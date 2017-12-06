Kaliforniya 2040'a kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor

Kaliforniya, halihazırda Fransa, Çin ve İngiltere tarafından hayata geçirilmesi planlanan bir kanun tasarısı ile 2040 yılına kadar benzinli ve dizel motorlu araçların satışını yasaklamayı düşünüyor. Kaliforniya meclis üyesi ve meclis bütçe komisyonunun başkanı Phil Ting, karbon dioksit ve azot oksit gibi emisyon üreten otomobillerin 2040 yılına kadar satışını yasaklayacak bir kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

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Çevre Koruma Ajansı'na göre, taşımacılık sektörü tarafından üretilen emisyonlar ABD'deki en büyük sera gazı kaynağı haline gelmiş durumda. Yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışının yasaklanması ile emisyonların önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Önerilen yasa ile birlikte Kaliforniya'daki Motorlu Araçlar Departmanı sadece "temiz" araçların kaydına izin verecek. Yani bir başka deyişle sadece elektrik veya hidrojenle çalışan araçlar kullanılabilecek.

Emisyon oranının %80 oranında azaltılması hedefleniyor

İngiltere'deki benzer yasağın aksine Kaliforniya'da benzin ve pille çalışan hibrit araçların satışının da yasaklanması planlanıyor. Tasarı Ting tarafından meclis üyeleri Ocak ayında göreve döndüğünde tanıtılacak ve Kaliforniya'nın emisyon miktarını 2050'den önce yüzde 80 oranında azaltmaya yardımcı olacak.

2040'a kadar içten yanmalı otomobil satışını yasaklamayı düşünen ülkeler arasında İngiltere, İskoçya ve Çin yer alıyor. Fransa'nın başkenti Paris, 2030'dan itibaren benzinli ve dizel tüm fosil yakıtlı araçların kente girişini yasaklayacak. Norveç ise benzinli ve dizel otomobil satışını 2025 yılına kadar yasaklayabileceğine inanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-05/california-bill-to-banish-gasoline-cars-by-2040-is-in-the-works?utm_content=tech&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-tech