Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor

Yazılım gelştirme işleri her ne kadar erkeklerin çoğunlukta olduğu bir alan olsa da bir araştırma kadınların daha iyi kod yazdığını söylüyor. Cal Poly ve Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma 4 milyon kullanıcısı olan GitHub verilerine dayanarak hazırlanmış.



Yazılım geliştirme projeleri için kaynak kod yönetim sistemi Git'i kullanan web tabanlı bir depolama servisi olan Github'taki 1.4 milyon veriye bakılarak yapılan araştırmada kadınların yazdığı kodların %78.6'sının kabul gördüğü, erkeklerde ise bu oranın 74.6 olduğu görülüyor.





Kadınların dezavantajlı olduğu konu ise ayrımcılık. Kadınlar Github'ta kimliklerini belli ettiklerinde yazdıkları kodlar erkeklerinkinden daha az kabul görüyor. Bu durum kadınların yazılım sektöründe de ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını göstergesi.



Açıkçası erkeklerle kadınların arasında kabul görme konusunda büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca araştırmada Github'ı çoğunlukla işinin ehli kadınların kullanma ihtimalinin de olduğu belirtilmiş. Hala devam araştırmanın sonucunda büyük bir fark oluşur mu bilinmez, fakat aradaki farkın cinsiyetten kaynaklanma ihtimali çok da yüksek değil.



http://www.tweaktown.com/news/50391/women-better-coders-men-study/index.html