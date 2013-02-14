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Julie Uhrman: Ouya, en iyi Tegra 3'lü cihaz olacak

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Julie Uhrman: Ouya, en iyi Tegra 3'lü cihaz olacak
Kickstarter tarihinin en popüler projelerinden biri olan Ouya'nın yaz aylarında son kullanıcı ile buluşması bekleniyor. Kullanıcıların Android işletim sistemli mobil cihazlarında oynayabildikleri oyunları çalıştıracak olan cihaz, gün geçtikçe eskiyen donanımıyla kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başladı bile. Ancak, Ouya CEO'su Julie Uhrman'ın konsola ilişkin açıklamaları Ouaya'yı bekleyen oyuncuların içini rahatlatacak gibi görünüyor.

Engadget'a konuşan Uhrman, Nvidia'nın geliştiricilere verdiği destekten bahsederek şirketi överken, bu destek sayesinde pazarın en iyi Tegra 3'lü cihazına sahip olacaklarını dile getirdi. Ouya projesi üzerinde birçok kişinin çalıştığını da belirten CEO, Ouya'nın en iyi Tegra 3 cihaz olacağı konusunda yanılıyor sayılmaz. Öyle ki, içerisinde pil bulundurmayan Ouya'nın güç kontrolü konusunda işlemciye herhangi bir yük bindirmeyecek olması Uhrman'ın en iyi Tegra 3'lü cihaz olma konusundaki iddiasını güçlendiriyor. Nvidia ve Ouya arasındaki işbirliğine ilişkin bir açıklamada bulunan Nvidia'nın kıdemli başkan yardımcısı Tony Tamasi, Ouya ekibiyle çalışmanın muhteşem olduğunu ifade ederken, Nvidia içersinde bir ekibinde Ouya'nın optimizasyonları için çalıştığını da belirtti. 

Oyuncuların mobil cihazlarında oynadıkları yapımları bir konsolun içerisine taşıyan Ouya'nın iddia edildiği gibi en iyi Tegra 3'lü cihaz olup olamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/02/13/ouya-nvidia-lovefest/ Yorum Yaz
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KalemKolik 6 yıl
teramit
tegra 3 ün birçok telefonda geride kaldığını düşünürsek tv ler içinde ciddi bir anlamı yok.90 dolara konsol oyunları satılıyor.birkaç yüz dolara ciddi konsollar var onların rakibi değil bu ürün ama telefonda otobüste oynadığın oyunu tv de oynamazsın artık.Yaygınlaşana kadar seçtiği grafik biriminin kurbanı olacaktır. eğer tegra 4 te öncekiler gibi olursa ouya 2 de pek bir sönük kalacaktır.Halbuki mevcut donanımlara ek özellik getirebilen bir proje çok daha anlamlı olurdu.Her türlü telefonu alıp konsol gibi birçok tv ye uyumlu hale getirecek bir platfom olsa market gelirlerine değilde donanım satışına odaklansa daha güzel bir proje olurdu.300 dolara alacağınız ürünün 3 te biri fiyatına 10 da biri gücünde donanımlı cihaz alıp bunda da 20 de biri güzelliğinde oyun oynamak isteyen kitleye kolay gelsin diyorum.

Gerçekten süper bir yorum.Bende aynı görüşteyim.Tegra 3 bir kere balon bir çipset yani zaten istenilen performansı veremediki birde konsol olarak geliyor hemde çok geç bir tarihte.En mantıklı hamle geriden değilde her yıl çıktığında en iyi Tegra platformu ile çıkmalı idi. Bu yıl tegra 4 gelecek yıl tegra 5.Çünkü Tegra 3 ün neler yapabileceği ortada ve hayal kırıklığı.
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TearsForFears 6 yıl
Ouya çok satarsa çoğu oyun ouya ya göre uyarlanacaktır.Ben şu mantıkla yola çıkıyorum : 5-6 seneden beri ps3 ve xbox 360 var ama çıkan oyunları görüyorsunuz.Bir haberde ouya için özel oyunlar çıkacağını okuduğumu anımsıyorum.Sonuç olarak geç kaldılar ve tegra 3 iyi olmayabilir lakin iş tegra 3 te bitmiyor.
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demo22 6 yıl
Onu bunu şunu anlamam anlayamam zekam yetmez en iyisi intel! Böyle diyen cehaletin esirinde yaşayan yaşamaya çalişan öyle her konuya intel daha iyi diye atlayan biri çıksada bol bol eksiyi bassak artik gına geldi bunlardan ama neyse yaşadiğimiz bu zamanda kuran da belirtildiği gibi cahillerin başa geldiği bu zamanda cahillik cehalet insana hiç koymuyor. Atatürk atamızın dediği kisaca açikliyor insanin en büyuk düşmanı cahillik ve cehaletdir!
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DH Misafiri 6 yıl
işte rekabet sayesinde bu teknolojiler ucuz ucuz kullanabiliyoruz durmak yok mücadeleye devam
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teramit 6 yıl
tegra 3 ün birçok telefonda geride kaldığını düşünürsek tv ler içinde ciddi bir anlamı yok.
90 dolara konsol oyunları satılıyor.birkaç yüz dolara ciddi konsollar var onların rakibi değil bu ürün ama telefonda otobüste oynadığın oyunu tv de oynamazsın artık.Yaygınlaşana kadar seçtiği grafik biriminin kurbanı olacaktır. eğer tegra 4 te öncekiler gibi olursa ouya 2 de pek bir sönük kalacaktır.
Halbuki mevcut donanımlara ek özellik getirebilen bir proje çok daha anlamlı olurdu.Her türlü telefonu alıp konsol gibi birçok tv ye uyumlu hale getirecek bir platfom olsa market gelirlerine değilde donanım satışına odaklansa daha güzel bir proje olurdu.
300 dolara alacağınız ürünün 3 te biri fiyatına 10 da biri gücünde donanımlı cihaz alıp bunda da 20 de biri güzelliğinde oyun oynamak isteyen kitleye kolay gelsin diyorum.
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cagataykoroglu 6 yıl
Çin malı saçma sapan media playerlar olsa ooo bu fiyata süpermiş diyeceğinize eminim. 99 dolara sırf Nintendo ve Sega emulatorlerı için bu cihazı alırım.
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Public_Enemy 6 yıl
üreticinin cihaza özel optimizasyon yapması çok önemli, nexus serisinde bunu çok açık görebiliyoruz.
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manyakurt 6 yıl
Acı soslu tegra 3'müş, yersen.
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__BadblooD__ 6 yıl
İlk duyurulduğunda etki yapmıştı ama mart ayına giricez nerdeyse hala tegra 3, ouya bağımsız proje daha fazlasını bekleyemeyiz ama televizyona bağlayacaksın da oturacaksın başına da shadowgun falan oynayacaksın uzun iş
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cagataykoroglu 6 yıl
karafaruk19
2013 Şubat ayında hâlâ tegra 3

Değiştirin şu kafayı. Adamlar Nvidia dan destek alıyor. Tegra 3 ama nasıl bir tegra 3? Bir sürü çeşidi var.
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Ciddi Kedii 6 yıl
2013 Şubat ayında hâlâ tegra 3
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