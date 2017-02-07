Intel, Ryzen ailesi için hazırlık yapıyor olabilir [GÜNCELLEME]

Gelecek ay satışa sunulması planlanan Ryzen işlemci ailesinin performans testlerinde göründüğü üzere platform Kaby Lake mimarisiyle benzer performans sunacak. Her ne kadar Intel’ın CEO’su Brian Krzanich, Kaby Lake’in Summit Ridge’i karşılayacağından emin olsa da görünüşe göre firma işini şansa bırakmak istemiyor.
i7-7740KGelen sızıntılara göre Intel iki yeni modelin hazırlığında. Biri i7 sınıfına diğeri ise i5 sınıfına gelmesi beklenen modellerden i7-7700K’nın yerini alması beklenen i7-7740K’da Intel mevcut işlemciyle aynı izlek ve önbellek konfigrasyonu sunarken, 4.3 Ghz’lik taban frekans ve 4.5 Ghz’in üzerinde olacağı tahmin edilen boost clock değeriyle karşımıza çıkacak.
i5-7640KKaby Lake mimarili en hızlı i5 işlemci olan i5-7600K’yı yerinden edecek i5-7640K ise teknoloji severleri i7-7740K’dan daha fazla heyecanlandırabilir zira iddialara göre
Ek olarak Kaby Lake’in Sky Lake üzerine getirdiği performans artışının neredeyse tamamını frekans artışına borçlu olduğunu düşündüğümüzde yeni modellerde de aynı strateji uygulanacağa benziyor. Ayrıca i5 modelinin sanal izlek desteği sunup sunmayacağı bilgisinin henüz netleşmediğinin de altını çizelim. Son olarak modellere dair haberleri ilerleyen dönemde birlikte takip ediyor olacağız.
Güncelleme: Son gelen bilgilere göre bahsi geçen modeller daha önceki bu haberimizde de anlattığımız Kaby Lake-X ailesine ait modeller olacaklar. Ayrıca her iki modelin de TDP değerinin 112 watt seviyesinde olması beklenirken LGA 2066 soket formunda olacaklar ve X299 çipsetli anakartlarda kullanılabilecekler. Ayrıca Intel'in bu yongalarda entegre grafik birimini devre dışı bırakacağı bilgise de mevcut. Son olarak Core i5-7640K modelinin önbelleğinin 6 MB seviyesinde olacağının, ilginç bir şekilde turbo frekansına çıkamayacağının ve sanal izlek desteğinin olmayacağının da altını çizelim.
http://wccftech.com/intel-core-i7-7740k-core-i5-7640k-amd-ryzen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hyper Thread'lı Pentium, çarpan kilidi açık I3, ara model ucuz I7 ve I5 modelleri.
AMD bu sefer gümbür gümbür geliyor anlaşılan.