Kalabalık WiFi ağlarında video yüklenmesini hızlandıracak bir yöntem keşfedildi

Genelde yavaş, kalabalık bağlantıların olduğu veya önceliğin diğer cihazlara verildiği WiFi ağlarında video izlemek sıkıntı olabiliyor. MIT enstitüsü Yapay Zekâ Laboratuvarı – CSAIL ekibi buna bir çözüm bulmuş durumda.

Minerva nedir?

Bilindiği üzere geleneksel WiFi ağları bant genişliğini mevcut kullanıcılara göre paylaştırıyor. Bu nedenle aynı anda birden fazla kişi video izlediğinde bant genişliği bunu kaldıramıyor. Sonuçta yavaş yüklenen ve düşük kalitede videolar ortaya çıkıyor.

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Minerva adı verilen sistem ise videoları oynatmadan önce analiz ediyor. Sistem izlenecek videoları çevrim dışı bir aşamada analiz ediyor ve hangisi daha fazla bant genişliği gerektirir hangisi düşük bant genişliğinde de kaliteli şekilde görüntülenebilir anlamaya çalışıyor. Sonrasında oluşturulan protokol bant genişliğini ihtiyaçlara göre ayarlıyor ve video içeriğine göre de zaman içerisinde optimize edebiliyor.

Gerçek hayat testlerinde Minerva videoların ön yükleme sürelerini yarıya kadar azaltmış. Ayrıca senaryoların üçte birinde video kalitesi HD seviyeden Full HD seviyeye çıkarılmış. Sistemin avantajı ise içerik platformlarına da uygulanabilir olması.

Netflix ve Hulu gibi firmaların sadece TCP/IP protokolünde yapacağı değişikliklerle büyük kullanıcı kitlelerine daha verimli bağlantılar sunabileceği ifade ediliyor. Henüz yeni çözümün ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor.