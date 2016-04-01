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Jüpiter'de yaşanan çarpışma, amatör gökbilimciler tarafından görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Jüpiter'e henüz tanımlanmayan bir gök cisminin çarpması sonucu oluşan darbe anı, Avrupa'da yaşayan iki amatör gökbilimci tarafından görüntülendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter'de geçtiğimiz günlerde kayda değer bir çarpışma yaşandı. Henüz tanımlanmayan bir gök cisminin gezegene çarpması sonucu oluşan darbe anı, iki amatör gökbilimci tarafından görüntülendi. Biri Avusturya'da, diğeri ise İrlanda'da yaşayan bu amatör gökbilimcilerin çektiği görüntülerde, bir gök cisminin çarpması sonucu gezegenin yüzeyinde oluşan kısa süreli parlama görülebiliyor.
 Teleskopun görüntüsünde oluşabilecek anlık parlamalar veya teknik arızalar nedeniyle, tek bir gökbilimci tarafından kaydedilen görüntüler gerçekten bir çarpışmanın yaşandığının kanıtı olarak kabul edilmiyor, ancak 17 Mart'ta yaşanan bu çarpışmanın iki farklı gökbilimci tarafından görüntülenmiş olması, gerçekten de böyle bir çarpışmanın yaşandığını gösteriyor.
 
 İrlanda'da yaşayan amatör gökbilimci John Mckeon tarafından yayınlanan videoda (üstte), Jüpiter'de meydana gelen çarpışmanın oluşturduğu parlak ışığın yanı sıra Jüpiter'in uydularının gezegenin yörüngesinde dönüşü de açık bir şekilde görülebiliyor.
Açık ara Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'de bugüne kadar birçok kayda değer çarpışma yaşandı. Bilim insanları, ilk olarak 1994 yılında gezegende yaşanan bir çarpışmayı tespit etmişti. Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının gezegene çarpması sonucu oluşan çarpma alanı, Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak görüntülenmişti.
Jüpiter'de yaşanan bu tür çarpışmalar daha önce de görüntülenmişti, ancak bu ay yaşanan çarpışmanın iki amatör gökbilimci tarafından kaydedilmiş olması, bu çarpışmayı bilim dünyası için önemli kılıyor. Sıradan insanların satın alabileceği astronomi cihazlarının kalitesinin son yıllarda önemli ölçüde artması ile birlikte, önümüzdeki yıllarda bu tür önemli gözlemlerin sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.

http://techcrunch.com/2016/03/30/amateur-astronomers-catch-jupiters-latest-impact-on-video/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Vaybe Nasa falan çekmiyor bu görüntüleri, amatör gökbilimciler çekip ekliyor. Nasa daha neleri görüyor da yayınlamıyor acaba. Oralara uydu bile göndermediler mi? Daha yakından adam gibi kaliteli görüntüler elde etmiş olmaları lazım.
Vaybe Nasa falan çekmiyor bu görüntüleri, amatör gökbilimciler çekip ekliyor. Nasa daha neleri görüyor da yayınlamıyor acaba. Oralara uydu bile göndermediler mi...
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Kartal Göz 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

etrafımızdaki bu diğer gezegenler dünyaya büyük meteor düşme riskini bayağı azaltıyor diye duymuştum

Azaltıyor demek yanlış. Gök cisimlerinin yönlerine yörüngelerine etkileri var. Mesela Jüpiter'in yüksek kütle çekimi sebebiyle eskiden cisimleri kendine çekerek Dünya'yı koruduğu düşünülürdü. Ancak Jüpiter cisimleri kendine çekse de her cismi yutmaz veya Dünya'dan her zaman uzaklaştırmaz. Cismin geliş açısı, uzaklığı, momentumu işi değiştirir. Jüpiter cismi yutabilir, bize yönelmiş gök cisminin yörüngesini değiştirebilir, ancak bize yönelmemiş gök cisminin yönünü bize de çevirebilir. O yüzden diğer gezegenlere ulvî görevler ve amaçlar yüklemek manasız.
IhtiyarDelikanlietrafımızdaki bu diğer gezegenler dünyaya büyük meteor düşme riskini bayağı azaltıyor diye duymuştumAz...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
etrafımızdaki bu diğer gezegenler dünyaya büyük meteor düşme riskini bayağı azaltıyor diye duymuştum
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Ac1DBuRN 3 yıl
Ac1DBuRN
ilk videodaki teleskop nedir öyle? Adam HD kanal çeker gibi jüpiteri çekmiş. Nasıl bir kalitedir o? Marka model fiyat bilgisi harika olurdu. Editledin filan biraz iyileştirilmiştir ama genede müthişş

Kamera ve lensi buldum benim gibi merak edenler için linkler aşağıda. amazon.com/... celestron.com/...
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Ac1DBuRN 3 yıl
ilk videodaki teleskop nedir öyle? Adam HD kanal çeker gibi jüpiteri çekmiş. Nasıl bir kalitedir o? Marka model fiyat bilgisi harika olurdu. Editledin filan biraz iyileştirilmiştir ama genede müthişş
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eulogy 3 yıl
Hubble Teleskobunun ilk başarısı da jupitere düşen kuyruklu yıldızı gözlemlemesidir. Bu sayede meteor hareketlerinin (çarpışmalar) günümüzde dinamik olarak devam ettiğini hipotez eden Shoemaker'ın teorilerini ispatlamıştır. Bu gözlemde yine bu adamın teorilerine başka bir kanıt olmuş.

Dünyamıza her 100 milyon yıl civarında bir tane büyük göktaşı çarptığı öngörülüyor. En son 65 milyon yıl önce böyle bir olay gerçekleşti. Daha önceki 5 büyük yokoluşun yanlış hatırlamıyorsam 2 tanesi bu tarz çarpışmalar sonucunda oldu.

Arkadaşın da dediği gibi jupiter'in dünya ile büyük göktaşlarının çarpışma ihtimalini büyük oranda düşürdüğü düşünülüyor. Yine de kuiper kuşağı mars ile jupiter arasında ve ebediyete kadar statik olarak kalmayacağı da kesin. Kuiper kuşağında da bilinen 700'ü geçik dünyadaki yaşamı ciddi anlamda tehdit edecek meteorlar bulunuyor.
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Vaybe Nasa falan çekmiyor bu görüntüleri, amatör gökbilimciler çekip ekliyor. Nasa daha neleri görüyor da yayınlamıyor acaba. Oralara uydu bile göndermediler mi? Daha yakından adam gibi kaliteli görüntüler elde etmiş olmaları lazım.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
etrafımızdaki bu diğer gezegenler dünyaya büyük meteor düşme riskini bayağı azaltıyor diye duymuştum
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Kartal Göz 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

etrafımızdaki bu diğer gezegenler dünyaya büyük meteor düşme riskini bayağı azaltıyor diye duymuştum

Azaltıyor demek yanlış. Gök cisimlerinin yönlerine yörüngelerine etkileri var. Mesela Jüpiter'in yüksek kütle çekimi sebebiyle eskiden cisimleri kendine çekerek Dünya'yı koruduğu düşünülürdü. Ancak Jüpiter cisimleri kendine çekse de her cismi yutmaz veya Dünya'dan her zaman uzaklaştırmaz. Cismin geliş açısı, uzaklığı, momentumu işi değiştirir. Jüpiter cismi yutabilir, bize yönelmiş gök cisminin yörüngesini değiştirebilir, ancak bize yönelmemiş gök cisminin yönünü bize de çevirebilir. O yüzden diğer gezegenlere ulvî görevler ve amaçlar yüklemek manasız.
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