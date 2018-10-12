Kanye West, Apple'ın Trump için bir iPlane üretmesini istiyor

Teknoloji Editörü
ABD'nin ünlü rapçilerinden biri olan Kanye West, görünüşe bakılırsa sadece müzikle ilgilenmiyor. Geçtiğimiz gün başkan Donald Trump'la bir görüşmeye katılan West, başkanlık uçağı olan Air Force One'ın, Apple'ın üreteceği iPlane ile değiştirilmesini istiyor.
Kanye West'in tek ilgi alanı müzik değil
Kanye West, kafasındaki hidrojenle çalışan uçak modelini iPlane olarak adlandırıyor ve bu uçağın Donald Trump için en uygun ulaşım aracı olacağını belirtiyor. Zira ünlü rapçi konuyu o kadar ciddiye almış durumda ki, geçtiğimiz gün Trump'la katıldığı bir görüşmede, ABD başkanına uçağın konsept tasarımını göstermesi kameralara yansıdı. Kanye'nin planındaki tek aksaklık ise Apple'ın uçak üretmemesi ve gelecekte de (en azından şimdilik) böyle bir eğiliminin olmaması.Ayrıca Trump'a sunulan görseldeki uçağın, 2012 yılında endüstri tasarımcısı Shabtai Hirshberg tarafından, 2030 yılında hava ulaşımının geleceği noktayı göstermesi bakımından tasarlandığını da belirtelim. Hirshberg'in konsept uçağı hidrojenle değil, hibrit motorla çalışmak üzere kurgulanmış. iPlane'in ABD başkanı Trump'ın ilgisini çektiğini söylemek yanlış olmaz fakat bu projenin hayata geçip geçmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
https://metro.co.uk/2018/10/12/kanye-wants-apple-to-build-an-iplane-for-trump-8030607/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baya akıllı bir abimiz ne diyorsa dikkate almsadadjhas