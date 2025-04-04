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    Nintendo Switch 2 Japonya’da 115$ daha ucuz

    Nintendo Switch 2 konsolunu memleketine daha uygun bir fiyata sunmak isteyen Nintendo, bölge kilidi ile güçlendirerek globale yayılmasını engelleyecek.          
    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında piyasaya çıkacak olan Nintendo Switch 2 konsolu için memleketi Japonya’da önemli bir sürpriz hazırlanıyor. Japon tüketiciler konsola 115$ civarında daha ucuza sahip olabilecekler. 

    Nintendo Switch 2 daha ucuz satılacak

    Nintendo Switch 2 konsolu piyasaya çıktığında 450$ ya da Mario Kart World oyunu ile birlikte 500$ olarak satılacak. Ne var ki Japonya’da yaşayan tüketiciler 49980 yen üzerinden konsola sahip olabilecekler. Bu da 334$ civarında. 

    Nintendo sadece Japonca bir Nintendo hesabı olanların konsolu kullanmasına izin verecek. Yani konsol bölge kilidi ile gelecek. Diğer dillerde de kullanılabilen Nintendo Switch 2 konsolunun fiyatı ise 69980 yen. 

    Nintendo’nun özellikle Trump tarifleri nedeniyle global versiyonun fiyatını yüksek tuttuğu ve Japonya’ya özel versiyonu da kilitli olarak sattığı tahmin ediliyor. Böylece ucuz Nintendo Switch 2 konsolunun çok fazla yayılma imkânı olmayacak. 

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    Alperenylmzk 1 gün önce

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