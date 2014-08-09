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Justin.tv kapanıyor

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Justin.tv kapanıyor

Kullanıcıların webcam veya capture kartı üzerinden kendi etkinliklerini canlı olarak yayımlayabildikleri Justin.tv bizde genelde yasadışı lig maçı yayınları ile tanındı. Bir dönem erişimin de yasak olduğu Justin.tv bünyesinde Twitch gibi bir devi doğurmuştu. 

7 yıldır canlı yayın için kullanılan Justin.tv bu hafta tüm kaynaklarını Twitch'e harcama adına faaliyetine son vereceğini duyurdu. Bundan böyle platform üzerindeki videolara erişim kalkacak ve premium üyeler de paralarını geri alabilecek.

Justin.tv üzerinde hesabı olanlar bir form doldurarak hesaplarını Twitch üzerine aktarabilecek. Ancak 5 Eylül tarihine kadar bu talebin yapılmış olması gerekiyor. Platform üzerinde kayıtlı videolar 15 Haziran'dan itibaren silinmeye başlamıştı.  

http://www.joystiq.com/2014/08/06/justin-tv-shuts-down-as-twitch-goes-all-in-on-video-game-broadca/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keremak35 4 yıl
Ah google ah twitch satın aldın ve batırdın
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