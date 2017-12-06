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Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı

Cam filmi yasağının yanlış yürütüldüğü ve cezaların yanlış kesildiği gerekçesiyle Danıştay'a yürütmeyi durdurma talebinde bulunuldu. Avukat Cevat Kazma, kesilen cezaların hukuk dışı olduğunu söylüyor.
1 yıl
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11
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Araçlara cam filmi yasağı hakkında belirsizlik devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda cam filmi cezasının kesilmesinin durdurulduğu ve yakın zamanda konu ile ilgili yeni standartlar belirleneceği ifade edilmişti.

Avukat Cevat Kazma cam filmi yasağında hatalar bulunduğu ve sürecin yanlış yürütüldüğü gerekçesiyle Danıştay’a yürütmeyi durdurma talebinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, cam filminin serbest bırakılması için çıkarılan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini ancak getirilen yasağın ansızın uygulanmaya başlandığına vurgu yaptı.

“Cam filmlerinin sökülmesi için zaman tanınmaması ve trafik ekiplerince 206TL ceza kesilmesi sürücüleri zor duruma düşürdü” diyen Cevat Kazma, hukuk dışı kesilen cezaların kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Av. Cevat Kazma: “Kesilen Cezalar Hatalı”

Cevat Kazma, cam filmi nedeniyle kesilen cezaların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi uyarınca kesildiğini ancak bu maddenin yanlış yorumlandığını belirtiyor. İlgili kanununda sürücünün görüşünü engelleyecek aksesuarların yasak olduğunu ancak trafik ekiplerinin sürücü görünmediği için ceza kestiğini ifade ediyor.

Avukat Cevat Kazma’nın Danıştay’a yaptığı başvurunun sonucunu merakla takip ediyoruz.


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mendocino_610 1 yıl en beğenilen
ne cam filmiymiş arkadaş...memlekette neler oluyor neler kimsenin sesi çıkmıyor ama cam filmi olunca herkes ayağa kalkıyor.
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tahir40 1 yıl
Bu resimdeki adamlara da bi zahmet ceza yazsınlar, adamlar zift çekmiş cama. Burası Türkiye; içini bomba doldursan, terörist çıksa kimsenin ruhu duymayacak çok geç olana kadar...
Bu resimdeki adamlara da bi zahmet ceza yazsınlar, adamlar zift çekmiş cama. Burası Türkiye; içini bomba doldursan, terörist çıksa kimsenin ruhu duymayacak çok ...
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Darkimore 1 yıl
Burda ne cam filmiymiş, tek derdimiz cam filmi mi diye dejenere mesajlar atılıyor. Türkiyede 5 milyon kişi aracında cam filmi kullanıyor. Cam filmi taktırma ve söktürme ortalama 600 lirayı buluyor. Trafik cezası artı araç bağlama çekme derken 400 de ortalama oraya gidiyor yani kafadan 1000 TL gidiyor. 5 milyonx1000 derseniz milyar TL leri ilgilendiren bir mevzu olduğunu anlarsınız. Camfilmi işletmelerini ve burda çalışanların maaşlarını saymadım bile. Oyüzden boş konuşmayın milyar dolarlık bir mevzu bu cam filmi öyle basit bir mevzu değil, tek derdimiz cam filmimi diyerek küçümsemeden adam akıllı bir inceleyin öyle yorumlayın
Burda ne cam filmiymiş, tek derdimiz cam filmi mi diye dejenere mesajlar atılıyor. Türkiyede 5 milyon kişi aracında cam filmi kullanıyor. Cam filmi taktırma ve...
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RaptorFX 1 yıl
Cevat Kelle adaşına başarılar diledi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 1 yıl
Artık bir sonuca bağlayın şunu.
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hacı.basat 1 yıl
Bu son olaylardan bağımsız olarak yıllar öncesinden kalma bir yorum vardıki bence haklıdır, kamyonu tırı penceresiz minibüsü ticari aracı karasörlüsü geçerken polis bunların içini görüyormuydu da aile araçlarının içini görmekte diretti?
Bir mantık hatası var ama devletin "cam filmi olmazsa terörle mücadelede bize faydası olabilir" savunması eleştirileri susturdu, devre arası gibi oldu yani, burada son bulmayacaktır.
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Darkimore 1 yıl
Burda ne cam filmiymiş, tek derdimiz cam filmi mi diye dejenere mesajlar atılıyor. Türkiyede 5 milyon kişi aracında cam filmi kullanıyor. Cam filmi taktırma ve söktürme ortalama 600 lirayı buluyor. Trafik cezası artı araç bağlama çekme derken 400 de ortalama oraya gidiyor yani kafadan 1000 TL gidiyor. 5 milyonx1000 derseniz milyar TL leri ilgilendiren bir mevzu olduğunu anlarsınız. Camfilmi işletmelerini ve burda çalışanların maaşlarını saymadım bile. Oyüzden boş konuşmayın milyar dolarlık bir mevzu bu cam filmi öyle basit bir mevzu değil, tek derdimiz cam filmimi diyerek küçümsemeden adam akıllı bir inceleyin öyle yorumlayın
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Panthér 1 yıl
Tek derdimiz cam filmi sanki?!!
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tahir40 1 yıl
Bu resimdeki adamlara da bi zahmet ceza yazsınlar, adamlar zift çekmiş cama. Burası Türkiye; içini bomba doldursan, terörist çıksa kimsenin ruhu duymayacak çok geç olana kadar...
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mendocino_610 1 yıl en beğenilen
ne cam filmiymiş arkadaş...memlekette neler oluyor neler kimsenin sesi çıkmıyor ama cam filmi olunca herkes ayağa kalkıyor.
1 Yanıt Yanıtla +21
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kadirirdem 1 yıl mendocino_610
Memleket komple bitik,okeye dönüyor.
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Toygun_ank 1 yıl
Yav bulandırma işte ceza meza yok :)
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ardicli2000 1 yıl
Avukat Cevat Kazma mı? Film karakteri gibi :D
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CaBr2 1 yıl
Cam filmi için 3 tane parametre var;
-Güvenlik: güvenlik kameraları gerektiğinde içeriyi görebilmeli ama aynı zamanda da içerisi fazla görünür olmamalı.
-İyi yönde Sağlık: zararlı güneş ışınlarının içeriye girmesini engellemesi gerekiyor.
-Kötü yönde Sağlık: kaza durumunda camın tozlanıp dağılması gerekirken, cam filminin camı bir arada tutmasıyla kazazedenin bir yerine saplanma ihtimali.
Kullanıcıları istediğiyse en azından arka koltukta biraz mahremiyet ve içeri giren güneş ışığını azaltmak.
Bunların -yılan hikayesine dönmeden- bir orta noktası bulunması gerekiyor.
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cam filmi, cam filmi yasak mı ve
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