Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı

Avukat Cevat Kazma cam filmi yasağında hatalar bulunduğu ve sürecin yanlış yürütüldüğü gerekçesiyle Danıştay’a yürütmeyi durdurma talebinde bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, cam filminin serbest bırakılması için çıkarılan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini ancak getirilen yasağın ansızın uygulanmaya başlandığına vurgu yaptı.
“Cam filmlerinin sökülmesi için zaman tanınmaması ve trafik ekiplerince 206TL ceza kesilmesi sürücüleri zor duruma düşürdü” diyen Cevat Kazma, hukuk dışı kesilen cezaların kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu söyledi.
Av. Cevat Kazma: “Kesilen Cezalar Hatalı”
Cevat Kazma, cam filmi nedeniyle kesilen cezaların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi uyarınca kesildiğini ancak bu maddenin yanlış yorumlandığını belirtiyor. İlgili kanununda sürücünün görüşünü engelleyecek aksesuarların yasak olduğunu ancak trafik ekiplerinin sürücü görünmediği için ceza kestiğini ifade ediyor.
Avukat Cevat Kazma’nın Danıştay’a yaptığı başvurunun sonucunu merakla takip ediyoruz.
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Bir mantık hatası var ama devletin "cam filmi olmazsa terörle mücadelede bize faydası olabilir" savunması eleştirileri susturdu, devre arası gibi oldu yani, burada son bulmayacaktır.
-Güvenlik: güvenlik kameraları gerektiğinde içeriyi görebilmeli ama aynı zamanda da içerisi fazla görünür olmamalı.
-İyi yönde Sağlık: zararlı güneş ışınlarının içeriye girmesini engellemesi gerekiyor.
-Kötü yönde Sağlık: kaza durumunda camın tozlanıp dağılması gerekirken, cam filminin camı bir arada tutmasıyla kazazedenin bir yerine saplanma ihtimali.
Kullanıcıları istediğiyse en azından arka koltukta biraz mahremiyet ve içeri giren güneş ışığını azaltmak.
Bunların -yılan hikayesine dönmeden- bir orta noktası bulunması gerekiyor.
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