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Kanserle mücadelede yeni bir ilaç deneniyor: sonuçlar çok olumlu

Bir akciğer kanseri hastasında denenen yöntem sayesinde hasta tamamen kanserden kurtuldu. Buna karşın yöntemin geniş çaplı kullanıma geçmesi için biraz daha vakte ihtiyacı var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Kanserle mücadelede yeni bir ilaç deneniyor: sonuçlar çok olumlu
Bundan 3 yıl önce 60 yaşındaki kanser hastası Bob Berry’e doktorlar 18 aylık bir ömrünün kaldığını söylemişlerdi. Çünkü Berry'nin vücudu artık tedavilere cevap vermiyordu. Şu an ise Berry üzerinde denenen yeni yöntem sayesinde 1 yıldır kanserden tamamen kurtulmuş bir şekilde sağlıklı bir yaşam sürüyor.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi’nin de katılımıyla Dünya genelinde 6 merkezde gerçekleştirilen deneyde hastalara ismi gizli tutulan bir ilaçla immünoterapi birlikte uygulandı. Deney sonucunda ise Berry akciğer kanserinden tamamen kurtulmuş zira son yapılan taramalarda Berry’nin vücudunda herhangi bir kanser bulgusuna rastlanmamış. Doktorlar yine de uygulanan tedavi neticesinde alınan sonucun ne kadar dayanıklı olduğunu görmek için düzenli olarak hastayı kontrol etmeye devam ediyorlar. Berry ise aldığı sonuçtan oldukça memnun ve tedaviyi uygulayan uzmanlara minnettar olduğunu aktardı.
Kanserle mücadelede yeni bir ilaç deneniyor: sonuçlar çok olumlu
 
Son olarak yöntem ileride kanser vakaların tedavisinde kullanılabilir. Bununla birlikte uzmanlar tedavinin geniş çaplı uygulamalara geçmeden önce daha çok test edilmeye ihtiyacının olduğunu belirtti. Ayrıca doktorlar yöntemin Berry’de işe yaramasının her hastada olumlu sonuç alınacağı manasına gelmeyeceğinin altını çizdi. Yine de gelişme kanserin tedavisi açısından oldukça heyecan verici nitelikte.

http://www.itv.com/news/granada/2017-02-05/cancer-patient-left-with-no-trace-of-disease-after-being-given-18-months-to-live/ Yorum Yaz
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SDLGranada 2 yıl en beğenilen
İnşAllah bu yöntemle kanseri yeneceğiz insanlık olarak.Fiyat konusunda ise İnşAllah çok fazla pahalı olmaz.
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sadrag 2 yıl
Sabit fikirli olmadım hiç. O yüzden doğru düşünüyormuyum bilmiyorum ama artık "önce vatan" yerine "önce insanlık" diyorum. Ve bu uğurda çalışan kim olursa olsun çok büyük saygım var.. Allah yollarını açık etsin.
Sabit fikirli olmadım hiç. O yüzden doğru düşünüyormuyum bilmiyorum ama artık "önce vatan" yerine "önce insanlık" diyorum. Ve bu uğurda çalışan kim olursa olsun...
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DH Misafiri 2 yıl
Bence kanserli hücrelerin en temel farkı yüzeylerinde fazla veya bozuk protein olması değil. Olması gereken bazı proteinlerin olmaması. Bu neden ile problem başlıyor. Çünkü savunama hücreleri diğer hücreleri yüzeylerden tanıyor. Dolayısıyla bozuk hücreyi fark etmesini sağlayacak anormal protein hücre yüzeyinde olmayınca hücrenin anormal olduğunu anlayamıyor. Hücreyi imha edemiyor. Bazı çalışmalar kanserli hücre yüzeyine değişik proteinler ekleyip onları farklılaştırıp bağışıklık hücrelerinin onlara yönelmesini amaçlıyor. Savunma hücresinin geni ile oynayıp algılayıcı resöptöre sahip olması sağlanıyor. Daha sonra bir. Şekilde uyarı proteini kanserli hücre yüzeyine ekleniyor. Daha sonra da savunma hücresi kanserli hücre algılanıyor. Birinde anahtar diğerinde kilit var.
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DH Misafiri 2 yıl
Ateist bilim insanları sağolsun...
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cngzmls 2 yıl
İyi ya, rahatça sigara icebileceğiz demek-)
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murdocklawless 2 yıl
kanserin çaresi çoktaaan bulunmuştur ama kanseri şak diye tedavi edersen ilaç endüstrisi aç kalır.
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Seko92 2 yıl
"Bununla birlikte uzmanlar tedavinin geniş çaplı uygulamalara geçmeden önce daha çok test edilmeye ihtiyacının olduğunu belirtti. Ayrıca doktorlar yöntemin Berry’de işe yaramasının her hastada olumlu sonuç alınacağı manasına gelmeyeceğinin altını çizdi"
Şu iki cümleye uyuz oluyorum. Her ilaç haberinin altında doktorlar aynı zırvaları söylüyorlar. Kardeşim adam zaten ölecek, tedavisi mümkün değil. Sen ilacı ver gitsin ne olacak sanki ? Denemeyi de kabul ediyorlarsa direk hastalar üzerinde yaparsın.
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kadirirdem 2 yıl
Her hastalığın bir tedavisi vardır derler , inşallah kanseri de yeneceğiz.
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alperen_69 2 yıl
Bende gıcık oluyorum her konuya siyaset sokanları
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Xeblion 2 yıl
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir <3 Allah razı olsun
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sadrag 2 yıl
Sabit fikirli olmadım hiç. O yüzden doğru düşünüyormuyum bilmiyorum ama artık "önce vatan" yerine "önce insanlık" diyorum. Ve bu uğurda çalışan kim olursa olsun çok büyük saygım var.. Allah yollarını açık etsin.
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kanaryalıyık 2 yıl
hay sizin yobaz kafanıza. ne kadar kıt beyinli insanlarla dolu bu forum. her halta siyaset sokuyorlar. adminler görün şu hali forumun zeka seviyesi ne hallere düştü. ekşi gibi ruh hastası insanlarla dolacak forum. dur diyin şuna
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