Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi

Kaliftorniya, tüm evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getiren ilk ABD eyaleti oldu. Eyalet daha önce aldığı karar ile 2030 itibariyle hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50’sinin karbon salınımına yol açmayan kaynaklardan elde edilmesi şartı koymuştu.
Karara karşı çıkan grup, güneş paneli zorunluluğunun ev fiyatlarını arttıracağını düşünüyor. Kararla ev ücretlerinin 8 bin dolar ile 12 bin dolar civarında artacağına dikkat çekiliyor. Enerji Komisyonu sözcüsü Amber Beck, mortgage ödemelerine aylık sadece 40 dolarlık yük bineceğini ancak ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetinden ayda 80 dolar tasarruf edileceğini belirtiyor.
Enerji Komisyonu gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı olmadığı hallerde muafiyet getiriyor. İnşaatçılar dilerse dairelere tek tek panel kuracak ya da bir grup evin kullanması için mini santraller oluşturabilecek.
Kaliforniya, bugüne kadar güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı. Eyalette geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16’sı güneş enerjisinden elde edildi.
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44059865 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Karbon salımını azaltmak için yapılabilecek en iyi şey elektrik tüketimini azaltmak.
Diğer bir husus ise güneş paneli üretemediğimiz sürece istediğiniz kadar heryeri bu panellerle doldurun. İthal ettiğiniz sürece güneş panellerini ülke ekonomisine faydadan daha fazla zararı olacaktır.
Kaliforniyada bu kararın alınmasının sebebi bir arkadaş güzel açıklamış.
"Elon Musk abi eyalet meclisinde iyi lobicilik yapmış anlaşılan." yani orada çok zenginler lobicilik faaliyetini yapıp istediği kararı aldırabiliyor.
Türkiye'de bu karar şimdilik alınamaz. Çünkü güneş panelin içindeki güneş hücresi "cell" kısmını daha üniversiteler prototip aşamasında yapıyor. Seri üretime geçmedi. Dışarıdan gelen güneş hücreleri cari açığın daha daha da artmasına sebep olur. Diğer tüm kısımlar burada yapılıyor. Yakında (3 - 4 yıl içinde hepsini yapabilecek seviyede fabrikalarımız olursa bu kanun çıkabilir.)
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