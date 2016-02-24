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Justice League'in çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı

10 yılı aşkın süredir gündemde olan ve defalarca ertelenen Justice League filmi sonunda gerçek oluyor. Warner Bros, filmin çekimlerine ne zaman başlanacağını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının iki devi Marvel ve DC Comics arasındaki rekabet, zamanla beyaz perdeye de taşındı. Sinemadaki bu rekabetin ilk yıllarında DC Comics açık ara önde olsa da, Marvel son yıllarda yaptığı atılımla DC'yi gölgede bırakmayı başardı. Marvel'in bu başarısında sevilen kahramanlarını ortak bir sinematik evrende bir araya getirmesi oldukça etkili oldu.
Marvel'in sinematik evreniyle yakaladığı başarının ardından DC de kendi sinematik evrenini kurmak için harekete geçti. Bu yıl vizyona girecek Batman v. Superman: Adaletin Şafağı ile DC sinematik evreninin temellerini atacak olan Warner Bros, bir yandan DC'nin sevilen kahramanlarını bir bir sinemaya taşırken, bir yandan da Avengers'a denk gelen Justice League filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.
10 yılı aşkın süredir gündemde olan Justice League filminin çekimlerine nihayet başlanıyor. Warner Bros. tarafından yayınlanan açıklama ile 2017 yılında vizyona girecek The Justice League: Part One (Adalet Birliği: Bölüm 1)'in çekimlerine 11 Nisan'da başlanacağı duyuruldu. İlk bölümü 2017'de, ikinci bölümü ise 2019 yılında vizyona girecek olan iki bölümden oluşacak olan Justice League'in yönetmenliğini, Man of Steel ve Batman v. Superman'in de yönetmeni olan Zack Snyder üstlenecek.
Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg gibi DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek olan film, kahramanların tek başlarına baş edemeyecekleri kadar büyük bir tehlikeyi durdurmak için ekip halinde mücadele vermelerini anlatacak. 17 Kasım 2017'de vizyona girecek olan Bölüm 1'in başrollerinde Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Mamoa, Ezra Miller ve Amy Adams yer alacak.
25 Mart 2016'da vizyona girecek ve Justice League'in birçok kahramanını sinemaseverlere tanıtacak olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.ew.com/article/2016/02/21/justice-league-starts-April-11 Yorum Yaz
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mamileite 3 yıl
Flashı oynamayı Grant Gustin mi istemedi yoksa film ekibimi tercih etmedi acaba ? Bilgisi olan varmı ?
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furlaka 3 yıl
Dizi evreniyle sinema evreni ayrı olacak, o yüzden hic teklif gitmedi..
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stophart 3 yıl
şimdiden başladılar reklam yapmaya, eskiden böyle değildi film çıkacağı zaman bi trailer gelirdi en fazla. hadi hayırlısı
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Green Lantern, Hawkgirl ve Martian Manhunter olmadan o lig oynanmaz. Eksik bir ekip var ortada.

"Marvel'in bu başarısında sevilen kahramanlarını ortak bir sinematik evrende bir araya getirmesi oldukça etkili oldu." cümlesine katılmıyorum. Sevilen karakterlerin bir arada olduğu Avengers çizgi roman serisini sinemaya uyarlama işini iyi kotardılar diyebiliriz aslında.

Justice League hem geç kaldı hem de Avengers kadar başarılı bir kadroya sahip değil. Ayrıca Marvel filmlerini sıralamasını ve planlamasını da iyi yapmış. Infinity Gauntlet ve Infinity War serilerine eksik kadro ile gidecek olsa da oldukça iyi gidiyorlar. En azından yeni kuşak sevdi.
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