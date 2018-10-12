Kanye West, Apple'ın Trump için bir iPlane üretmesini istiyor

ABD'nin ünlü rapçilerinden biri olan Kanye West, görünüşe bakılırsa sadece müzikle ilgilenmiyor. Geçtiğimiz gün başkan Donald Trump'la bir görüşmeye katılan West, başkanlık uçağı olan Air Force One'ın, Apple'ın üreteceği iPlane ile değiştirilmesini istiyor.

Kanye West'in tek ilgi alanı müzik değil

Kanye West, kafasındaki hidrojenle çalışan uçak modelini iPlane olarak adlandırıyor ve bu uçağın Donald Trump için en uygun ulaşım aracı olacağını belirtiyor. Zira ünlü rapçi konuyu o kadar ciddiye almış durumda ki, geçtiğimiz gün Trump'la katıldığı bir görüşmede, ABD başkanına uçağın konsept tasarımını göstermesi kameralara yansıdı. Kanye'nin planındaki tek aksaklık ise Apple'ın uçak üretmemesi ve gelecekte de (en azından şimdilik) böyle bir eğiliminin olmaması.

https://metro.co.uk/2018/10/12/kanye-wants-apple-to-build-an-iplane-for-trump-8030607/

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Ayrıca Trump'a sunulan görseldeki uçağın,endüstri tasarımcısıtarafından,yılında hava ulaşımınıngöstermesi bakımından tasarlandığını da belirtelim. Hirshberg'in konsept uçağıdeğil,çalışmak üzere kurgulanmış. iPlane'in ABD başkanı Trump'ınsöylemek yanlış olmaz fakat bu projeninise şimdilik bilinmiyor.