahat edebileceginiz bir arac.
Bu aracin amaci super sporlara rakip olmak degil zaten ama 700 beygir uzeri alabileceginiz en ucuz arac buyuk ihtimalle.
Yine Mercedesin G,GL ve ML de AMG si var, Bmw nin X5M i var vs. Yani bu tarz guclu SUVleri seven insanlar var.
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BARKU 2 yıl
Evde misafir odasına çekip süs niyetine bakmalık araba benim için.Ne vergisini ne de yakıtını karşılayabilirim.Yürütemeyince dursun evde
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haberelectro 2 yıl
Gereksiz
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V4LKyR 2 yıl
Süperşarjlı 6.2 litre V8.
Ne yakar be aga. Boşa da atamazsın ki.
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