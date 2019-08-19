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Yeni Android uygulamalarının inceleme süresi uzuyor

Google belirli geliştirici hesapları için yeni uygulamaların inceleme süresini uzatıyor. Daha güvenli bir uygulama için yapıldığı belirtilen inceleme, güncellemeler için biraz daha kısalacak.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın attığı önemli adımlara rağmen Google Play mağazasında sık sık zararlı yazılımlara rastlandığı haberini okuyoruz. Tedbirlerini sıkılaştıran Google geliştiricileri üzecek bir adım daha atıyor.

Daha ayrıntılı incelenecek

Firmanın geliştirici konsola koyduğu uyarıya göre mağazaya yeni yüklenen uygulamalar için belirli hesaplarda mevcut olan inceleme süresi uzatılıyor. Google uygulamaları daha iyi inceleyebilmek adına süreyi uzattığını ifade ediyor. Güncelleme taleplerinde ise bu süre biraz daha kısalacak.

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Normalde Google Play konsolunda yeni bir uygulamayı mağazaya yükleme talebi Google tarafından inceleniyor. Hesabınızın uyarı ve geçmiş durumuna göre birkaç saatten 72 saate kadar bu süre uzayabiliyordu.

Yeni güncellemenin bu süreyi ne kadar uzattığı bilinmiyor ancak talep sonrasında konsolda süre ile ilgili bir bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Google’ın hangi hesaplarda bu süreyi uzatacağına dair bir bilgi de paylaşılmamış ancak en az 3 gün olarak plan yapılması tavsiye ediliyor.

Myth, Exile of the Gods, Fool! Gibi yapımların geliştiricisi Choice of Games LLC, son oyunu Psy High 2: High Summer için beklenenden uzun bir süre inceleme yapıldığını ve bunun geliştiriciler tarafından hoş karşılanmayacağını belirtti.

Android Geliştirici İlişkileri şefi Jacob Lehrbaum ise bu açıklamaya karşılık vererek bahse konu oyunun değerlendirileceğini ve güvenilir geliştiriciler için daha hızlı nasıl inceleme yapılabileceğini araştıracaklarını dile getirdi. Ayrıca hızlı uygulama yayınlama için geliştiricilerin ilk etapta kapalı test sürecine başlamasını ve sonrasında Zamanlı Yayınlama seçeneği ile güncelleme yapılmasını tavsiye ediyor.

 


https://www.phonearena.com/news/Approval-for-new-Android-apps-and-updates-now-takes-longer_id118299 Yorum Yaz
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