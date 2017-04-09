Jeep'ten 707 beygirlik canavar: Grand Cherokee Trackhawk

Jeep önümüzdeki hafta New York Otomobil Fuarında yeni spor SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk ismine sahip olan araç süperşarjlı 6.2-litre V8 motoruyla 707 beygir güç vee 841 Nm tork değerine sahip.

Bu motor sayesinde 0'dan 60 mph (96 km/h) hıza 3,5 saniyede çıkan araç bu değer ile Jaguar F-Type SVR ile aynı değere sahip olurken, Range Rover SVAutobiography Dynamic'den ise daha hızlı. Bu hızlanma değeriyle sınıfında en iyi konumda olan Grand Cherokee Trackhawk, 289 km/h son süratiyle 300 km/h hıza ulaşabilen Bentley Bentayga W12'den biraz yavaş kalıyor.

Trackhawk takısıyla agresif bir gövde kitine kavuşan Grand Cherokee, motorun getirisi olan "Launch Control" ile 8-ileri otomatik bir şanzımana sahip. Yüksek hızlı SUV'u durdurması için Brembo markalı fren sistemi kullanılırken, bu frenler aracı 96 km/h hızdan 0'a yalnızca 34 metre mesafede düşürüyor. Aracın içi de bir takım değişikliğe maruz kalırken Nappa derisi ve süetin kullanıldığı kabinde aktif gürültü önleme ve 8.4 inç boyutlu ekrana sahip bir bilgi/eğlence ekranı yer alıyor.

Amerika pazarına sonbahar döneminde sunulması planlanan modelin Avrupa pazarı için net bir bilgisi yer almıyor.