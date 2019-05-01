'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek

Dünya'ya yakın bir yörüngede bulunanisimli asteroit, yakında Yeryüzü'nün yakınlarından geçecek. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, dev asteroitinDünya yüzeyinekadar yaklaşacağını açıkladı. Uzay ajansı bu durumun bir tehlikeden çok, şanslı bir gün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.MIT'de görev yapan gezegen bilimcisi Richard Binzel,"Astronomlar olarak gerçekten de müthiş heyecanlıyız. Böyle bir astronomi olayı ancak bin yılda bir gerçekleşebilir. Bu kadar büyük bir objenin Dünya'ya 31 bin kilometre kadar yaklaşması bizler için çok büyük bir fırsat anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.Apofis-Dünya arasındaki uzaklık yakın geçiş sırasında aşağıdaki gibi olacak. Mavi noktalar yörüngedeki uyduları, Mor çizgi ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gösteriyor.2004 yılında keşfedilen dev asteroit, ismini Mısır mitolojisindeolarak bilinen Apofis'ten alıyor. Göktaşı yaklaşık 340 metrelik bir genişliğe sahip. Dünya'ya 30 bin kilometre gibi yakın konumlardan geçen asteroitler genellikle 5-10 metre genişliğinde çok küçük boyutlara sahip oluyor. Bu nedenle Apofis'in 2029 yılındaki geçişi astronomi dünyası için çok önemli olacak.Bilim insanları, yakın geçiş sırasında Yeryüzü'ndeki tamçıplak gözle Apofis'i net bir şekilde görebileceğini söylüyor. Boyutları ve Dünya'ya olan yakınlığı nedeniyle Apofis, geçiş sırasında çok parlak bir görüntüye sahip olacak.NASA'lı bilim insanı Marina Brozovic,"Apofis'in 2029 yılındaki yakın geçişi bilimsel anlamda bizler için büyük bir fırsat olacak. Göktaşını hem optik hem de radar teleskoplarımızla gözlemleyeceğiz. Apofis'in yüzeyiniinceleme imkanımızın olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Apofis keşfedildiği ilk zamanlarda bilim insanları tarafından potansiyel tehlike taşıyan bir göktaşı olarak değerlendiriliyordu. O dönem yapılan hesaplamalar sonrasında Apofis'in 2029 yılında Dünya'ya çarpma olasılığının %2,7 olduğu açıklanmıştı. Bu oran ciddi bir tehlike anlamına geliyor. Ancak bilim insanları ilerleyen araştırmalarda böyle bir olasılığın olmadığını ve Apofis'in sadece yakın bir geçiş yapacağını belirledi.