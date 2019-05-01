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'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek

340 metre genişliğindeki Apofis asteroiti, 2029 yılında Dünya'nın 31 bin kilometre kadar yakınından geçecek. NASA, göktaşının çıplak gözle rahatlıkla görülebileceğini söylüyor.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek
Dünya'ya yakın bir yörüngede bulunan Apofis isimli asteroit, yakında Yeryüzü'nün yakınlarından geçecek. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, dev asteroitin 13 Nisan 2029'da Dünya yüzeyine 31 bin kilometre kadar yaklaşacağını açıkladı. Uzay ajansı bu durumun bir tehlikeden çok, şanslı bir gün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

MIT'de görev yapan gezegen bilimcisi Richard Binzel,"Astronomlar olarak gerçekten de müthiş heyecanlıyız. Böyle bir astronomi olayı ancak bin yılda bir gerçekleşebilir. Bu kadar büyük bir objenin Dünya'ya 31 bin kilometre kadar yaklaşması bizler için çok büyük bir fırsat anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Apofis-Dünya arasındaki uzaklık yakın geçiş sırasında aşağıdaki gibi olacak. Mavi noktalar yörüngedeki uyduları, Mor çizgi ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gösteriyor.


2004 yılında keşfedilen dev asteroit, ismini Mısır mitolojisinde kaos ve kötülük tanrısı olarak bilinen Apofis'ten alıyor. Göktaşı yaklaşık 340 metrelik bir genişliğe sahip. Dünya'ya 30 bin kilometre gibi yakın konumlardan geçen asteroitler genellikle 5-10 metre genişliğinde çok küçük boyutlara sahip oluyor. Bu nedenle Apofis'in 2029 yılındaki geçişi astronomi dünyası için çok önemli olacak.

Bilim insanları, yakın geçiş sırasında Yeryüzü'ndeki tam 2 milyar insanın çıplak gözle Apofis'i net bir şekilde görebileceğini söylüyor. Boyutları ve Dünya'ya olan yakınlığı nedeniyle Apofis, geçiş sırasında çok parlak bir görüntüye sahip olacak.

NASA'lı bilim insanı Marina Brozovic,"Apofis'in 2029 yılındaki yakın geçişi bilimsel anlamda bizler için büyük bir fırsat olacak. Göktaşını hem optik hem de radar teleskoplarımızla gözlemleyeceğiz. Apofis'in yüzeyini detaylı bir şekilde inceleme imkanımızın olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Apofis keşfedildiği ilk zamanlarda bilim insanları tarafından potansiyel tehlike taşıyan bir göktaşı olarak değerlendiriliyordu. O dönem yapılan hesaplamalar sonrasında Apofis'in 2029 yılında Dünya'ya çarpma olasılığının %2,7 olduğu açıklanmıştı. Bu oran ciddi bir tehlike anlamına geliyor. Ancak bilim insanları ilerleyen araştırmalarda böyle bir olasılığın olmadığını ve Apofis'in sadece yakın bir geçiş yapacağını belirledi.

Apofis'in 2029 yakın geçişini gösteren animasyon:

 

https://www.nasa.gov/feature/scientists-planning-now-for-asteroid-flyby-a-decade-away/ Yorum Yaz
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yimmasabi 2 hf. en beğenilen
Başlığa Apophis astroid i diyemedin ha ? Bir de 2029 un haberini şimdiden yapmanın anlamı ne ?
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Portraitclub 2 hf. bluedevil866
Büyük ihtimal dünya da söz sahibi ilk beş ülkeden biri olurduk. Eğitimde nasıl ilerlerdik düşünemiyorum bile bir çok ülke örnek alırdı herhalde bizi! Atatürk zamanındaki büyüme Japonya’nın önündeydi. Üreten bir toplumdan tüketen bir topluma dönüş bunun neticesinde artan vergiler ile yüzleşmek Eğer üretmiyorsanız üstüne bir de satıyorsanız, ayakta durmak için yapacağınız tek şey verginin de vergisini almaktır. Yoksa batarsınız! Almanya’nın neden heryerinde sanayi fabrika var? Çünkü daha refah içinde yaşamak için bu gerekli ama sorsan Almanya bizi kıskanıyor. Adamlar 2. Dünya savaşından çıktı tonlarca parasını sobalarda yaktı, ambargolara maruz kaldı. Yine de yıkılmadı durmadan üretti hala üretmeye devam ediyor.
Büyük ihtimal dünya da söz sahibi ilk beş ülkeden biri olurduk. Eğitimde nasıl ilerlerdik düşünemiyorum bile bir çok ülke örnek alırdı herhalde bizi! Atatürk z...
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bluedevil866 2 hf.
Elinde bir imkan olacak iste dusun, 2029 yilina kadar ulkende insanlari ac tutacaksin ama egitime ve uretime onem vereceksin.
kic kadar israil neler yapiyor. biz ise onlarin lisansli urunleri ile yap boz toplayip %100 yerli masallarini yediriyoruz kendi milletimize. kendi milletini keriz yerine koyan bir sistem var ulkede. bunu elestirince bazilari seni "dij guc" olarak yorumluyor.
su koy enstutileri kurulmus olsa idi, Ataturk 1960 yilina kadar yasamis olsa idi ... nerelerde olurduk kim bilir.
Elinde bir imkan olacak iste dusun, 2029 yilina kadar ulkende insanlari ac tutacaksin ama egitime ve uretime onem vereceksin.kic kadar israil neler yapiy...
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cabriyo 2 hf.
kırıntılarından bizim tarlaya düşse biraz..... köşeyi döneriz.
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alito 2 hf.
Dua edelimde, herhangi bir dış etkenle yönü dünya'ya doğru sapmasın. Yoksa çok büyük bir felaket riski bizi bekliyor.
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Metal-Gear 2 hf.
İklim değişikliği zaten o filmlerdeki post apokaliptik dünyaya bizi ufak ufak sürüklüyor. Gök taşına sıra gelene kadar insanlar yapacağını yaptı çoktan.
Şu anda tüm önlemler alınmış olsaydı bile 1,5 derecelik ısınma garanti. Küresel ölçüde dengeyi bozan bir ısı artışı bu.
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TheNewAtilla 2 hf.
340 metre az değil mi. Atmosfere girse parçalanır zaten
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OverClocK1ng 2 hf.
Ayın Dünyamıza uzaklığı bile 384.000 km iken, 31.000 km gerçekten çok yakın geçecek. Aydan 12.38 kat daha yakından geçecek...
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xprowler 2 hf.
Bu nasaya inanan var mi xd
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Askaparta 2 hf.
Yok.
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Tommy Shelby 2 hf.
Geçsin bakalım
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Haplo 2 hf.
Her sene en az bir iki defa bu haberler ısıtılarak tekrar tekrar servis edilir. Yıl olmuş 2019'da hâla Apophis'i duymayan bilmeyen kaldıysa zaten ya haber okumaya yaşı yeni elvermeye başlamıştır ya da Güneş'in bir yıldız olduğunu dahi bilmeyecek kadar astronomiye uzak bir bilgi seviyesiyle yaşamını sürdürüyordur.
DH moderatörleri haberin havasını söndüreceği için kaynaktan şu bilgiyi alıp çıkarmışlar:
“Apophis is a representative of about 2,000 currently known Potentially Hazardous Asteroids (PHAs),” said Paul Chodas, director of CNEOS (Center for Near Earth Objects Studies).

99942 Apophis sürekli gözlenen göktaşlarından biri. Yalnızca Apophis de değil, onun gibi onbinlercesinin hareketi izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Her gözlemden sonra bir sonraki yakın geçişlerini ne zaman yapacağı ve çarpma riski olup olmadığının hesapları yapılıp gözlemi yapan kurum ve kuruluşlarca listeler güncelleniyor. Yani rakamlar her sene ya aşağı ya yukarı yönlü değişiyor. Hatta bırak 2029'u, 2036, 2068 geçişlerinin riskleri hesaplanıp haber konusu hâline getirilebiliyor.
Animasyonda gördüğünüz gibi göktaşlarının içinde yüzüyoruz zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha büyük çözünürlüklü bakmak isterseniz: wikizero.biz/...
Gözlem istasyonları:
Sormano Astronomical Observatory: TECA
Table of Asteroids Next Closest Approaches to the Earth brera.mi.astro.it/...
European Space Agency: ESA neo.ssa.esa.int/...
Center for Near Earth Objects Studies cneos.jpl.nasa.gov/...
Dünya'ya yakın cisimler: en.wikipedia.org/...
Dünya'ya yakın geçen asteroidlerin küçük bir listesi: en.wikipedia.org/...
2019'daki olası yakın geçişlerin küçük bir listesi (Her sene için ayrı sayfa bile yapmışlar): en.wikipedia.org/...
99942 Apophis: en.wikipedia.org/...
Tehlike arz eden cisimler: en.wikipedia.org/... tr.wikipedia.org/...
İnsanlar seviyor böyle dünyanın sonu senaryolarını.
Bu arada 99942 Apophis yörüngesini 324 günde tamamlarmış.
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LKLC 2 hf. Haplo
Alıntı yaptığınız cümle haberin havasını nasıl söndürüyor anlayamadım. 340 metre genişliğindeki büyük bir asteroitin Dünya'nın 30 bin kilometre kadar yakınından geçmesi NASA'nın da belirttiği gibi çok nadir gerçekleşen bir olay. Benzer göktaşlarından 2000 adet olması bir şeyi değiştirmiyor.
Buradaki göktaşları da genellikle 5-10 metrelik boyutlara sahip. Apofis 340 metre olduğu için bu olay haber değeri taşıyor zaten.
en.wikipedia.org/...
"İnsanlar seviyor böyle Dünya'nın sonu senaryolarını"
Haberde Dünya'nın sonu gelebileceğine dair herhangi bir ifade kullanmış mıyım diye baktım ama bulamadım maalesef.
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Spider_hip 2 hf.
Böyle garip garip isimleri koyuyorlar meteorlara. Sonra içlerinden beri dünyaya çarpıp, insanlığı tekrar 0'dan başlama noktasına getirince, kalan insanlar çok tanrılı döneme geri dönüyor. Kulaktan dolma, bizi kaos tanrısı kızıp yıktı diye hikayeler başlar.
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bluedevil866 2 hf.
Elinde bir imkan olacak iste dusun, 2029 yilina kadar ulkende insanlari ac tutacaksin ama egitime ve uretime onem vereceksin.
kic kadar israil neler yapiyor. biz ise onlarin lisansli urunleri ile yap boz toplayip %100 yerli masallarini yediriyoruz kendi milletimize. kendi milletini keriz yerine koyan bir sistem var ulkede. bunu elestirince bazilari seni "dij guc" olarak yorumluyor.
su koy enstutileri kurulmus olsa idi, Ataturk 1960 yilina kadar yasamis olsa idi ... nerelerde olurduk kim bilir.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Portraitclub 2 hf. bluedevil866
Büyük ihtimal dünya da söz sahibi ilk beş ülkeden biri olurduk. Eğitimde nasıl ilerlerdik düşünemiyorum bile bir çok ülke örnek alırdı herhalde bizi! Atatürk zamanındaki büyüme Japonya’nın önündeydi. Üreten bir toplumdan tüketen bir topluma dönüş bunun neticesinde artan vergiler ile yüzleşmek Eğer üretmiyorsanız üstüne bir de satıyorsanız, ayakta durmak için yapacağınız tek şey verginin de vergisini almaktır. Yoksa batarsınız! Almanya’nın neden heryerinde sanayi fabrika var? Çünkü daha refah içinde yaşamak için bu gerekli ama sorsan Almanya bizi kıskanıyor. Adamlar 2. Dünya savaşından çıktı tonlarca parasını sobalarda yaktı, ambargolara maruz kaldı. Yine de yıkılmadı durmadan üretti hala üretmeye devam ediyor.
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uzay araştırmaları, nasa ve
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