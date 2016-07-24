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Justice League filminden ilk fragman geldi

Yönetmen Zack Snyder, merakla beklenen Justice League filminin ilk fragmanını yayınladı. Comic-Con kapsamında Snyder'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fragman, karakterlere ışık tutuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,3b
1
42
Sinema ve Dizi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çizgi roman tutkunlarının merakla beklediği filmlerden Justice League nihayet ilk fragmanına kavuştu. Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmin Zack Snyder tarafından paylaşılan fragmanı, filmin ağır topu olan karakterleri ekranlarımıza getiriyor.
Batman v. Superman filmi bize yeni film hakkında bir takım ipuçları vermişti. Fragman da aslında filmin kaldığı yerden, Bruce Wayne'in ekibi toplama çabaları üzerinde şekillenmiş. Ben Affleck'in Batman rolüne devam ettiği yapımda, sinema severlerin Fast and Furious filminden tanıdığı Gal Gadot da Wonder Woman karakteriyle geliyor. 
Game of Thrones'un unutulmaz oyuncularından Jason Momoa'nın Aquaman'i canlandırdığı filmde Ray Fisher ise Cyborg rolünde. Haberimize konu olan ilk fragmanın ağırlık verdiği karakter ise The Flash. Bruce Wayne'in ekibine katmak istediği The Flash rolünde Ezra Miller, görüntülerden de anlaşıldığı üzere filmin eğlenceli karakterlerinden biri olacak gibi. 

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gageracer 3 yıl en beğenilen
Komedi fragmanı gibi olmuş.Filmde komediyse açıkcası biletimi alır izlerim.Yoksa baydı dünya kurtarmaca olayları.
Batman in kostümü trol kostüm gibi bir de.
Komedi fragmanı gibi olmuş.Filmde komediyse açıkcası biletimi alır izlerim.Yoksa baydı dünya kurtarmaca olayları.Batman in kostümü trol kostüm gibi bir de....
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yaki83 3 yıl
cok kotu . kara sovalye efsaneleri sonrasi olmuyor.. Kar sovalyenin golgesinde kaliyor..
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Detective W. 3 yıl
İnsanlık tarihinde seçilebilecek en kötü Flash seçildi
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frostburn 3 yıl
flash'ı neden dizisindeki aktör canlandırmıyor aslında hoş olurdu hem de baya bir fan kitlesi var o aktörün, rolünü de başarıyla gerçekleştiriyor dizisinde.
bence bütünlük açısından green arrow ve flash dizisi aktörleri değişmemeli sinema evreninde..
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WB 3 yıl
Fragmana bakarak soyluyorum IMDB 6,5 gecmez, metascore 50'yi gecerse iyidir, suracikta dursun..
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DH Misafiri 3 yıl
iŞİN JILKINI ÇIKARDILAR. Hep Aynı
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lapatid 3 yıl
Dark Knight'ın üzerine ancak çoluk çocuk filmi yaparlar boyle.
İki kurus kazancaklae diye sacmaliyorlar resmen
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bydoctore 3 yıl
Batman hikayesi jokerin ölümüyle bitmiştir.
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Ryan Gosling 3 yıl

fragman, en ufak heyecan yaratmadı.hatta sıkıcı geldi. çıkınca izlermiyim? kesinlikle..
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turkprince 3 yıl
Vasat geldi fragman batman coluğun cocuğun maskarası olmuş :(
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aspirin_00 3 yıl
jokeri özledim :D :D
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B A T M A N 3 yıl
Sırf Flash karakteri için bile izlenilesi bir film.
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