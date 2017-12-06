Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı

Araçlara cam filmi yasağı hakkında belirsizlik devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda cam filmi cezasının kesilmesinin durdurulduğu ve yakın zamanda konu ile ilgili yeni standartlar belirleneceği ifade edilmişti.

Avukat Cevat Kazma cam filmi yasağında hatalar bulunduğu ve sürecin yanlış yürütüldüğü gerekçesiyle Danıştay’a yürütmeyi durdurma talebinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, cam filminin serbest bırakılması için çıkarılan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini ancak getirilen yasağın ansızın uygulanmaya başlandığına vurgu yaptı.

“Cam filmlerinin sökülmesi için zaman tanınmaması ve trafik ekiplerince 206TL ceza kesilmesi sürücüleri zor duruma düşürdü” diyen Cevat Kazma, hukuk dışı kesilen cezaların kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Av. Cevat Kazma: “Kesilen Cezalar Hatalı”

Cevat Kazma, cam filmi nedeniyle kesilen cezaların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi uyarınca kesildiğini ancak bu maddenin yanlış yorumlandığını belirtiyor. İlgili kanununda sürücünün görüşünü engelleyecek aksesuarların yasak olduğunu ancak trafik ekiplerinin sürücü görünmediği için ceza kestiğini ifade ediyor.

Avukat Cevat Kazma’nın Danıştay’a yaptığı başvurunun sonucunu merakla takip ediyoruz.