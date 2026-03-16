iPhone 18, 18 Pro ve katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında lansman takvimleri genellikle birbirini tekrar eden bir yapıya sahip. Özellikle Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini büyük ölçüde Eylül ayında tanıtan bir strateji izliyor. Ancak son yıllarda ürün çeşitliliğinin artması ve farklı segmentlere yönelik modellerin çoğalması, şirketin lansman planlarında değişikliğe gitmesine neden olabilir. Son olarak iPhone 18, 18 Pro, 18e ve katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi paylaşıldı.

iPhone 18 serisi ne zaman çıkıyor?

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, önümüzdeki iPhone serilerinde iki aşamalı bir lansman takvimi benimseyebilir. Paylaşılan bilgilere göre şirket, yeni modelleri farklı dönemlerde tanıtarak ürün portföyünü yıl geneline yaymayı planlıyor. İddialara göre Eylül 2026 döneminde üç yeni model tanıtılacak. Bunlar iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold.

Bu lansmanda en dikkat çekici cihazın Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması bekleniyor. İddialara göre şirketin katlanabilir modeli, mevcut pazardaki bazı cihazlardan farklı bir tasarım yaklaşımı benimseyebilir. Ayrıca Apple'ın çoklu uygulama kullanımına yönelik yeni yazılım özellikleri üzerinde çalıştığı da öne sürülüyor.

iOS 27 ile iPhone'lara gelecek 7 yenilik 1 gün önce eklendi

Bunun ardından Apple'ın Mart 2027 döneminde ikinci bir lansman gerçekleştireceği iddia ediliyor. Bu etkinlikte ise üç farklı modelin tanıtılması bekleniyor. iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2. Bu plan, Apple’ın iPhone ailesini farklı segmentlere daha net şekilde ayırmayı hedeflediğini gösteriyor. Pro modeller ve katlanabilir cihazın sonbaharda tanıtılması, daha geniş kullanıcı kitlesine hitap eden modellerin ise ilkbahara kaydırılması söz konusu olabilir.

iPhone 18 Pro: Eylül 2026

iPhone 18 Pro Max: Eylül 2026

iPhone Fold: Eylül 2026

iPhone 18e: Mart 2027

iPhone 18: Mart 2027

iPhone Air 2: Mart 2027

Elbette söz konusu bilgiler şu aşamada resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Apple'ın ürün portföyünün genişlemesi ve katlanabilir telefon pazarına hazırlık yaptığına dair uzun süredir iddialar mevcut. Önümüzdeki dönemde yeni sızıntıların ortaya çıkmasıyla bu planlar daha net hale gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: