Justice League filminden ilk fragman geldi

Çizgi roman tutkunlarının merakla beklediği filmlerden Justice League nihayet ilk fragmanına kavuştu. Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmin Zack Snyder tarafından paylaşılan fragmanı, filmin ağır topu olan karakterleri ekranlarımıza getiriyor.

Batman v. Superman filmi bize yeni film hakkında bir takım ipuçları vermişti. Fragman da aslında filmin kaldığı yerden, Bruce Wayne'in ekibi toplama çabaları üzerinde şekillenmiş. Ben Affleck'in Batman rolüne devam ettiği yapımda, sinema severlerin Fast and Furious filminden tanıdığı Gal Gadot da Wonder Woman karakteriyle geliyor.

Game of Thrones'un unutulmaz oyuncularından Jason Momoa'nın Aquaman'i canlandırdığı filmde Ray Fisher ise Cyborg rolünde. Haberimize konu olan ilk fragmanın ağırlık verdiği karakter ise The Flash. Bruce Wayne'in ekibine katmak istediği The Flash rolünde Ezra Miller, görüntülerden de anlaşıldığı üzere filmin eğlenceli karakterlerinden biri olacak gibi.