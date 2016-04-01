Jüpiter'de yaşanan çarpışma, amatör gökbilimciler tarafından görüntülendi

Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter'de geçtiğimiz günlerde kayda değer bir çarpışma yaşandı. Henüz tanımlanmayan bir gök cisminin gezegene çarpması sonucu oluşan darbe anı, iki amatör gökbilimci tarafından görüntülendi. Biri Avusturya'da, diğeri ise İrlanda'da yaşayan bu amatör gökbilimcilerin çektiği görüntülerde, bir gök cisminin çarpması sonucu gezegenin yüzeyinde oluşan kısa süreli parlama görülebiliyor.

Teleskopun görüntüsünde oluşabilecek anlık parlamalar veya teknik arızalar nedeniyle, tek bir gökbilimci tarafından kaydedilen görüntüler gerçekten bir çarpışmanın yaşandığının kanıtı olarak kabul edilmiyor, ancak 17 Mart'ta yaşanan bu çarpışmanın iki farklı gökbilimci tarafından görüntülenmiş olması, gerçekten de böyle bir çarpışmanın yaşandığını gösteriyor.

İrlanda'da yaşayan amatör gökbilimci John Mckeon tarafından yayınlanan videoda (üstte), Jüpiter'de meydana gelen çarpışmanın oluşturduğu parlak ışığın yanı sıra Jüpiter'in uydularının gezegenin yörüngesinde dönüşü de açık bir şekilde görülebiliyor.

Açık ara Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'de bugüne kadar birçok kayda değer çarpışma yaşandı. Bilim insanları, ilk olarak 1994 yılında gezegende yaşanan bir çarpışmayı tespit etmişti. Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının gezegene çarpması sonucu oluşan çarpma alanı, Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak görüntülenmişti.

Jüpiter'de yaşanan bu tür çarpışmalar daha önce de görüntülenmişti, ancak bu ay yaşanan çarpışmanın iki amatör gökbilimci tarafından kaydedilmiş olması, bu çarpışmayı bilim dünyası için önemli kılıyor. Sıradan insanların satın alabileceği astronomi cihazlarının kalitesinin son yıllarda önemli ölçüde artması ile birlikte, önümüzdeki yıllarda bu tür önemli gözlemlerin sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.

http://techcrunch.com/2016/03/30/amateur-astronomers-catch-jupiters-latest-impact-on-video/?ncid=txtlnkusaolp00000595