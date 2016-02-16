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Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor

Özellikle ülkemizde yazılım geliştirme erkeklerin çoğunlukta olduğu bir alan, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma kadınların daha iyi kod yazdığını gösteryor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,4b
1
32
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor
Yazılım gelştirme işleri her ne kadar erkeklerin çoğunlukta olduğu bir alan olsa da bir araştırma kadınların daha iyi kod yazdığını söylüyor. Cal Poly ve Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma 4 milyon kullanıcısı olan GitHub verilerine dayanarak hazırlanmış.
Yazılım geliştirme projeleri için kaynak kod yönetim sistemi Git'i kullanan web tabanlı bir depolama servisi olan Github'taki 1.4 milyon veriye bakılarak yapılan araştırmada kadınların yazdığı kodların %78.6'sının kabul gördüğü, erkeklerde ise bu oranın 74.6 olduğu görülüyor. 

Kadınların dezavantajlı olduğu konu ise ayrımcılık. Kadınlar Github'ta kimliklerini belli ettiklerinde yazdıkları kodlar erkeklerinkinden daha az kabul görüyor. Bu durum kadınların yazılım sektöründe de ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını göstergesi.
Açıkçası erkeklerle kadınların arasında kabul görme konusunda büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca araştırmada Github'ı çoğunlukla işinin ehli kadınların kullanma ihtimalinin de olduğu belirtilmiş. Hala devam araştırmanın sonucunda büyük bir fark oluşur mu bilinmez, fakat aradaki farkın cinsiyetten kaynaklanma ihtimali çok da yüksek değil.

http://www.tweaktown.com/news/50391/women-better-coders-men-study/index.html Yorum Yaz
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Biggest Star 3 yıl en beğenilen
muhtemelen daha az kadın yazılımcı olduğu için oranın yüksek çıkması normal :)) bu köyde yaşayanların kansere yakalanma riskinin şehirde yaşayanlara göre daha az olması gibi bir şey. çünkü köyde yaşayanlar şehirde yaşayanlardan daha az. istatistik görmüş kişiler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır.
muhtemelen daha az kadın yazılımcı olduğu için oranın yüksek çıkması normal :)) bu köyde yaşayanların kansere yakalanma riskinin şehirde yaşayanlara göre daha a...
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CooL_ROMEO 3 yıl
Erkek kadın ayrımı yapmayan taraftayım ben. En aptal gözüken birisi bile dehşet kod yazabilir. Bu haber de fenimistlerin gözü doysun diye çıkarılan bir haber. Karşıdaki kişinin kadın ve ya erkek olması benim için bir problem yaratmıyor her insan isterse yapar buna inanıyorum.
Erkek kadın ayrımı yapmayan taraftayım ben. En aptal gözüken birisi bile dehşet kod yazabilir. Bu haber de fenimistlerin gözü doysun diye çıkarılan bir haber. K...
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EmuMaster 3 yıl
Erkek aşçılarda daha iyi yemek yapıyor.
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MahalleAndroidi 3 yıl
yav he he
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Pi 3 yıl
Demek istediğimi evliler daha iyi bilir.. Emin olun kadinlar gercek hayatta da super kod yaziyorlar
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kadirirdem 3 yıl
Ona kalırsa kadınlar daha iyi araba kullanıyor denilir hep ama tamamen YALAN...habere gelirsek kod yazan kadın sayısı az olduğundan olabilir...
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FatihAsl 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Ona kalırsa kadınlar daha iyi araba kullanıyor denilir hep ama tamamen YALAN...habere gelirsek kod yazan kadın sayısı az olduğundan olabilir...

Peki ya neden hep ölümcül kazalarda hep erkek şoförleri görüyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
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assasin34 3 yıl
FatihAsl
assasin34
FatihAsl
assasin34kod yazmak önemli değil algoritma önemli..!!!
ne algoritması ya. görende yazılımcıların her gün sıkıştırma algoritması gibi karmaşık algoritma kurduklarını düşünecek. yaptığımız iş insert, update başka birşey değil
tolgatelli gerekli cevabı vermiş size..
tolgatelli, bana cevap vermemiş. sana cevap vermiş. tolgatelli nin verdiği cevap aslında hergün algoritma kurduğumuz anlamına geliyor. bir algoritmaya kurmaz isen çay bile demleyemezsin. benim demek istediğim piyasadaki yazılımcıların çoğunun kurduğu algoritmalar öyle büyütülecek algoritmalar değil. Cay demleme algoritması kadar kolay algoritmalar. Profosyonel hayatımda algoritma kurmada zorlandığı hatırlamıyorum. ilginç bir şekilde Amatör olarak bir proje geliştirmeye çalıştığımda işte o zaman kendimi zorladığım problemlerle karşılaşıyorum.

inglizce mi yazayım anlamadım size açıklama yapmak için!!.ben algoritmanın kod yazmaktan önemli olduğunu vurguladım tolgatelli de bunu destekler bir yazı yazmış.
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FatihAsl 3 yıl
Biggest Star
muhtemelen daha az kadın yazılımcı olduğu için oranın yüksek çıkması normal :)) bu köyde yaşayanların kansere yakalanma riskinin şehirde yaşayanlara göre daha az olması gibi bir şey. çünkü köyde yaşayanlar şehirde yaşayanlardan daha az. istatistik görmüş kişiler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır.

sapla samanı karıştırmış sın. git biraz istatistik öğren.
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FatihAsl 3 yıl
assasin34
FatihAsl
assasin34kod yazmak önemli değil algoritma önemli..!!!
ne algoritması ya. görende yazılımcıların her gün sıkıştırma algoritması gibi karmaşık algoritma kurduklarını düşünecek. yaptığımız iş insert, update başka birşey değil
tolgatelli gerekli cevabı vermiş size..

tolgatelli, bana cevap vermemiş. sana cevap vermiş. tolgatelli nin verdiği cevap aslında hergün algoritma kurduğumuz anlamına geliyor. bir algoritmaya kurmaz isen çay bile demleyemezsin. benim demek istediğim piyasadaki yazılımcıların çoğunun kurduğu algoritmalar öyle büyütülecek algoritmalar değil. Cay demleme algoritması kadar kolay algoritmalar. Profosyonel hayatımda algoritma kurmada zorlandığı hatırlamıyorum. ilginç bir şekilde Amatör olarak bir proje geliştirmeye çalıştığımda işte o zaman kendimi zorladığım problemlerle karşılaşıyorum.
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aycibin 3 yıl
olsun.erkekler de aççılık konusunda kadınlardan daha çok kabul görüyor :)
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dr20mouse 3 yıl
Dünyayı bilmem ama Türkiye'de yazılımcı kadın görünce şaşırıyorum. Bizimkiler dedikodu makyaj elbise ve zengin koca derdinde olunca yazılımcı kadın gördüğümde istisnadan öteye geçmiyor benim için malesef.
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assasin34 3 yıl
FatihAsl
assasin34kod yazmak önemli değil algoritma önemli..!!!
ne algoritması ya. görende yazılımcıların her gün sıkıştırma algoritması gibi karmaşık algoritma kurduklarını düşünecek. yaptığımız iş insert, update başka birşey değil

tolgatelli gerekli cevabı vermiş size..
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tolgatelli 3 yıl
assasin34
kod yazmak önemli değil algoritma önemli..!!!

bunu Microsoft da gördü, o yüzden açık kaynağa döndü,
kod her yerde var,bulabiliyorsun,
önemli olan problem çözme yeteneğin,felaket senaryolarında çözüm üretebilme tekniğin,hiç bilmediğin bir sorun karşısında ne yapabildiğin,
yeni bir projeye başladığında nasıl planlama yaptığın,
işte bunların hepsi algoritma,sadece kod yazarken algoritmayı kullanmıyoruz,
hayatın her anında kullanıyoruz.
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