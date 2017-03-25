Justice League karakterlerinin videoları paylaşıldı

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Bu senenin en çok beklenen filmlerinden birisi olan Justice League’in karakterlerin tek tek gösterildiği videolar paylaşıldı. Videolar, Justice League’ın sloganı olan “Unite the Seven” sözünde bahsedilen ve Justice League’in kurucuları olarak anılan Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman ve Flash’a ait. League’in diğer kurucu üyelerinin, yani Superman ve Green Lantern’ın kendine ait videolarının olmamasının nedeni Superman’in geri dönüşünün gizli tutulmak istenmesi ve Green Lantern’ın henüz ortaya çıkmamış olması.

Aşağıdan tüm karakterlerin videolarının birleştirilmiş halini izleyebilirsiniz. Videolarda da görebileceğiniz gibi filmin fragmanı yarın paylaşılacak.