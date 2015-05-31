Kablosuz Şarj Olan Otobüs ile Elektrikli Yolculuk

Elektrikli otobüs kavramı ile ilerde çokça iç içe olacağız ama bu otobüsler bildiğimiz tarzda olmayacak. Muhtemel ki önümüzdeki dönemde durdukları duraklarda hızla şarj olabilen ve yol boyunca bu aldığı elektriği kullanan yapıda araçlar göreceğiz.

Scania bu tür otobüsler arasında en makul çözümü oluşturmuş gibi görünüyor. Otobüs yerin altına yerleştirilmiş olan kablosuz şarj vericisi ile şarj oluyor. Teknoloji sayesinde araçların altındaki kablosuz şarj alıcısına 200 kW gücünde ve %90 verimlilikte enerji aktarılabiliyor. Sonrasında bu enerji otobüsün üstündeki bataryayı şarj ediyor.

İşlem sadece 6-7 dakika sürse de depolanan enerji toplam hat uzunluğuna yetiyor. Bu şekilde 2000 otobüslük bir filo ile %90 oranında yani yılda 50 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanabilmekte.