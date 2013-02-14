Julie Uhrman: Ouya, en iyi Tegra 3'lü cihaz olacak

Kickstarter tarihinin en popüler projelerinden biri olan Ouya'nın yaz aylarında son kullanıcı ile buluşması bekleniyor. Kullanıcıların Android işletim sistemli mobil cihazlarında oynayabildikleri oyunları çalıştıracak olan cihaz, gün geçtikçe eskiyen donanımıyla kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başladı bile. Ancak, Ouya CEO'su Julie Uhrman'ın konsola ilişkin açıklamaları Ouaya'yı bekleyen oyuncuların içini rahatlatacak gibi görünüyor.





Engadget'a konuşan Uhrman, Nvidia'nın geliştiricilere verdiği destekten bahsederek şirketi överken, bu destek sayesinde pazarın en iyi Tegra 3'lü cihazına sahip olacaklarını dile getirdi. Ouya projesi üzerinde birçok kişinin çalıştığını da belirten CEO, Ouya'nın en iyi Tegra 3 cihaz olacağı konusunda yanılıyor sayılmaz. Öyle ki, içerisinde pil bulundurmayan Ouya'nın güç kontrolü konusunda işlemciye herhangi bir yük bindirmeyecek olması Uhrman'ın en iyi Tegra 3'lü cihaz olma konusundaki iddiasını güçlendiriyor. Nvidia ve Ouya arasındaki işbirliğine ilişkin bir açıklamada bulunan Nvidia'nın kıdemli başkan yardımcısı Tony Tamasi, Ouya ekibiyle çalışmanın muhteşem olduğunu ifade ederken, Nvidia içersinde bir ekibinde Ouya'nın optimizasyonları için çalıştığını da belirtti.





Oyuncuların mobil cihazlarında oynadıkları yapımları bir konsolun içerisine taşıyan Ouya'nın iddia edildiği gibi en iyi Tegra 3'lü cihaz olup olamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/02/13/ouya-nvidia-lovefest/