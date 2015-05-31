Kablosuz Şarj Olan Otobüs ile Elektrikli Yolculuk

Kurucu ve Yayın Direktörü
Elektrikli otobüs kavramı ile ilerde çokça iç içe olacağız ama bu otobüsler bildiğimiz tarzda olmayacak. Muhtemel ki önümüzdeki dönemde durdukları duraklarda hızla şarj olabilen ve yol boyunca bu aldığı elektriği kullanan yapıda araçlar göreceğiz.
Scania bu tür otobüsler arasında en makul çözümü oluşturmuş gibi görünüyor. Otobüs yerin altına yerleştirilmiş olan kablosuz şarj vericisi ile şarj oluyor. Teknoloji sayesinde araçların altındaki kablosuz şarj alıcısına 200 kW gücünde ve %90 verimlilikte enerji aktarılabiliyor. Sonrasında bu enerji otobüsün üstündeki bataryayı şarj ediyor.
İşlem sadece 6-7 dakika sürse de depolanan enerji toplam hat uzunluğuna yetiyor. Bu şekilde 2000 otobüslük bir filo ile %90 oranında yani yılda 50 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanabilmekte.
Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır.
DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986
DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd
DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8
DH+ Android:
http://cleantechnica.com/2014/12/26/sodertalje-sweden-wireless-hybrid-bus-service-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3834 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, scania ve elektrikli otobüs