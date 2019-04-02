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Kan testleri preeklampsinin teşhisini erkenden yapabilecek

Yeni geliştirilen test ile preeklampsinin tanı süresi kısalıyor. Araştırmacılar preeklampsiye bağlı risklerin %5'ten %4'e indiğini ve yeni testin Ulual Sağlık Birimi'nden de onay aldığını belirtti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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The Lancet dergisinde de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre basit bir kan testi ile gebelikte sık görülen ve bebek-anne ölümlerinden sorumlu olan preeklampsinin teşhisi erkenden yapılabilecek. King's College London kurumundan bir grup araştırmacı placental growth factor (Plasental büyüme faktörü,PIGF) adı verilen faktörün kandaki konsantrasyonunu ölçtü, yapılan çalışmaya göre hekimler preeklampsiyi ortalamaya kıyasla 2 gün daha erken teşhis edebiliyor. Yeni uygulama bebeğe herhangi bir zarar vermiyor ve klinik olarak anlamlı düzeyde kabul ediliyor.
Araştırmanın baş yazarı Profesör Lucy Chappell son yüz yıl boyunca preeklampsinin tanısının kan basıncı ve idrardaki protein takibiyle yapıldığını; bu yüzden göreli olarak kesin olmadığını ve öznel olabilecek bir tanı olduğunu belirtti. Ayrıca PIGF faktörünü izlemenin, durumu saptamaya yardımcı olmak için doğru bir yol olduğunu bildiklerini lakin bu aracın klinisyenler tarafından kullanılabilirliğinden emin olmadıklarını da ekledi.

Preeklampsinin patofizyolojisi

Kan testleri preeklampsinin teşhisini erkenden yapabilecek
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Preeklampsi gebelikte maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin başlıca nedeni olan sık gözlenen ve ağır seyreden bir hastalık. Preeklampsinin temel özellikleri 20. gebelik haftasından sonra hipertansiyon, proteinüri, ödem ve diğer subjektif semptomlardır. Bu hastalığın kaynağı plasenta olmasına karşın sekelleri çok sayıda organı etkiliyor. Preeklampsinin altında yatan mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte spiral arterlerin; anormal remodelling denilen duruma maruz kalması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Yeni izlem komplikasyon riskini %4 seviyesine indirmiş durumda


Araştırma 2016-2017 yılları arasında İngiltere'de 11 doğum biriminden preeklampsi şüphesi olan 1.035 kadın denek üzerinden yapıldı. Kadınlar rastgele 2 gruba ayrıldı ve bir grup PIGF sonuçlarını klinisyenlerle paylaşırken diğer grup paylaşmadı. PIGF test sonuçlarına göre yeni yöntemin preeklampsinin tanısı için geçen ortalama süreyi 4 ila 1 günden 1 ila 9 güne kadar kısalttığı gözlemlendi ve oluşabilecek ciddi komplikasyon risklerini de %5'ten %4'e indirdiği izlendi.
Bebek için komplikasyon ihtimalinde, bebeklerin erken doğum yaşı açısından ve yenidoğan ünitesine alınmalarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ayrıca yeni testin bebekler için gereksiz yere erken doğum durumlarına sebep olmadığı da izlendi. Bu durumlara ek olarak Ulusal Sağlık Birimi testin İngiltere'de daha yaygın olarak kullanılabileceği açıkladı.
Ulusal Sağlık Birimi'nden Profesör Tony Young yeni çalışmada ortaya konan yenilikçi kan testinin, gebelikte preeklampsinin risklerini belirlemeye yardımcı olarak kadınların uygun bakıma yönlendirilmesine ve gereksiz endişelerin azaltılmasına olanak sağlayacağını belirtti. Ayrıca Chappell PIGF testlerinin hayat kurtarabileceğini ve Ulusal Sağlık Birimi'nin de bu sonuçlarını kabul ettiğini belirtti. Ayrıca birçok testin değerlendirme yapılmadan uygulamaya konulduğunu; yeni testin değerlendirildiğini ve hamile kadınlar ile bebekler için sağlıklı çıktılar verdiğini de belirtti.
Dünyada her gün 100 kadın preeklampsi sebebiyle hayatını kaybediyor. Yeni araştırmalar ile bu sayının önüne geçilecek ve anne-bebek ölümleri ile preeklampsiye bağlı komplikasyonlar bir hayli azalacak gibi görünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-04-blood-accurate-rapid-diagnosis-pre-eclampsia.html Yorum Yaz
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