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Justice League karakterlerinin videoları paylaşıldı

Justice League filminin yarın paylaşılacak olan fragmanından önce her karaktere ait olan kısa videolar paylaşıldı. Videoların tümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
5
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Justice League karakterlerinin videoları paylaşıldı
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Bu senenin en çok beklenen filmlerinden birisi olan Justice League’in karakterlerin tek tek gösterildiği videolar paylaşıldı. Videolar, Justice League’ın sloganı olan “Unite the Seven” sözünde bahsedilen ve Justice League’in kurucuları olarak anılan Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman ve Flash’a ait. League’in diğer kurucu üyelerinin, yani Superman ve Green Lantern’ın kendine ait videolarının olmamasının nedeni Superman’in geri dönüşünün gizli tutulmak istenmesi ve Green Lantern’ın henüz ortaya çıkmamış olması.

Aşağıdan tüm karakterlerin videolarının birleştirilmiş halini izleyebilirsiniz. Videolarda da görebileceğiniz gibi filmin fragmanı yarın paylaşılacak.


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axaxa 2 yıl
Bakalım nasıl olacak.
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AL3ATROS 2 yıl
Alıntılara alıntılarla cevap verip ,mesaj kalabalığı yapmıyayım,harf hatamı gören arkadaşa teşekkür ederim, bir daha sefere imla hatası yapmamaya çalışırım,diğer arkadaşıma gelince ben zaten superman yok demedim haberde var olduğu zaten belirtilmiş,supermansiz olmaz dedim. Teşekkürler iyi forumlar.
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AL3ATROS 2 yıl
Supermansiz bir justige league düşünemiyorum, zaten ilk green lantern'i Marwell'e kaptırdılar Deadpool oldu çıktı adam.
2 Yanıt Yanıtla +1
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bobsantino 2 yıl AL3ATROS
AL3ATROS
Supermansiz bir justige league düşünemiyorum, zaten ilk green lantern'i Marwell'e kaptırdılar Deadpool oldu çıktı adam.

*Marvel
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OkanDRDYK 2 yıl AL3ATROS
AL3ATROS
Supermansiz bir justige league düşünemiyorum, zaten ilk green lantern'i Marwell'e kaptırdılar Deadpool oldu çıktı adam.

Superman var yalnız
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