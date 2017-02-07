Kanserle mücadelede yeni bir ilaç deneniyor: sonuçlar çok olumlu

Bundan 3 yıl önce 60 yaşındaki kanser hastası Bob Berry’e doktorlar 18 aylık bir ömrünün kaldığını söylemişlerdi. Çünkü Berry'nin vücudu artık tedavilere cevap vermiyordu. Şu an ise Berry üzerinde denenen yeni yöntem sayesinde 1 yıldır kanserden tamamen kurtulmuş bir şekilde sağlıklı bir yaşam sürüyor.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi’nin de katılımıyla Dünya genelinde 6 merkezde gerçekleştirilen deneyde hastalara ismi gizli tutulan bir ilaçla immünoterapi birlikte uygulandı. Deney sonucunda ise Berry akciğer kanserinden tamamen kurtulmuş zira son yapılan taramalarda Berry’nin vücudunda herhangi bir kanser bulgusuna rastlanmamış. Doktorlar yine de uygulanan tedavi neticesinde alınan sonucun ne kadar dayanıklı olduğunu görmek için düzenli olarak hastayı kontrol etmeye devam ediyorlar. Berry ise aldığı sonuçtan oldukça memnun ve tedaviyi uygulayan uzmanlara minnettar olduğunu aktardı.

Son olarak yöntem ileride kanser vakaların tedavisinde kullanılabilir. Bununla birlikte uzmanlar tedavinin geniş çaplı uygulamalara geçmeden önce daha çok test edilmeye ihtiyacının olduğunu belirtti. Ayrıca doktorlar yöntemin Berry’de işe yaramasının her hastada olumlu sonuç alınacağı manasına gelmeyeceğinin altını çizdi. Yine de gelişme kanserin tedavisi açısından oldukça heyecan verici nitelikte.

http://www.itv.com/news/granada/2017-02-05/cancer-patient-left-with-no-trace-of-disease-after-being-given-18-months-to-live/