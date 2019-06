John McAfee ile Intel arasındaki isim davası sonuçlandı

Bundan yaklaşık 6 sene önce anti virüs şirketini Intel’e satan John McAfee, şu an başında bulunduğu şirkete adını verebilmek adına geçtiğimiz sene Intel'e dava açmıştı. Manhattan’da görülen dava bugün sonuçlandı ve mahkeme, McAfee’nin isminin değiştirilmesi yönündeki talebi reddetti.

John McAfee’nin bu isim değişikliğini istemesi asıl nedeni, şu an CEO’su olduğu MGT Capital Investments Inc.'in adını değiştirebilmekti. McAfee, şirketin ismini değiştirerek “John McAfee Global Technologies” yapmak istediğini açıklamıştı ancak Intel, şu an sahip olduğu şirketin isminin başka bir yerde kullanılamayacağına dair uyarıda bulunmuş ve bunun telif haklarını ihlal edeceğini paylaşmıştı. Mahkeme de Intel ile aynı görüşü paylaşarak John McAfee’nin bu ismi ve "John McAfee Privacy Phone" ismini kullanamayacağına karar verdi.

Mahkeme John McAfee’nin şirketine kendi ismini veremeyeceğini açıkladı fakat iş adamına tanıtımlarda, reklamlarda ve sunumlarda “McAfee” ismini kullanma izni de verdi.

