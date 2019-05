Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri

ABD'nin en popüler sinema bileti satıcılarından olan Fandango, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırma ile sinemaseverlerin 2017'de en çok hangi filmleri sinemada izlemek istediklerini belirledi. Sinemada film izleyen 2 bin kişinin katıldığı bir anket düzenleyen Fandango'nun hazırladığı göre, sinemaseverlerin 2017'de en merakla bekledikleri film Star Wars: Episode VIII.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi olan Star Wars: Episode VIII'ın ardından ise Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Beauty and the Beast geliyor. 2017'nin en merakla beklenen filmleri listesinin ilk üç sırasında Disney filmlerinin yer alması, 2016'de gişede rekor kıran Disney'in 2017'de de zirveye oynayacağını gösteriyor.

2017'nin en heyecanla beklenen filmleri listesinde ilk 10'un neredeyse tamamını çizgi roman uyarlamaları ve devam filmleri oluşturuyor. Bunların yanı sıra bilim-kurgu filmleri de sinemaseverlerin sinemada izlemek istedikleri filmler arasında yer alıyor.

1. Star Wars: Episode VIII

2. Guardians of the Galaxy Vol. 2

3. Beauty and the Beast

4. Wonder Woman

5. Spider-Man: Homecoming

6. Justice League

7. The Fate of the Furious

8. Fifty Shades Darker

9. Logan

10. Despicable Me 3

11. The LEGO Batman Movie

12. Thor: Ragnarok

13. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

14. Blade Runner 2049

15. Cars 3

16. John Wick: Chapter Two

17. War for the Planet of the Apes

18. The Dark Tower

19. Pitch Perfect 3

20. Alien: Covenant

21. Jumanji

22. Kong: Skull Island

23. Transformers: The Last Knight

24. Dunkirk

25. The Mummy

http://deadline.com/2016/12/most-anticipated-movies-of-2017-fandango-1201876757/