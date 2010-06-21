JooJoo Tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yüklemeyi başardı

Tam Boyutta Gör

Apple, iPad'in işletim sistemi olarak Mac OS X'in bir türevi olan ve iPhone'daki versiyonuna göre arayüzde çeşitli farklılıklar gösteren iOS'i tercih etti ancak kimilerine göre iPad'in gerçek bir tablet bilgisayar olması için işletim sisteminin Mac OS olması gerekiyordu.

Ve JooJoo forumunda HighJinx takma isimli bir kullanıcı uzun uğraşlar sonucu, bu beklentiyi gerçekleştirmeyi başardı ve Intel'in Atom işlemcisinden gücünü alan JooJoo tablet'e Mac OS X: Snow Leopard yükleyebildi. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi kolay bir işlem için HighJinx, yüklemede sorunlar oluştuğunu ve dokunmatik panelin sürücüleri üzerinde biraz daha çalışması gerektiğini ifade ederken, JooJoo tablet'in 4GB'lık depolama alanına sahip olmasından dolayı işletim sisteminde bazı kısıtlamalar yapması gerektiğini belirtiyor.

Her ne kadar bir tablete yüklenmiş olsa da Snow Leopard'ın dokunmatik sistemler için optimize edilmiş bir işletim sistemi olmamasının, uygulamada kullanıcıları tatmin edecek performansı sergilemekte zorlanacağını gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör