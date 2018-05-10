Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde alınan karar ile 2020'den itibaren inşa edilecek tüm evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi. Bu kararı destekleyenler kadar karşı çıkanlar da var.
1 yıl
2,6b
1
16
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi
Tam Boyutta Gör

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması adına önemli bir karara imza atıldı. The California Energy Commission tarafından alınan karar ile 1 Ocak 2020’den itibaren inşa edilen tüm evlerde güneş enerjisi paneli zorunlu kılındı.

Kaliftorniya, tüm evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getiren ilk ABD eyaleti oldu. Eyalet daha önce aldığı karar ile 2030 itibariyle hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50’sinin karbon salınımına yol açmayan kaynaklardan elde edilmesi şartı koymuştu.

Karara karşı çıkan grup, güneş paneli zorunluluğunun ev fiyatlarını arttıracağını düşünüyor. Kararla ev ücretlerinin 8 bin dolar ile 12 bin dolar civarında artacağına dikkat çekiliyor. Enerji Komisyonu sözcüsü Amber Beck, mortgage ödemelerine aylık sadece 40 dolarlık yük bineceğini ancak ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetinden ayda 80 dolar tasarruf edileceğini belirtiyor.

Enerji Komisyonu gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı olmadığı hallerde muafiyet getiriyor. İnşaatçılar dilerse dairelere tek tek panel kuracak ya da bir grup evin kullanması için mini santraller oluşturabilecek.

Kaliforniya, bugüne kadar güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı. Eyalette geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16’sı güneş enerjisinden elde edildi.


http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44059865 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozbey08 1 yıl en beğenilen
Elon Musk abi eyalet meclisinde iyi lobicilik yapmış anlaşılan.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Bu güneş enerjisi ve panellerin birçok sorunu mevcut. Kimse yangın güvenliğinden ve elektrik kaçaklarından bahsetmiyor nedense. Youtube u araştırın biraz, bu paneller çatır çatır yanabiliyor, alev çıkarabiliyor.
Karbon salımını azaltmak için yapılabilecek en iyi şey elektrik tüketimini azaltmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Bizde de hayata geçmesi dileğiyle.Fakat öncelikle alım gücü arttırılmalı sonra bunlar yapılmalıdır ve nükleer enerji değil yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 1 yıl
kim bilir hangi yandaşın cebini dolduracaklar :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgurrdunya 1 yıl
Evlere ışıkları kontrol eden bir aygıt takıp akıllı ev diye dünyanın parasını istiyorlar zaten. Güneş paneli takacaklarsa satılan evlere istenecek bedelleri hayal gücüm bile almıyor. Günümüzde ev almak zengin işi olmuş iken üstelik.
Diğer bir husus ise güneş paneli üretemediğimiz sürece istediğiniz kadar heryeri bu panellerle doldurun. İthal ettiğiniz sürece güneş panellerini ülke ekonomisine faydadan daha fazla zararı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XFalconX 1 yıl
bu tür gelişmeler dünyamızın ömrünü uzatır kaynaklar zaten bitti dünya kan ağlıyor gezegen ağlıyor buzullar eriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl
inşallah Türkiyede kendi panellerini üretirde bizde de bu tarz gelişmeler olur. yukarıda arkadaş açıklamış. cari açık için yerli olmalı. tabi zorunluluk değilde devlet teşviki ile daha mantıklı olur. bu panellerin kullanıldığı evlerde vergi indirimi vs. yapılabilir. yani vatandaşa bir yük daha değilde, vatandaş için, çevre için yapılmalı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yav he he aynen 1 yıl
saçma karar o kadar panel yapınca bi kar olmaz, sadece üretici kazanır panel fiyatları artar, bi dünya masraf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 1 yıl
Herhalde şu zorunluluk yeni betonlaşan Didim gibi tatil yerlerine gelse bölgedeki halkın yarısı işsiz kalır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Adamlarda para var. Sıkıntı olmaz. Bizde olsa bi ton masraf çıkardı. Millet daha ev alamıyor bir de bunlarla uğraşamaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 1 yıl stalker(1979)
Millet daha ev alamıyor mu? 2000 yılı ile 2017 yılı kıyaslanınca nüfusu 1,3 kat artıyor ama araba alımı 3 kat, ev alımı 5 kat artmış. Geçen sene Türkiye'de 1,7 milyon adet yeni ev satılmış. Birileri "her taraf boton oldo" derken millet ev sahibi oluyor.
Kaliforniyada bu kararın alınmasının sebebi bir arkadaş güzel açıklamış.
"Elon Musk abi eyalet meclisinde iyi lobicilik yapmış anlaşılan." yani orada çok zenginler lobicilik faaliyetini yapıp istediği kararı aldırabiliyor.
Türkiye'de bu karar şimdilik alınamaz. Çünkü güneş panelin içindeki güneş hücresi "cell" kısmını daha üniversiteler prototip aşamasında yapıyor. Seri üretime geçmedi. Dışarıdan gelen güneş hücreleri cari açığın daha daha da artmasına sebep olur. Diğer tüm kısımlar burada yapılıyor. Yakında (3 - 4 yıl içinde hepsini yapabilecek seviyede fabrikalarımız olursa bu kanun çıkabilir.)
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vollkan59 1 yıl
Darısı başımıza.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2639 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kaliforniya, güneş enerjisi ve
5 etiket daha Güneş Paneli california Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elon Musk'ın ilk "trafikten kaçış tüneli" testlere başlıyor 1 yıl Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü 1 yıl YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu 1 yıl Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan "çentiksiz" taslak çizimi heyecan yarattı 1 yıl Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X ve X470 anakart inceleme 1 yıl Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas, açık havada egzersiz yapmaya çıktı 1 yıl Uber, sürücüsüz araç testlerine devam etmek istiyor 1 yıl Türkiye'ye gelecek F-35 savaş uçağı ilk kez havalandı 1 yıl God of War'a eklenen yeni fotoğraf modu, ilginç görüntüler ortaya çıkardı 1 yıl Avustralya, daha modern ticari uygulamalar için Blockchain kullanmayı düşünüyor 1 yıl Galaxy J serisine Android Oreo ne zaman gelecek? 1 yıl YouTube'da fazla vakit geçirenlere uyarı gelecek 1 yıl Galaxy Note 9'un Geekbench sonuçları ortaya çıktı 1 yıl Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye'ye geliyor! 1 yıl Ebru sanatını severler için kısa süreliğine ücretsiz uygulama: Edru Liquid Paint 1 yıl The Predator filminden ilk fragman yayınlandı 1 yıl Dünyanın ilk blockchain tabanlı akıllı telefonunun özellikleri açıklandı 1 yıl Google bu sonbaharda Pixel markalı bir akıllı saat çıkarabilir 1 yıl Blizzard sunucularını çökerten WoW oyuncusu, hapis ve tazminat cezası aldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi Sonraki Microsoft, "Not Defteri"ndeki 33 yıllık sorunu nihayet çözdü 1 yıl Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un görseli sızdırıldı 1 yıl Android P mercek altında: En yeni Android sürümü 1 yıl Rolls-Royce Cullinan üzerindeki örtü nihayet kalktı 1 yıl Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu 1 yıl ABD yaptırımı nedeniyle ZTE zor günler geçiriyor 1 yıl IBM çalışanlarının çıkarılabilir depolama aygıtı kullanmaları yasaklandı 1 yıl Microsoft yeni bir akıllı hoparlör tasarımı için kolları sıvadı 1 yıl Logitech Craft İnceleme 1 yıl iPhone SE 2'nin çentikli bir fotoğrafı ortaya çıktı 1 yıl HTC U12+ fiyatı ortaya çıktı 1 yıl LCD'li yeni iPhone'da LG G7'nin ekranı kullanılabilir 1 yıl Yerli otomobil CEO'sunun açıklanacağı tarih ertelendi 1 yıl Steam mobil uygulaması ile PC'deki oyunlar telefondan oynanabilecek 1 yıl PÜİS benzine gelen zamları artık duyurmayacağını açıkladı 1 yıl Android P, kamera vaya mikrofona erişen arka plan uygulamalarını ifşa edecek 1 yıl Yılın “dijital bankası” Citi Hong Kong 1 yıl Xiaomi Redmi S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Vestel Venus Z20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim