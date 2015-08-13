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Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü

3 yıl
2,8b
1
17
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü
Apple, iPhone'un tasarım anlayışını çok sık değiştiren bir şirket değil. Hatta sızıntılar yeni iPhone 6S modelinin de iPhone 6 ile birebir aynı tasarımda geleceğini gösteriyor. Peki ama şirket kapaklı bir iPhone modeli çıkaracak olsa nasıl olurdu?
Martin Hajek adındaki bir tasarımcının bu konudaki çalışmaları ise bir hayli ilgi çekti. Tasarımcı özellikle Japonya'da "garakei" adıyla bilinen anlayışı çalışmalarına yansıtırken ortaya çıkan görüntüler kapaklı telefonları özleyen kullanıcılara iç geçirtecek cinsten.
Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü
 
Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü
 
"Kapaklı iPhone" bugün ki iPhone modellerine göre biraz daha küçük görünse de Motorola Razr V3 modelini hatırlatan ince üst kapak göze çarpıyor. Kapak kapatıldığında üst kısımda yer alan ekran çağır cevaplama, mesaj gönderme gibi bazı fonksiyonların yerine getirildiği gösteriliyor. Kapak açıldığında ise iki ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranlardan alt kısımda yer alanın genellikle klavye olarak kullanıldığı gösterilmiş.
Bu görsellerin bir tasarımcıya ait konsept çalışmalar olduğunu hatırlatalım. Yani Apple'ın gündeminde şimdilik böyle kapaklı bir iPhone modeli de yok, ancak olsaydı tercih eder miydiniz? Bu çalışmalardaki gibi bir cihaza en fazla kaç lira öderdiniz? 
Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü
 
Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü
 

http://www.redmondpie.com/if-apple-made-a-flip-phone-iphone-this-is-what-it-would-look-like-images/ Yorum Yaz
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Şehmistan 3 yıl en beğenilen
çöp
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Mr. Jingles 3 yıl
Kötü görünüyor. Kapaklı telefon dedin mi N93i'nin tasarımı üzerine tanımam. Şekilden şekile girebilen tasarım ve mühendislik harikası bir telefondu. Büyük olmasaydı iyiydi.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kötü görünüyor. Kapaklı telefon dedin mi N93i'nin tasarımı üzerine tanımam. Şekilden şekile girebilen tasarım ve mühendislik harikası bir telefondu. Büyük olma...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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onur1971 3 yıl
sürgülü kapaklı yokmu .?
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ecalıskn 3 yıl
Kapak falan hikaye de bu ip6 harbiden çok itici bi telefon abicim ya. Bir türlü ısınamadım şunun tasarımına hele ki arka tarafına!
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ardaalisahin 3 yıl
Çıkartsın da görsün ilgiyi :D
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kadirirdem 3 yıl
Çöp.
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This Is My Destiny 3 yıl
Kabus.
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ProHookBlitz 3 yıl
Bana eskileri hatırlattı hoş olmuş
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selim101 3 yıl
kim ilgi göstermişse ona olan ilgim arttı :D :D
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hayrikoc61 3 yıl
Bu eski kapaklı telefonlara benziyor gerçekten beğendim ve tebessüm ettim
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gokg 3 yıl
Arkadaş bu model Japonlar için yapılmış zaten. Adamlardaki kapaklı telefon alışkanlığını hiç mi görmediniz? Birkaç uzak doğu ülkesi dışında dünyanın hiçbir yerinde satışı olmaz bu telefonun zaten.
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Furkan201i 3 yıl
berbat
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mbdyed 3 yıl
Kim ilgi göstermiş
Çöp
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yokbeolumbe 3 yıl
Aman ne ilgi (!)
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Mr. Jingles 3 yıl
Kötü görünüyor. Kapaklı telefon dedin mi N93i'nin tasarımı üzerine tanımam. Şekilden şekile girebilen tasarım ve mühendislik harikası bir telefondu. Büyük olmasaydı iyiydi.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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