Justice League'in çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı

Çizgi roman dünyasının iki devi Marvel ve DC Comics arasındaki rekabet, zamanla beyaz perdeye de taşındı. Sinemadaki bu rekabetin ilk yıllarında DC Comics açık ara önde olsa da, Marvel son yıllarda yaptığı atılımla DC'yi gölgede bırakmayı başardı. Marvel'in bu başarısında sevilen kahramanlarını ortak bir sinematik evrende bir araya getirmesi oldukça etkili oldu.

Marvel'in sinematik evreniyle yakaladığı başarının ardından DC de kendi sinematik evrenini kurmak için harekete geçti. Bu yıl vizyona girecek Batman v. Superman: Adaletin Şafağı ile DC sinematik evreninin temellerini atacak olan Warner Bros, bir yandan DC'nin sevilen kahramanlarını bir bir sinemaya taşırken, bir yandan da Avengers'a denk gelen Justice League filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.

10 yılı aşkın süredir gündemde olan Justice League filminin çekimlerine nihayet başlanıyor. Warner Bros. tarafından yayınlanan açıklama ile 2017 yılında vizyona girecek The Justice League: Part One (Adalet Birliği: Bölüm 1)'in çekimlerine 11 Nisan'da başlanacağı duyuruldu. İlk bölümü 2017'de, ikinci bölümü ise 2019 yılında vizyona girecek olan iki bölümden oluşacak olan Justice League'in yönetmenliğini, Man of Steel ve Batman v. Superman'in de yönetmeni olan Zack Snyder üstlenecek.

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg gibi DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek olan film, kahramanların tek başlarına baş edemeyecekleri kadar büyük bir tehlikeyi durdurmak için ekip halinde mücadele vermelerini anlatacak. 17 Kasım 2017'de vizyona girecek olan Bölüm 1'in başrollerinde Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Mamoa, Ezra Miller ve Amy Adams yer alacak.

25 Mart 2016'da vizyona girecek ve Justice League'in birçok kahramanını sinemaseverlere tanıtacak olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.ew.com/article/2016/02/21/justice-league-starts-April-11