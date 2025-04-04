Nintendo Switch 2 Japonya’da 115$ daha ucuz

Nintendo Switch 2 daha ucuz satılacak
Nintendo Switch 2 konsolu piyasaya çıktığında 450$ ya da Mario Kart World oyunu ile birlikte 500$ olarak satılacak. Ne var ki Japonya’da yaşayan tüketiciler 49980 yen üzerinden konsola sahip olabilecekler. Bu da 334$ civarında.
Nintendo sadece Japonca bir Nintendo hesabı olanların konsolu kullanmasına izin verecek. Yani konsol bölge kilidi ile gelecek. Diğer dillerde de kullanılabilen Nintendo Switch 2 konsolunun fiyatı ise 69980 yen.
Nintendo’nun özellikle Trump tarifleri nedeniyle global versiyonun fiyatını yüksek tuttuğu ve Japonya’ya özel versiyonu da kilitli olarak sattığı tahmin ediliyor. Böylece ucuz Nintendo Switch 2 konsolunun çok fazla yayılma imkânı olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu