Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı

İngiliz tasarımcı Jeremy Innes-Hopkins'in üniversitedeki final yılı için hazırladığı ''Nokia Kinetic'' konseptini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Tasarımıyla göze çarpan konseptte elektro mıknatısa yer verilmişti. Böylece dijital veriler kinetik enerjiye dönüştürülebiliyordu. Kinetic'e çağrı, mesaj, e-posta geldiğinde veya alarm devreye girdiğinde telefon otomatik olarak dikey konuma geçiş yapıyordu. Telefona bir kere dokunarak gelen çağrıları iptal edebiliyorduk ve alarmı kapatabiliyorduk.

Bugün, Hopkins tarafından bilgisayar ortamında hazırlanan konseptin prototipi gün yüzüne çıktı. Fotoğraflarda hiç de fena görünmeyen prototipin gerçek hayata geçip geçmeyeceğini zaman gösterecek. Açıkçası fazla ümitlenmemekte fayda var. Umarız bu ilginç düşünce ve tasarım Nokia mühendislerinin ve yetkililerinin dikkatini çekmeye yetmiştir.

http://www.jeremyinneshopkins.com/index.php?/product/kinetic/