Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor

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Yazılım gelştirme işleri her ne kadar erkeklerin çoğunlukta olduğu bir alan olsa da bir araştırma kadınların daha iyi kod yazdığını söylüyor. Cal Poly ve Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma 4 milyon kullanıcısı olan GitHub verilerine dayanarak hazırlanmış.
Yazılım geliştirme projeleri için kaynak kod yönetim sistemi Git'i kullanan web tabanlı bir depolama servisi olan Github'taki 1.4 milyon veriye bakılarak yapılan araştırmada kadınların yazdığı kodların %78.6'sının kabul gördüğü, erkeklerde ise bu oranın 74.6 olduğu görülüyor.
Kadınların dezavantajlı olduğu konu ise ayrımcılık. Kadınlar Github'ta kimliklerini belli ettiklerinde yazdıkları kodlar erkeklerinkinden daha az kabul görüyor. Bu durum kadınların yazılım sektöründe de ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını göstergesi.
Açıkçası erkeklerle kadınların arasında kabul görme konusunda büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca araştırmada Github'ı çoğunlukla işinin ehli kadınların kullanma ihtimalinin de olduğu belirtilmiş. Hala devam araştırmanın sonucunda büyük bir fark oluşur mu bilinmez, fakat aradaki farkın cinsiyetten kaynaklanma ihtimali çok da yüksek değil.
http://www.tweaktown.com/news/50391/women-better-coders-men-study/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Peki ya neden hep ölümcül kazalarda hep erkek şoförleri görüyoruz.
inglizce mi yazayım anlamadım size açıklama yapmak için!!.ben algoritmanın kod yazmaktan önemli olduğunu vurguladım tolgatelli de bunu destekler bir yazı yazmış.
sapla samanı karıştırmış sın. git biraz istatistik öğren.
tolgatelli, bana cevap vermemiş. sana cevap vermiş. tolgatelli nin verdiği cevap aslında hergün algoritma kurduğumuz anlamına geliyor. bir algoritmaya kurmaz isen çay bile demleyemezsin. benim demek istediğim piyasadaki yazılımcıların çoğunun kurduğu algoritmalar öyle büyütülecek algoritmalar değil. Cay demleme algoritması kadar kolay algoritmalar. Profosyonel hayatımda algoritma kurmada zorlandığı hatırlamıyorum. ilginç bir şekilde Amatör olarak bir proje geliştirmeye çalıştığımda işte o zaman kendimi zorladığım problemlerle karşılaşıyorum.
tolgatelli gerekli cevabı vermiş size..
bunu Microsoft da gördü, o yüzden açık kaynağa döndü,
kod her yerde var,bulabiliyorsun,
önemli olan problem çözme yeteneğin,felaket senaryolarında çözüm üretebilme tekniğin,hiç bilmediğin bir sorun karşısında ne yapabildiğin,
yeni bir projeye başladığında nasıl planlama yaptığın,
işte bunların hepsi algoritma,sadece kod yazarken algoritmayı kullanmıyoruz,
hayatın her anında kullanıyoruz.
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