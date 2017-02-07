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Intel, Ryzen ailesi için hazırlık yapıyor olabilir [GÜNCELLEME]

Son zamanlarda Ryzen işlemci ailesinin yaklaşmasıyla birlikte platformun Intel tarafındaki karşılığının ne olacağı tartışıladursun Intel elini güçlendirmek için hazırlıklara başlamış bile.
2 yıl
3,7b
1
30
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Gelecek ay satışa sunulması planlanan Ryzen işlemci ailesinin performans testlerinde göründüğü üzere platform Kaby Lake mimarisiyle benzer performans sunacak. Her ne kadar Intel’ın CEO’su Brian Krzanich, Kaby Lake’in Summit Ridge’i karşılayacağından emin olsa da görünüşe göre firma işini şansa bırakmak istemiyor.

i7-7740K

Gelen sızıntılara göre Intel iki yeni modelin hazırlığında. Biri i7 sınıfına diğeri ise i5 sınıfına gelmesi beklenen modellerden i7-7700K’nın yerini alması beklenen i7-7740K’da Intel mevcut işlemciyle aynı izlek ve önbellek konfigrasyonu sunarken, 4.3 Ghz’lik taban frekans ve 4.5 Ghz’in üzerinde olacağı tahmin edilen boost clock değeriyle karşımıza çıkacak.

Buna bağlı olarak işlemcinin ısıl tasarım gücünün de 100 watt seviyesine tırmanması bekleniyor. Modelin fiyatı hakkında ise net bir bilgi mevcut değil ancak firma ya halihazırdaki i7-7700K modelinin fiyatında indirime gidip yeni modeli aynı fiyattan satışa sunacaktır ya da Ryzen ailesi karşısında daha iddialı olabilmek adına bir sürpriz yapacaktır.

i5-7640K

Kaby Lake mimarili en hızlı i5 işlemci olan i5-7600K’yı yerinden edecek i5-7640K ise teknoloji severleri i7-7740K’dan daha fazla heyecanlandırabilir zira iddialara göre Intel modeldeki dört çekirdeğin yanında sanal izlek desteği de sunacak. Öte yandan işlemcinin 4.0 Ghz’lik taban ve 4.2 Ghz’in üstünde bir boost clock değerinde görev yapması bekleniyor. Yine mevcut modeldeki 6 MB’lık önbellek miktarının da 8 MB olarak güncelleneceği işlemcinin TDP değeri ise yapılan geliştirmelerden ve aynı zamanda hız arttırımından dolayı 100 watt olacak.İşlemci tarafındaki iyileştirmelerin yanı sıra Intel entegre grafik birimine de dokunmayı ihmal etmemiş. Görünüşe göre HD 630’un güncellenmiş bir versiyonu işlemciye eşlik edecek.
İşlemcideki iyileştirmelere bağlı olarak fiyatın da artması bekleniyor hatta yeni model i5 sınıfının fiyat bandını aşacağa benziyor. Buna rağmen eğer Intel Ryzen ailesindeki 4 ve 6 çekirdekli modellere gerçekten iyi bir alternatif sunmak istiyorsa fiyatları makul bir seviyede tutmak zorunda.

Ek olarak Kaby Lake’in Sky Lake üzerine getirdiği performans artışının neredeyse tamamını frekans artışına borçlu olduğunu düşündüğümüzde yeni modellerde de aynı strateji uygulanacağa benziyor. Ayrıca i5 modelinin sanal izlek desteği sunup sunmayacağı bilgisinin henüz netleşmediğinin de altını çizelim. Son olarak modellere dair haberleri ilerleyen dönemde birlikte takip ediyor olacağız.
Güncelleme: Son gelen bilgilere göre bahsi geçen modeller daha önceki bu haberimizde de anlattığımız Kaby Lake-X ailesine ait modeller olacaklar. Ayrıca her iki modelin de TDP değerinin 112 watt seviyesinde olması beklenirken LGA 2066 soket formunda olacaklar ve X299 çipsetli anakartlarda kullanılabilecekler. Ayrıca Intel'in bu yongalarda entegre grafik birimini devre dışı bırakacağı bilgise de mevcut. Son olarak Core i5-7640K modelinin önbelleğinin 6 MB seviyesinde olacağının, ilginç bir şekilde turbo frekansına çıkamayacağının ve sanal izlek desteğinin olmayacağının da altını çizelim.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7740k-core-i5-7640k-amd-ryzen/ Yorum Yaz
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Lana-Del-Rey 2 yıl en beğenilen
Ryzen sen nelere kadirsin,
Hyper Thread'lı Pentium, çarpan kilidi açık I3, ara model ucuz I7 ve I5 modelleri.
AMD bu sefer gümbür gümbür geliyor anlaşılan.
Ryzen sen nelere kadirsin,Hyper Thread'lı Pentium, çarpan kilidi açık I3, ara model ucuz I7 ve I5 modelleri.AMD bu sefer gümbür gümbür geliyor anlaşıl...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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tahir40 2 yıl
5 yıllık 2700K işlemciniz varsa basit overclockla 4.4Ghz seviyesine getirip 7700K işlemciyi aratmayacak şekilde en baba ekran kartına darboğaz yaratmadan kullanabilirsiniz. Rekabetin olmadığı pazarda 5 yıldır performans adına hiçbir yenilik getirmeyen Intel kolları sıvadıysa Ryzen sağlam geliyor demek ki...
5 yıllık 2700K işlemciniz varsa basit overclockla 4.4Ghz seviyesine getirip 7700K işlemciyi aratmayacak şekilde en baba ekran kartına darboğaz yaratmadan kulla...
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Canok 2 yıl
amd hep geliyor. bir türlü göremedik geldiğini. egzoz takılmış şahin gibi. ses var görüntü yok.
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amdzendiyebirseyyok1 2 yıl
İntel rahat olsun Türkiye'deki kullanıcılarında intel almaktan para kalmadı =) amd zen zaten satış yapamaz =)
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redoracle 2 yıl
Ohoo ona ayrı soket buna ayrı soket, ne gerek var alırım bir Am4 soket anakart apusundan,desktobuna hepsinde kullanabilirim çok rahat bir şekilde.
Adamların şu soket değiştirme olayından vazgeçmeye niyeti yok,microsoftla olan win7 desteklememe kararıda ayrı bir olumsuzluk.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BalistikBomba 2 yıl redoracle
redoracle
Ohoo ona ayrı soket buna ayrı soket, ne gerek var alırım bir Am4 soket anakart apusundan,desktobuna hepsinde kullanabilirim çok rahat bir şekilde.
Adamların şu soket değiştirme olayından vazgeçmeye niyeti yok,microsoftla olan win7 desteklememe kararıda ayrı bir olumsuzluk.

Ben de sırf bu yüzden AMD bekliyorum. Ama onlar da oyalayıp duruyorlar. Hani AMD'ye peşin parayı önsipariş şeklinde vermiş olsam, gerçekten dolandırıldığımı bile hissedebilirdim!

Ryzen'i beklerken, bende çevre birimlerini, kasayı, fanları vs toplayayım dedim. Kasayı aldım, fanları aldım, hatta şerit ledlerini, fan kontrolcülerini, RGB led kontrolcülerini, Psu'yu, ses kartını, Wifi kartını, vs vs hepsini en kaliteli olanlardan topladım. HALA ORTADA RYZEN YOK![:\-]
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Canok 2 yıl
amd hep geliyor. bir türlü göremedik geldiğini. egzoz takılmış şahin gibi. ses var görüntü yok.
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hooke5 2 yıl
Çıksın artık testleri görmek istiyoruz
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smart1978 2 yıl
Yeni kelime uretilecegine izlek denmesi tuhaf! Keci yolu, patika demek izlek !.

Sonra da yabancilar Turkce ye veya Yabanci herhangi bir dilde ceviri yapmak isteyen Turkce den baska birsey tam bilmeyen biri ceviri yapmak istese izlek icin : keci yolu veya patika diye cevrisi ciksa suclusu o ceviri programlari degil TDK nin ve onun kurallarina uyan bireylerin sucu olmakta !


tdk.gov.tr/...

tr.wiktionary.org/...



Hyper-threading olarak kalsin . Teknik terim sonucta ozel isim gibi bir olgu olmustur.
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pcwolf28 2 yıl
Amazondan 7700k alacaktım, artık amazon satmıyor. Merak ediyordum ne oldu diye, belki de bunun yüzündendi.
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EWELANCHE 2 yıl
Herkez bir oyum yapmışta boşuna hepsi. Hele bir Ryzen çıksın bir testleri gelsin sonra olacaklar hakkında yorum yapılır daha hiçbirşey belli değil.
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Whippoorwill 2 yıl
AMD, Ryzen ailesi ile Intel'i yakalarsa aradaki müthiş farkı kapatmış olacak. Tabi sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda da AMD bu performansla devam edebilecek mi asıl soru bu.
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selmand 2 yıl
Intel önce kaliteli macun kullansın
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BalistikBomba 2 yıl
Daha önce de yazdım. İntel'in asıl amacı Ryzen ailesini, önce Kaby Lake ile karşılamak, sonra da yazın çıkaracağı Kaby Lake-X ve Sky Lake-X ile tekrardan performansta zirveye oturmak.
AMD Ryzen'lerin Kaby Lake işlemcileri performans anlamında geçmesi lazım ki, rekabet yazın da sürebilsin. Yoksa AMD Ryzen rüzgarı 6 aylık bir rüzgardan ibaret olur ki bu kimsenin işine gelmez, İntel hariç.
Bir de, demek ki rakip olmayınca İntel, kimsenin hayrına işlemci çıkarmaz ya da performans artışı yapmaz.
AMD Ryzen'lerin çıkması bile İntel'e neler yaptırdı neler. İnşallah, AMD Ryzen'ler gerçekten güçlü bir şekilde gelir.
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7 etiket daha intel core i7-7700k amd ryzen ryzen performans ryzen İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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