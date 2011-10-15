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Kaliforniya Eyaleti 16 Ekim'i Steve Jobs Günü ilan etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Steve Jobs'u anma etkinlikleri için Amerika'daki hazırlıklar devam ediyor. Steve Jobs'un dünyaca ünlü "aç kal, budala kal" konuşmasını yaptığı Stanford Üniversitesi'nde yarın kapalı kapılar ardında özel bir merasim düzenleneceği bildirilirken, başka bir gelişme daha yaşandı ve Kaliforniya Valisi Jerry Brown, 16 Ekim'i Steve Jobs Günü olarak ilan etti.
Bilindiği üzere Apple, 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Kaliforniya'da kurulmuştu. Merkezi hala Kaliforniya'da bulunan ve yakın gelecekte uzay gemisi tasarımlı yeni kampüsün inşa çalışmalarına başlaması beklenen Apple, 50 bine ulaşan çalışan sayısı ve milyarlarca dolarlık geliri ile Kaliforniya adına önemli oranda  istihdam sağlıyor ve eyalete gelir kazandırıyor.

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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Değerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel..

Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca, kemal sunal vs.) var biraz hassasiyet konusunda bizde duyarlı olabilsek..
Değerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel..Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca, kemal sunal vs.)...
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YasinCC 8 yıl
carnador
Değerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel.. Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca, kemal sunal vs.) var biraz hassasiyet konusunda bizde duyarlı olabilsek..

Nerde be kardeşim baksana yakında Atatürk'ü anmak suç olursa hiç şaşırmayın.
carnadorDeğerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel.. Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca,...
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alpa07 8 yıl
adamın ölümünden sonra satışlar patalam yaptı
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Batuist 8 yıl
Kıymet bilme noktasında amerikalılar sanırım daha iyiler.. bizden öyle bir dahinin çıkması muhtemel değil çünkü bizdeki şirketlerin hepsi aile şirketi. baştaki ölünce şirket çoluk çocuk eş kaç kişi varsa bölünüp paramparça olmakta ve herkes kapabildiğini kapmaya çalışmakta. Daha sonra benim param daha çok senden zenginim havaları kendi çocuklarını dahi okutmaktan geri bırakmakta. böyle dahilerin bu memlekette çıkması zor kısacası.. uzun lafın kısası bu..
Steve Jobs'ın daha yapabileceği çok şey vardı teknoloji dünyasında ve bence o olmadan apple aynı şeyleri başaramaz.. yenilik yapabilir ama bir steve Jobs kadar teknolojiye yön veremez..
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ColDasHeLL 8 yıl
YasinCC
carnador Değerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel.. Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca, kemal sunal vs.) var biraz hassasiyet konusunda bizde duyarlı olabilsek..
Nerde be kardeşim baksana yakında Atatürkü anmak suç olursa hiç şaşırmayın.

o yolda olması ülkenin kötü yöne gittigini gösterir. özellikle kuzuların yemleri fazla gelip beyin mıncıklaması gecirip kazıkları yemek ayrı bir kötü yön.
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nejat_80 8 yıl
ne güzel bir dünya bıraktı bizlere, yaşadığımız dünyayı kökünden değiştirdi. kaliforniya ne kadar gururlansa azdır. darısı kendi değerli insanlarımızı hak ettikleri gibi anabildiğimiz günlere.
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YasinCC 8 yıl
carnador
Değerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel.. Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca, kemal sunal vs.) var biraz hassasiyet konusunda bizde duyarlı olabilsek..

Nerde be kardeşim baksana yakında Atatürk'ü anmak suç olursa hiç şaşırmayın.
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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Değerli insanları böyle günlerle anmak ve yaşatmak güzel..

Türkiyede kıymet bilinmeyen çok değerli insanlar (barış manço, cem karaca, kemal sunal vs.) var biraz hassasiyet konusunda bizde duyarlı olabilsek..
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