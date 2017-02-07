Intel, Ryzen ailesi için hazırlık yapıyor olabilir [GÜNCELLEME]

Gelecek ay satışa sunulması planlanan Ryzen işlemci ailesinin performans testlerinde göründüğü üzere platform Kaby Lake mimarisiyle benzer performans sunacak. Her ne kadar Intel’ın CEO’su Brian Krzanich, Kaby Lake’in Summit Ridge’i karşılayacağından emin olsa da görünüşe göre firma işini şansa bırakmak istemiyor.

i7-7740K

Buna bağlı olarak işlemcinin ısıl tasarım gücünün de 100 watt seviyesine tırmanması bekleniyor. Modelin fiyatı hakkında ise net bir bilgi mevcut değil ancak firma ya halihazırdaki i7-7700K modelinin fiyatında indirime gidip yeni modeli aynı fiyattan satışa sunacaktır ya da Ryzen ailesi karşısında daha iddialı olabilmek adına bir sürpriz yapacaktır.

i5-7640K

Intel modeldeki dört çekirdeğin yanında sanal izlek desteği de sunac

4.2 Ghz’in üstünde bir boost clock değerinde

Yine mevcut modeldeki 6 MB’lık önbellek miktarının da 8 MB olarak güncelleneceği işlemcinin TDP değeri ise yapılan geliştirmelerden ve aynı zamanda hız arttırımından dolayı 100 watt olacak.İşlemci tarafındaki iyileştirmelerin yanı sıra Intel entegre grafik birimine de dokunmayı ihmal etmemiş. Görünüşe göre HD 630’un güncellenmiş bir versiyonu işlemciye eşlik edecek.

Ek olarak Kaby Lake’in Sky Lake üzerine getirdiği performans artışının neredeyse tamamını frekans artışına borçlu olduğunu düşündüğümüzde yeni modellerde de aynı strateji uygulanacağa benziyor. Ayrıca i5 modelinin sanal izlek desteği sunup sunmayacağı bilgisinin henüz netleşmediğinin de altını çizelim. Son olarak modellere dair haberleri ilerleyen dönemde birlikte takip ediyor olacağız.

Güncelleme: Son gelen bilgilere göre bahsi geçen modeller daha önceki Kaby Lake-X ailesine ait modeller olacaklar. Ayrıca her iki modelin de TDP değerinin 112 watt seviyesinde olması beklenirken LGA 2066 soket formunda olacaklar ve X299 çipsetli anakartlarda kullanılabilecekler. Ayrıca Intel'in bu yongalarda entegre grafik birimini devre dışı bırakacağı bilgise de mevcut. Son olarak Core i5-7640K modelinin önbelleğinin 6 MB seviyesinde olacağının, ilginç bir şekilde turbo frekansına çıkamayacağının ve sanal izlek desteğinin olmayacağının da altını çizelim. : Son gelen bilgilere göre bahsi geçen modeller daha önceki bu haberimizde de anlattığımızailesine ait modeller olacaklar. Ayrıca her iki modelin dedeğerininseviyesinde olması beklenirkensoket formunda olacaklar veanakartlarda kullanılabilecekler. Ayrıca Intel'in bu yongalarda entegre grafik birimini devre dışı bırakacağı bilgise de mevcut. Son olarakmodelininseviyesinde olacağının, ilginç bir şekildeveda altını çizelim.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7740k-core-i5-7640k-amd-ryzen/

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Gelen sızıntılara göre Intel iki yeni modelin hazırlığında. Birisınıfına diğeri isesınıfına gelmesi beklenen modellerden’nın yerini alması beklenen’da Intel mevcut işlemciyle aynı izlek ve önbellek konfigrasyonu sunarken,veolacağı tahmin edilen boost clock değeriyle karşımıza çıkacak.Kaby Lake mimarili en hızlı i5 işlemci olan’yı yerinden edecekise teknoloji severleri i7-7740K’dan daha fazla heyecanlandırabilir zira iddialara göreak. Öte yandan işlemcininvegörev yapması bekleniyor.İşlemcideki iyileştirmelere bağlı olarak fiyatın da artması bekleniyor hatta yeni model i5 sınıfının fiyat bandını aşacağa benziyor. Buna rağmen eğerailesindekiveçekirdekli modellere gerçektensunmak istiyorsabir seviyede