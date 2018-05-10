Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması adına önemli bir karara imza atıldı. The California Energy Commission tarafından alınan karar ile 1 Ocak 2020’den itibaren inşa edilen tüm evlerde güneş enerjisi paneli zorunlu kılındı.

Kaliftorniya, tüm evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getiren ilk ABD eyaleti oldu. Eyalet daha önce aldığı karar ile 2030 itibariyle hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50’sinin karbon salınımına yol açmayan kaynaklardan elde edilmesi şartı koymuştu.

Karara karşı çıkan grup, güneş paneli zorunluluğunun ev fiyatlarını arttıracağını düşünüyor. Kararla ev ücretlerinin 8 bin dolar ile 12 bin dolar civarında artacağına dikkat çekiliyor. Enerji Komisyonu sözcüsü Amber Beck, mortgage ödemelerine aylık sadece 40 dolarlık yük bineceğini ancak ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetinden ayda 80 dolar tasarruf edileceğini belirtiyor.

Enerji Komisyonu gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı olmadığı hallerde muafiyet getiriyor. İnşaatçılar dilerse dairelere tek tek panel kuracak ya da bir grup evin kullanması için mini santraller oluşturabilecek.

Kaliforniya, bugüne kadar güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı. Eyalette geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16’sı güneş enerjisinden elde edildi.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44059865