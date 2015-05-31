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Kablosuz Şarj Olan Otobüs ile Elektrikli Yolculuk

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Kablosuz Şarj Olan Otobüs ile Elektrikli Yolculuk
Elektrikli otobüs kavramı ile ilerde çokça iç içe olacağız ama bu otobüsler bildiğimiz tarzda olmayacak. Muhtemel ki önümüzdeki dönemde durdukları duraklarda hızla şarj olabilen ve yol boyunca bu aldığı elektriği kullanan yapıda araçlar göreceğiz.

Scania bu tür otobüsler arasında en makul çözümü oluşturmuş gibi görünüyor. Otobüs yerin altına yerleştirilmiş olan kablosuz şarj vericisi ile şarj oluyor. Teknoloji sayesinde araçların altındaki kablosuz şarj alıcısına 200 kW gücünde ve %90 verimlilikte enerji aktarılabiliyor. Sonrasında bu enerji otobüsün üstündeki bataryayı şarj ediyor.

İşlem sadece 6-7 dakika sürse de depolanan enerji toplam hat uzunluğuna yetiyor. Bu şekilde 2000 otobüslük bir filo ile %90 oranında yani yılda 50 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanabilmekte. 

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır.

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http://cleantechnica.com/2014/12/26/sodertalje-sweden-wireless-hybrid-bus-service-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dmrc1143 4 yıl
o enerjiyi elde edebilecek baska aletler gelistirirlerse insanlar bedava elektrik depolarla. biraz riski var gibi
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Y.S.E 4 yıl
Duraktaki elektriği de güneş-rüzgar panelleriyle sağlanırsa bedava
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RushEpicsTR 4 yıl
bu konuda pek bir bilgim yok ama radyasyon olmaz mı veyahut iç kasasını kurşun tabaka ile mi kaplarlar biri bizi aydınlatsın.
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hsanlukk 4 yıl
Biz elektriği de doğalgazdan ürettiğimiz için bize bir faydası yok böyle teknolojilerin...
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WB 4 yıl
Guzel cözüm..
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silver0021 4 yıl
Guzel proje ancak biz daha kaçak elektrik kullanımınin önüne gecemedik. :) bunuda trt vergisi diye itelemeleri bir olur millete.
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Umutcan 4 yıl
Kullanım açısından metrobüs gibi kendi şeritinde ilerler. Fakat petrol kullanmaması açısından petrol satıcı ülkelere bağımlılığı azaltır en azından.
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M0nkey D. Luffy 4 yıl
Kablosuz Şarj Olan Elektrikli Otobüs ile Yolculuk
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face1tr 4 yıl
öyle bir yapacaksın ki otobüstekilerin cep telefonları da kablosuz şekilde sarj olsun... hatta otobüstekilerin açları elektriklensin...
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01myavuz 4 yıl
Maliyete göre her durakta bir fiş takmak dahamı uygun olurdu? veya kalan tek sorun elektrik bağlantısımı?
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