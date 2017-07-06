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Şu anda 1 kişi burada

John McAfee ile Intel arasındaki isim davası sonuçlandı

John McAfee’nin, kendi şirketine adını verebilmek adına Intel'e açtığı isim davası sonuçlandı. Davanın sonucuna ve konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bundan yaklaşık 6 sene önce anti virüs şirketini Intel’e satan John McAfee, şu an başında bulunduğu şirkete adını verebilmek adına geçtiğimiz sene Intel'e dava açmıştı. Manhattan’da görülen dava bugün sonuçlandı ve mahkeme, McAfee’nin isminin değiştirilmesi yönündeki talebi reddetti.

John McAfee’nin bu isim değişikliğini istemesi asıl nedeni, şu an CEO’su olduğu MGT Capital Investments Inc.'in adını değiştirebilmekti. McAfee, şirketin ismini değiştirerek “John McAfee Global Technologies” yapmak istediğini açıklamıştı ancak Intel, şu an sahip olduğu şirketin isminin başka bir yerde kullanılamayacağına dair uyarıda bulunmuş ve bunun telif haklarını ihlal edeceğini paylaşmıştı. Mahkeme de Intel ile aynı görüşü paylaşarak John McAfee’nin bu ismi ve "John McAfee Privacy Phone" ismini kullanamayacağına karar verdi.

Mahkeme John McAfee’nin şirketine kendi ismini veremeyeceğini açıkladı fakat iş adamına tanıtımlarda, reklamlarda ve sunumlarda “McAfee” ismini kullanma izni de verdi.


https://www.engadget.com/2017/07/06/mcafee-intel-lawsuit-settlement/ Yorum Yaz
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jedi39 2 yıl
İntel adamın aklını alır John bey
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V4LKyR 2 yıl
Adam kendi ismini kullanamiyor ya vay be :D
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DSG1 2 yıl
Yaşayan at hırsızı, bu mekafi yüzünden çok çektim hantal, bilgisayarı kasım kasım kasan, bir de üstüne işe yaramaz bir program, zamanında kullanırken bilgisayar çok ısınıyordu bende o zamanlar donanım falan pek bilmezdin fan hızından anlıyordum bir de pc kasma falan yapıyordu neyse bende güvende olsun da dedim pek önemsemedim bir müddet kullandım öyle yaza doğru bilgisayar iyice ses çıkarmaya başlayınca ve dayanamadım sileyim dedim silemedim yazılım önceden silmek için izin şifresi koymuştum sanırım onu unutmuştum bizim de yukarıda atilla abi var o iyi anlar bilgisayardan gidip ona sormuştum bilgisayar çok ısınıyor vs dedim tabi dedi hafta sonu bakarız dedi iki gün sonra gelip format attı program kurdu ısıya falan baktı ama ısı değişmedi sonra kasaya bakalım dedi açtık pek toz yoktu ama fanı falan sökelim dedi ben fark eder mi bir şey olmasın falan dedim söktü temizleyip termal macun sürdü taktık mekafi yine yükledik sıcaklıklara baktık ve o yaz sıcağı için iyi değerlere gelmişti pc yani termal macun çok önemli kurumadan değiştirin.
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ozzy55ozzy 2 yıl
Mikafii olarak okuyan bir tek ben miyim?
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Meurglys 2 yıl
youtube.com/...
Bu adam on numara
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Guest-DC8F72E59 2 yıl
Bu adam iyi bir yazılımcı severim kendisini
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