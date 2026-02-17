Giriş
    ABD'de robotik sistemli otopark: Araçları kendi park edip şarja bağlıyor

    Menlo Park’ta açılan yeni bir konut projesinde araçlar tamamen otomatik park edilip robotik kolla şarj ediliyor. Akıllı otopark sistemi, elektrikli araç kullanıcılarına zahmetsiz şarj imkânı sunuyor.

    ABD’de yeni açılan bir konut projesinde robotik kol destekli otomatik elektrikli araç şarj sistemi devreye alındı. Bu yenilikçi sistem, özellikle manuel şarjın mümkün olmadığı otomatik otoparklarda pratik bir çözüm sunuyor.

    Kaliforniya’daki Menlo Park şehrinde yer alan Lume apartman kompleksinde kurulan tam otomatik otopark, araçları kendi kendine park ederken elektrikli otomobilleri robotik kol yardımıyla şarja bağlayabiliyor. Üç katlı otopark, 450'den fazla araç kapasitesine sahip.

    Tam otomatik park ve şarj sistemi

    ABD’de robotik otopark: Araçları park edip şarja bağlıyor Tam Boyutta Gör
    2024’ün sonlarında açılan Lume konut projesinin robotik şarj sistemine sahip tam otomatik otoparkı geçen yıl tamamlandı. Projeyi yöneten Greystar’a göre bu sistem, ABD’de bir apartman kompleksinde kullanılan ilk yüksek yoğunluklu üç katlı otomatik otopark çözümü olma özelliği taşıyor.

    Sürücüler araçlarını otopark girişinde bırakıyor ve sistem aracı uygun park alanına otomatik olarak taşıyor. Elektrikli araç sahipleri akıllı telefon uygulaması üzerinden şarj talebi oluşturabiliyor. Uygun şarj noktası bulunduğunda araç şarj alanına götürülüyor ve robotik kol şarj kablosunu otomatik olarak araca bağlıyor. Şarj işlemi tamamlandığında araç başka bir park alanına taşınarak şarj ünitesi diğer araçlar için boşaltılıyor.

    Toplam 441 daireden oluşan projede ortak çalışma alanları, yüzme havuzu ve yoga stüdyosu gibi sosyal olanaklar da bulunuyor. Ancak Silikon Vadisi’nde yer alan bu teknolojik yaşam alanının maliyeti oldukça yüksek; en düşük kira bedellerinin aylık yaklaşık 3.300 dolar seviyesinden başladığı belirtiliyor.

    Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte otomatik şarj ve park teknolojilerinin özellikle yoğun şehir yaşamında daha fazla önem kazanması bekleniyor. Bu tür sistemler, geleceğin akıllı şehir altyapısının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

