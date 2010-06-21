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JooJoo Tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yüklemeyi başardı

8 yıl
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Shady
Haber Editörü
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JooJoo Tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yüklemeyi başardı
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Apple, iPad'in işletim sistemi olarak Mac OS X'in bir türevi olan ve iPhone'daki versiyonuna göre arayüzde çeşitli farklılıklar gösteren iOS'i tercih etti ancak kimilerine göre iPad'in gerçek bir tablet bilgisayar olması için işletim sisteminin Mac OS olması gerekiyordu.

Ve JooJoo forumunda HighJinx takma isimli bir kullanıcı uzun uğraşlar sonucu, bu beklentiyi gerçekleştirmeyi başardı ve Intel'in Atom işlemcisinden gücünü alan JooJoo tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yükleyebildi. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi kolay bir işlem için HighJinx, yüklemede sorunlar oluştuğunu ve dokunmatik panelin sürücüleri üzerinde biraz daha çalışması gerektiğini ifade ederken, JooJoo tablet'in 4GB'lık depolama alanına sahip olmasından dolayı işletim sisteminde bazı kısıtlamalar yapması gerektiğini belirtiyor.

Her ne kadar bir tablete yüklenmiş olsa da Snow Leopard'ın dokunmatik sistemler için optimize edilmiş bir işletim sistemi olmamasının, uygulamada kullanıcıları tatmin edecek performansı sergilemekte zorlanacağını gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

JooJoo Tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yüklemeyi başardı
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JooJoo Tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yüklemeyi başardı
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DH Misafiri 6 yıl
bende joojooo tablet pc mevcut cok yavaş ve flash yükleyemıyorum format atmam gerekıyor herhalde heryeri aradım kımse cesaret edip formatlıyamıyor yardımcı olabılecek bırı varmı??
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Batuist 8 yıl
tablette işletim sistemi sadece bir görünür ama kullanımda sıkıntı yaratacağı kesin.. zaten heberde de belirtmiş arkadaş..
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Commander 8 yıl
Öyle yada böyle yapmış adam. Tebrik etmek lazım.
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sahafiec 8 yıl
...
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O.Beverly 8 yıl
sahafiec , bugün formundasın.Baktığım her Apple konusunda senin muhalefet yorumlarını gördüm,gereksiz...
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wox 8 yıl
bence çok gereksiz olmuş.vede yakışmamış...herif boş yere uğraşmış...
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O.Beverly 8 yıl
Bence bu tarz arayışlar Mac OS i dokunmatik arayüzde görmek isteyen kullanıcı kitlesinin ne denli büyük olduğunu gösteriyor ki bunlardan birisi de benim...Dokunmatik iMac hakkında forumda da dedikodular çıkmıştı zaten.Apple'ın da eli elma toplamıyordur eminim.Paylaşım için teşekkürler Shady,bu tarz haberlerini zevkle okuyorum
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