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Journey, 19 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki hafta PC'ye geliyor

Epic Games Store, PlayStation özel oyunlarını PC'ye getirmeye devam ediyor. Journey önümüzdeki hafta resmen PC için çıkacak. 2012'de yayınlanan Journey, birden fazla 'Yılın Oyunu' ödülü almıştı.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation 3 döneminin en sevilen oyunlarından birisi olan Journey, yaklaşık yedi yılın ardından PC'ye geliyor. Yayıncı firma Annapurna Interactive ve geliştirici Thatgamecompany, Journey'nin 6 Haziran'da PC oyuncularıyla buluşacağını açıkladı.

Journey ilk olarak 2012 yılında PlayStation 3'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra 2015'te PlayStation 4 için de güncellendi. Eşsiz bir macera oyunu olan Journey, birçok eleştirmen tarafından tarihin en iyi oyunlarından birisi olarak gösteriliyor. Journey çıkışını yaptığı dönemde onlarca farklı kategoride ödül almayı başarmıştı.

Journey'in PC versiyonu 4K çözünürlükte grafikleri destekleyecek. Epic Games Store'a özel olan oyunun fiyatı şu anda 19 TL. Buradan satın alabilir ve 6 Haziran'ı beklemeye başlayabilirsiniz.


Tanıtım yazısı:


Unutulmuş bir uygarlığın kumlar içinde kaybolmuş efsanelerini ortaya çıkarmak için uçsuz bucaksız çölleri ve tarihi harabeleri keşfedin.

Ufukta gökyüzüne uzanan tehlikeli dağa ulaşmak için vahşi çölü aşmak üzere çıktığınız bu duygusal yolculukta, isimsiz karakterinize rehberlik ederken attığınız her adımın gerilimini hissedin. Bunaltıcı sıcağın ve ıslık çalan rüzgarların karşısında, kadim sihirden aldığınız güçle gökyüzüne yükselin. Bu gizemli dünyayı ister tek başınıza ister yolculuğunuzda karşılaşacağınız bir yabancıyla birlikte keşfedin.

Çarpıcı görsellerin ve Grammy adayı gösterilmiş bir müziğe sahip olan Journey, eşi benzeri olmayan nefes kesici bir deneyim sunuyor.

İlk olarak PlayStation’da yayınlandı. 

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tylolhot06 1 hf.
Bir de alabilsek. Bu kadar dandik bir mağaza daha yapılamaz herhalde. Kaç tane kart varsa denedim hep hata.
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a_y_k_u_t 2 hf.
Oynadım gayet güzel bir "deneyim", ama biraz overrated diyebilirim mesela Gris, journey'den çok daha mükemmel bir yapım ama journey kadar değer görmedi :)
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Last0tt0man 2 hf.
Oyunda herşey güzel olabilir fakat buna oyun demek zor.Yaptığınız şey sadece yürümek.Açıp speedrun videosunu izlemek yeterli bence.
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