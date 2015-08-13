Kapaklı iPhone konsepti internette büyük ilgi gördü

Apple, iPhone'un tasarım anlayışını çok sık değiştiren bir şirket değil. Hatta sızıntılar yeni iPhone 6S modelinin de iPhone 6 ile birebir aynı tasarımda geleceğini gösteriyor. Peki ama şirket kapaklı bir iPhone modeli çıkaracak olsa nasıl olurdu?

Martin Hajek adındaki bir tasarımcının bu konudaki çalışmaları ise bir hayli ilgi çekti. Tasarımcı özellikle Japonya'da "garakei" adıyla bilinen anlayışı çalışmalarına yansıtırken ortaya çıkan görüntüler kapaklı telefonları özleyen kullanıcılara iç geçirtecek cinsten.

"Kapaklı iPhone" bugün ki iPhone modellerine göre biraz daha küçük görünse de Motorola Razr V3 modelini hatırlatan ince üst kapak göze çarpıyor. Kapak kapatıldığında üst kısımda yer alan ekran çağır cevaplama, mesaj gönderme gibi bazı fonksiyonların yerine getirildiği gösteriliyor. Kapak açıldığında ise iki ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranlardan alt kısımda yer alanın genellikle klavye olarak kullanıldığı gösterilmiş.

Bu görsellerin bir tasarımcıya ait konsept çalışmalar olduğunu hatırlatalım. Yani Apple'ın gündeminde şimdilik böyle kapaklı bir iPhone modeli de yok, ancak olsaydı tercih eder miydiniz? Bu çalışmalardaki gibi bir cihaza en fazla kaç lira öderdiniz?

http://www.redmondpie.com/if-apple-made-a-flip-phone-iphone-this-is-what-it-would-look-like-images/