Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri

Haber Editörü
ABD'nin en popüler sinema bileti satıcılarından olan Fandango, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırma ile sinemaseverlerin 2017'de en çok hangi filmleri sinemada izlemek istediklerini belirledi. Sinemada film izleyen 2 bin kişinin katıldığı bir anket düzenleyen Fandango'nun hazırladığı göre, sinemaseverlerin 2017'de en merakla bekledikleri film Star Wars: Episode VIII.
Geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi olan Star Wars: Episode VIII'ın ardından ise Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Beauty and the Beast geliyor. 2017'nin en merakla beklenen filmleri listesinin ilk üç sırasında Disney filmlerinin yer alması, 2016'de gişede rekor kıran Disney'in 2017'de de zirveye oynayacağını gösteriyor.
2017'nin en heyecanla beklenen filmleri listesinde ilk 10'un neredeyse tamamını çizgi roman uyarlamaları ve devam filmleri oluşturuyor. Bunların yanı sıra bilim-kurgu filmleri de sinemaseverlerin sinemada izlemek istedikleri filmler arasında yer alıyor.
1. Star Wars: Episode VIII
2. Guardians of the Galaxy Vol. 2
3. Beauty and the Beast
4. Wonder Woman
5. Spider-Man: Homecoming
6. Justice League
7. The Fate of the Furious
8. Fifty Shades Darker
9. Logan
10. Despicable Me 3
11. The LEGO Batman Movie
12. Thor: Ragnarok
13. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
14. Blade Runner 2049
15. Cars 3
16. John Wick: Chapter Two
17. War for the Planet of the Apes
18. The Dark Tower
19. Pitch Perfect 3
20. Alien: Covenant
21. Jumanji
22. Kong: Skull Island
23. Transformers: The Last Knight
24. Dunkirk
25. The Mummy
http://deadline.com/2016/12/most-anticipated-movies-of-2017-fandango-1201876757/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-john wick chapter 2
-the great wall
-logan
-kong: skull island
-ghost in the shell
-the fate of the furious
-guardians of the galaxy vol 2
-alien covenant
-pirates of the caribbean: dead man tell no tales
-wonder woman
-world war z 2
-cars 3
-transformers: the last knight
-despicable me 3
-spider man: home coming
-war for the planet of the apes
-dunkirk
-blade runner 2049
-kingsman: the golden circle
-saw: legacy
-thor: ragnarok
-justice league
-star wars episode VIII