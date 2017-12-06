Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kaliforniya 2040'a kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor

Fransa, Çin ve İngiltere'nin ardından Kaliforniya da 2040 yılına kadar benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklamayı planlıyor. Hibrit araçların bile yasaklanması gündemde...
1 yıl
2,9b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kaliforniya, halihazırda Fransa, Çin ve İngiltere tarafından hayata geçirilmesi planlanan bir kanun tasarısı ile 2040 yılına kadar benzinli ve dizel motorlu araçların satışını yasaklamayı düşünüyor. Kaliforniya meclis üyesi ve meclis bütçe komisyonunun başkanı Phil Ting, karbon dioksit ve azot oksit gibi emisyon üreten otomobillerin 2040 yılına kadar satışını yasaklayacak bir kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı"
Çevre Koruma Ajansı'na göre, taşımacılık sektörü tarafından üretilen emisyonlar ABD'deki en büyük sera gazı kaynağı haline gelmiş durumda. Yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışının yasaklanması ile emisyonların önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Önerilen yasa ile birlikte Kaliforniya'daki Motorlu Araçlar Departmanı sadece "temiz" araçların kaydına izin verecek. Yani bir başka deyişle sadece elektrik veya hidrojenle çalışan araçlar kullanılabilecek.

Emisyon oranının %80 oranında azaltılması hedefleniyor

İngiltere'deki benzer yasağın aksine Kaliforniya'da benzin ve pille çalışan hibrit araçların satışının da yasaklanması planlanıyor. Tasarı Ting tarafından meclis üyeleri Ocak ayında göreve döndüğünde tanıtılacak ve Kaliforniya'nın emisyon miktarını 2050'den önce yüzde 80 oranında azaltmaya yardımcı olacak.
2040'a kadar içten yanmalı otomobil satışını yasaklamayı düşünen ülkeler arasında İngiltere, İskoçya ve Çin yer alıyor. Fransa'nın başkenti Paris, 2030'dan itibaren benzinli ve dizel tüm fosil yakıtlı araçların kente girişini yasaklayacak. Norveç ise benzinli ve dizel otomobil satışını 2025 yılına kadar yasaklayabileceğine inanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-05/california-bill-to-banish-gasoline-cars-by-2040-is-in-the-works?utm_content=tech&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-tech Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
volkan3156 1 yıl
Bizde elektrikli Golf yada Corolla çıkana kadar dizel yada benzinli araba ölmez. Çünkü araba denince biz sadece bunları biliyoruz.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Tamam işte. Hepsi bize gelir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-259E5AF80 1 yıl
2040 tan sonra yasak kalkıyor mu ? Bu nasıl başlık?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
froster2006 1 yıl
Devletin benzin ve mazotllan alinan vergisi olmaz ise maliye coker.Bilmem nereden alirlar vergiyi ancak aynisini bir sekilde alacak.
Millet neyin pesinde biz neyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeybek1982 1 yıl
anlaşıldı, 2040 a kadar petrol üzerinden dünyayı sömürmeye devam edecekler.zaten ortadoğuyu kana bulamasından belli petrolden kısa vadede vazgeçmeyecekleri. [8\|] [8\|] ondan sonraki planları ne acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerd Miner 1 yıl
Ey PHill
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykaya1983 1 yıl
Bu gidişin sonu nereye varacak gerçekten merak ediyorum.Dünyada her geçen gün bir ülke veya şehir fosil yakıtları yasaklama yönünde karar alıyor.Üstelik bu kararların bir standardı da yok.Herkes kendi kafasına göre bir ölçüt belirliyor.Kimisi 2030 a kadar kimisi 2040 a kadar kimisi sadece dizel araçları kimisi benzinli ve dizel araçları kimisi de benzinli dizel hibrit ne varsa yasaklıyor.Tüm bu gelişmelere bakarak sanki sağlıklı sonuçlar alınamayacağı gibi bir izlenim var bende.Ve aynı zamanda kafamda şunlar gibi deli sorular...
1-Öncelikle fosil yakıtlı araçların satışına mı yoksa kullanımınada mı yasak getirilecek?(Yani satışı yasaklanıp kullanımına devem edilecek mi?)
2-Bu yasaklar kalifornia örneğinde olduğu gibi şehir,eyalet mi yoksa ülke genelinde mi uygulanacak.(Zannedersem böyle bir durum yok gibi.Yani 2040 yılında bazı şehirler kullanırken diğer şehirler kullanamayacak gibi)
3-Otomobil üreticileri kesin olarak hangi tarihte fosil yakıtlı araç üretmekten vazgeçebilir?
4-Bu tür haberlere göre 2040 yılında tamamıyle elektrikli araçların kullanımına uygun bir alt yapı ve zemin oluşur mu?
5-Yasak haberleri araç kullanıcılarında ve satıcılarda bir tedirginlik oluşturur mu?Yani şimdiden elinden fosil yakıtlı araçları çıkarmak isteyenler olabilir mi?
6-Fosil yakıtlı araçlarımız günden güne yayılan bu haberler sonucunda değer kaybeder mi?
7-Hadi otomobilleri yasakladın diyelim.Milyonlarca ağır vasıta iş makinası ne olacak?Bunlar yasaklanınca inşaatlar sanayi vs durmaz mı?
8-İkinci el araçlar için dönüşüm süreci nasıl olacak?Araçlar kullanım dışı olup elektrikli araçlarla değiştirilecek mi yoksa motorlar çıkarılıp elektrikli üniteyle dönüşüm mü yapılacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 1 yıl
Önce 8 silindir ve 6 silindiri 1.6 litreden büyük hacmi yasaklayın poponuz yiyorsa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 1 yıl
2040 da california olmayacak bu yüzden bunlar boş işler denizin güneşin tadını çıkarsınlar bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan3156 1 yıl
Bizde elektrikli Golf yada Corolla çıkana kadar dizel yada benzinli araba ölmez. Çünkü araba denince biz sadece bunları biliyoruz.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mand1ra_Hekimi 1 yıl
5 yıla kadar avrupa dizeli bırakmayı düşünüyorken amerikanın umrunda bile hava kirliliği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2910 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, elektrikli otomobil ve
12 etiket daha kaliforniya yasak emisyon dizel engel benzin kanun içten yanmalı motor yasa tasarısı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Snapdragon 845, yeni akıllı telefonlara ne getirecek? 1 yıl Apple indirme başı fiyatlandıran yeni reklam ağını duyurdu 1 yıl 18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu 1 yıl PUBG Çöl Haritası yeni bir silahla buluşuyor: R45 Revolver! 1 yıl ASUS'un süper sistemi sahibini buldu | ASUS Bilgisayarımı Ateşle 2017 Finali 1 yıl Endonezya, Bitcoin ve diğer sanal paraları yasaklıyor 1 yıl Amerikan hava yolu şirketleri akıllı valizlere kısıtlama getiriyor 1 yıl “Cumhurbaşkanı Erdoğan Hyperloop projesine sıcak bakıyor” 1 yıl Bitcoin'den tarihi rekor: 15.000$'dan daha değerli 1 yıl İTÜ CODEzilla-BEST Teknoloji Günleri başlıyor 1 yıl Mevcut hiçbir Nokia telefon Project Treble'ı desteklemiyor 1 yıl Philips’den USB Tip-C dock barındıran profesyonel monitörler 1 yıl Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti 1 yıl Mi Pad isim hakkına Apple engeli 1 yıl Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor 1 yıl Türk Telekom yılın ilk 9 ayında 1.25 milyar TL kar elde etti 1 yıl Amazon Son Dakika Fırsatları başlıyor 1 yıl Madencilik platformu Nicehash hacklendi: 4000'in üzerinde Bitcoin kayıp 1 yıl Steam Bitcoin'i ödeme yöntemleri arasından çıkardı 1 yıl AMD RX 560’ı sessiz sedasız kırptı mı? İşte firmanın açıklaması! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kaliforniya 2040'a kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor Sonraki Huawei P11 için 40MP çözünürlüğünde kamera iddiası 1 yıl NASA'dan dünya ekonomisini sarsacak dev proje "Tam 10 kentilyon dolarlık maden" 1 yıl Mozilla'dan Yahoo'ya karşı dava 1 yıl Snapdragon 835'li ilk Windows 10 dizüstü bilgisayarı kullandık 1 yıl Huawei Honor 7X global pazara Modern Combat Versus desteği ile çıkıyor 1 yıl Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı 1 yıl Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti 1 yıl ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu 1 yıl Almanya’dan korkutucu hamle: Tüm teknolojik ürünlere ve yazılımlara arka kapı 1 yıl Diyanet: Telefon ve internet ile boşanma gerçekleşebilir 1 yıl Tencent: Dünyada yalnızca 300.000 yapay zeka mühendisi var ama milyonlarca lazım! 1 yıl MIT'deki mühendisler ''hareketli dövme'' geliştirdi 1 yıl Yonga AMD’den modem Qualcomm’dan 1 yıl Tesla ile SpaceX'in birleşebileceği iddia ediliyor 1 yıl Instagram hikâyeleriniz artık silinmeyecek 1 yıl Peugeot - Citroen isyanda: “Bizi kandırdınız, paramızı geri verin!” 1 yıl Volkswagen araç paylaşım servisi için yeni bir elektrikli van geliştirdi 1 yıl Bu yıl Spotify'da neler dinlediniz? Özeti burada... 1 yıl Photoshop veya Illustrator değil Excel kullanarak sanat eseri yapıyor 1 yıl Arçelik mobil EKG cihazı BeyondCare’i duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim