Julie Uhrman: Ouya, en iyi Tegra 3'lü cihaz olacak

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Kickstarter tarihinin en popüler projelerinden biri olan Ouya'nın yaz aylarında son kullanıcı ile buluşması bekleniyor. Kullanıcıların Android işletim sistemli mobil cihazlarında oynayabildikleri oyunları çalıştıracak olan cihaz, gün geçtikçe eskiyen donanımıyla kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başladı bile. Ancak, Ouya CEO'su Julie Uhrman'ın konsola ilişkin açıklamaları Ouaya'yı bekleyen oyuncuların içini rahatlatacak gibi görünüyor.
Engadget'a konuşan Uhrman, Nvidia'nın geliştiricilere verdiği destekten bahsederek şirketi överken, bu destek sayesinde pazarın en iyi Tegra 3'lü cihazına sahip olacaklarını dile getirdi. Ouya projesi üzerinde birçok kişinin çalıştığını da belirten CEO, Ouya'nın en iyi Tegra 3 cihaz olacağı konusunda yanılıyor sayılmaz. Öyle ki, içerisinde pil bulundurmayan Ouya'nın güç kontrolü konusunda işlemciye herhangi bir yük bindirmeyecek olması Uhrman'ın en iyi Tegra 3'lü cihaz olma konusundaki iddiasını güçlendiriyor. Nvidia ve Ouya arasındaki işbirliğine ilişkin bir açıklamada bulunan Nvidia'nın kıdemli başkan yardımcısı Tony Tamasi, Ouya ekibiyle çalışmanın muhteşem olduğunu ifade ederken, Nvidia içersinde bir ekibinde Ouya'nın optimizasyonları için çalıştığını da belirtti.
Oyuncuların mobil cihazlarında oynadıkları yapımları bir konsolun içerisine taşıyan Ouya'nın iddia edildiği gibi en iyi Tegra 3'lü cihaz olup olamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.engadget.com/2013/02/13/ouya-nvidia-lovefest/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekten süper bir yorum.Bende aynı görüşteyim.Tegra 3 bir kere balon bir çipset yani zaten istenilen performansı veremediki birde konsol olarak geliyor hemde çok geç bir tarihte.En mantıklı hamle geriden değilde her yıl çıktığında en iyi Tegra platformu ile çıkmalı idi. Bu yıl tegra 4 gelecek yıl tegra 5.Çünkü Tegra 3 ün neler yapabileceği ortada ve hayal kırıklığı.
90 dolara konsol oyunları satılıyor.birkaç yüz dolara ciddi konsollar var onların rakibi değil bu ürün ama telefonda otobüste oynadığın oyunu tv de oynamazsın artık.Yaygınlaşana kadar seçtiği grafik biriminin kurbanı olacaktır. eğer tegra 4 te öncekiler gibi olursa ouya 2 de pek bir sönük kalacaktır.
Halbuki mevcut donanımlara ek özellik getirebilen bir proje çok daha anlamlı olurdu.Her türlü telefonu alıp konsol gibi birçok tv ye uyumlu hale getirecek bir platfom olsa market gelirlerine değilde donanım satışına odaklansa daha güzel bir proje olurdu.
300 dolara alacağınız ürünün 3 te biri fiyatına 10 da biri gücünde donanımlı cihaz alıp bunda da 20 de biri güzelliğinde oyun oynamak isteyen kitleye kolay gelsin diyorum.
Değiştirin şu kafayı. Adamlar Nvidia dan destek alıyor. Tegra 3 ama nasıl bir tegra 3? Bir sürü çeşidi var.