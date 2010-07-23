Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı

8 yıl
12,6b
1
15
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör

İngiliz tasarımcı Jeremy Innes-Hopkins'in üniversitedeki final yılı için hazırladığı ''Nokia Kinetic'' konseptini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Tasarımıyla göze çarpan konseptte elektro mıknatısa yer verilmişti. Böylece dijital veriler kinetik enerjiye dönüştürülebiliyordu. Kinetic'e çağrı, mesaj, e-posta geldiğinde veya alarm devreye girdiğinde telefon otomatik olarak dikey konuma geçiş yapıyordu. Telefona bir kere dokunarak gelen çağrıları iptal edebiliyorduk ve alarmı kapatabiliyorduk.

Bugün, Hopkins tarafından bilgisayar ortamında hazırlanan konseptin prototipi gün yüzüne çıktı. Fotoğraflarda hiç de fena görünmeyen prototipin gerçek hayata geçip geçmeyeceğini zaman gösterecek. Açıkçası fazla ümitlenmemekte fayda var. Umarız bu ilginç düşünce ve tasarım Nokia mühendislerinin ve yetkililerinin dikkatini çekmeye yetmiştir.

Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör
Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör
Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör
Jeremy Innes-Hopkins'in tasarladığı Nokia Kinetic'in prototip hali gün yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör

http://www.jeremyinneshopkins.com/index.php?/product/kinetic/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alprkrkmz 8 yıl
@Julies
yo tabi ki bu telefonun en önemli özelliği o. demek istediğim hani sadece o ön kısmı baz almış bir tasarım ile bir telefon yapsa. o ön tarafın sadeliği şıklığı çok hoş olmuş bence. ilk defa Nokia'nın bir dokunmatik telefonunun tasarımını çok beğendim her ne kadar bu tasarımı nokia yapmamış olsa da. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 8 yıl
şu bombeli alt kısmı olmasa daha iyi görünürdü..ben almazdım şayet ama sizleri bilemem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
bu nokialarda illa bir yerinden sırıtacak ya düz yapsana şunu ölürmüsün!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 8 yıl
o ne ya tv kumandası gibi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Maxy_ 8 yıl
Önü X6'nın biraz daha estetiği gibi, arka kısım facia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fieldyturbo19 8 yıl
bir sony ericsson un xperia XTX ine bakın birde buna :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
tv kumandası gibi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Tasarım tek kelimeyle mükemmel olmuş. Nokia mühendislerinin bu tasarımı gözardı etmemeleri gerek. Yalnız tasarımı biraz değiştirip o kalın olan yeri de aynı şekilde dümdüz yaparlarsa harika olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 8 yıl
sekline alışmak biras zor olacak.o bombeyi isteyen cok olmaz sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amon35 8 yıl
hacı yatmazdan esinlenmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 8 yıl
bunun prototipi çıksın teknolji ilerlesin daha uygun hale mutlaka gelir ve nokia bununla kesin ilgilenir 3yıl içindede benzer bir şey çıkar piyasaya adıda etkileşimli kıpraşım sensörü olur (jiroskopa karşı :) )



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12571 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, nokia ve
2 etiket daha prototip proje
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim