Kaliforniya Eyaleti 16 Ekim'i Steve Jobs Günü ilan etti

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Steve Jobs'u anma etkinlikleri için Amerika'daki hazırlıklar devam ediyor. Steve Jobs'un dünyaca ünlü "aç kal, budala kal" konuşmasını yaptığı Stanford Üniversitesi'nde yarın kapalı kapılar ardında özel bir merasim düzenleneceği bildirilirken, başka bir gelişme daha yaşandı ve Kaliforniya Valisi Jerry Brown, 16 Ekim'i Steve Jobs Günü olarak ilan etti.

Bilindiği üzere Apple, 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Kaliforniya'da kurulmuştu. Merkezi hala Kaliforniya'da bulunan ve yakın gelecekte uzay gemisi tasarımlı yeni kampüsün inşa çalışmalarına başlaması beklenen Apple, 50 bine ulaşan çalışan sayısı ve milyarlarca dolarlık geliri ile Kaliforniya adına önemli oranda istihdam sağlıyor ve eyalete gelir kazandırıyor.