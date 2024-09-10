Bu yıl da en pahalı iPhone yine Türkiye’de: İşte iPhone 16 vergisiz fiyatı

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Apple, geçtiğimiz gece düzenlediği etkinlik ile merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri tanıtıldı. Apple aynı zamanda iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Türkiye fiyatı bilgilerini de paylaştı. Bununla birlikte iPhone 16 vergisiz fiyatı bu yıl da yine kullanıcıları en çok şaşırtan detaylardan birisi oldu.

Bu yıl da en pahalı iPhone yine Türkiye’de

Apple, en ucuz iPhone 16 fiyatını 64.999 TL olarak açıkladı. Bununla birlikte iPhone 16 Plus fiyatı 73.999 TL, iPhone 16 Pro fiyatı 82.999 TL ve son olarak iPhone 16 Pro Max fiyatı ise 99.999 TL olarak belirlendi. Bunlar elbette giriş fiyatları. Peki en pahalı iPhone hangi ülkede?

Tam Boyutta Gör Bu fiyatları dolar kuruna çevirdiğimizde ise Türkiye’de iPhone 16’nın 1.907 dolara satıldığını görüyoruz. iPhone 16 Plus için 2.171 dolar, iPhone 16 Pro için 2.436 dolar ve iPhone 16 Pro Max için ise 2.935 dolar ödemek gerekiyor Türkiye’de. Bu içerik yazıldığı sırada dolar kuru 34.07 TL’den işlem görüyordu.

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 16 sa. önce eklendi

Bu fiyatlandırma ile en pahalı iPhone’un satıldığı ülke unvanının sahibi bir kez daha Türkiye oluyor. Türkiye, son birkaç yıldır bu unvanı Brezilya’dan devralmış durumda. Kıyaslama yapmak için; Brezilya’da iPhone 16 Pro Max fiyatı 12.499 real, yani 2.238 dolar.

Peki en pahalı iPhone neden Türkiye’de satılıyor? Bunda iki ana unsurun etkisi bulunuyor. Birincisi yüksek kur. İkincisi ise yüksek vergiler.

iPhone 16 vergisiz fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 64.999 TL’ye satılan iPhone 16’nın ABD fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. Bunu güncel kur ile doğrudan çevirdiğimizde iPhone 16 vergisiz fiyatı 27.222 TL oluyor.

Türkiye’de 73.999 TL’ye satılan iPhone 16 Plus’ın ABD fiyatı 899 dolar olarak duyuruldu. Bunu güncel kur ile doğrudan çevirdiğimizde iPhone 16 Plus’ın vergisiz fiyatı 30.629 TL oluyor.

Türkiye’de 82.999 TL’ye satılan iPhone 16 Pro’nun ABD fiyatı ise 999 dolar. Bunu güncel kur ile doğrudan çevirdiğimizde iPhone 16 Pro’nun vergisiz fiyatı 34.036 TL oluyor.

Türkiye’de 99.999 TL’ye satılan iPhone 16 Pro Max’ın ABD fiyatı 1.199 dolar olarak belirlendi. Bunu güncel kur ile doğrudan çevirdiğimizde iPhone 16 Pro Max’ın vergisiz fiyatı 40.850 TL oluyor.

iPhone 16’dan hangi vergiler alınıyor?

iPhone 16 dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlardan yüzde 50 ÖTV, yüzde 20 KDV, yüzde 1 Kültür Bakanlığı vergisi ve yüzde 12 TRT bandrolü alınıyor.

İsterseniz iPhone 16’nın Türkiye’deki vergilerini de hesaplayalım.

Güncel kur ile iPhone 16’nın vergisiz fiyatı dediğimiz gibi 27.222 TL. Bundan sırasıyla Kültür Bakanlığı, TRT, ÖTV ve KDV vergileri alınıyor.

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iPhone 16 vergisiz fiyatı: 27.222 TL

Kültür Bakanlığı (Yüzde 1): 272 TL

(Yüzde 1): 272 TL TRT bandrolü (Yüzde 12): 3.299 TL

(Yüzde 12): 3.299 TL ÖTV (Yüzde 50): 15.396 TL

(Yüzde 50): 15.396 TL KDV (Yüzde 20): 9.237 TL

(Yüzde 20): 9.237 TL Satış fiyatı: 55.426 TL

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iPhone 16 Plus vergisiz fiyatı: 30.629 TL

Kültür Bakanlığı (Yüzde 1): 306 TL

(Yüzde 1): 306 TL TRT bandrolü (Yüzde 12): 3.712 TL

(Yüzde 12): 3.712 TL ÖTV (Yüzde 50): 17.323 TL

(Yüzde 50): 17.323 TL KDV (Yüzde 20): 10.394

(Yüzde 20): 10.394 Satış fiyatı: 62.364

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iPhone 16 Pro vergisiz fiyatı: 34.036 TL

Kültür Bakanlığı (Yüzde 1): 340 TL

(Yüzde 1): 340 TL TRT bandrolü (Yüzde 12): 4.125 TL

(Yüzde 12): 4.125 TL ÖTV (Yüzde 50): 19.250 TL

(Yüzde 50): 19.250 TL KDV (Yüzde 20): 11.550 TL

(Yüzde 20): 11.550 TL Satış fiyatı: 69.301 TL

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iPhone 16 Pro Max vergisiz fiyatı: 40.850 TL

Kültür Bakanlığı (Yüzde 1): 408 TL

(Yüzde 1): 408 TL TRT bandrolü (Yüzde 12): 4.950 TL

(Yüzde 12): 4.950 TL ÖTV (Yüzde 50): 23.104 TL

(Yüzde 50): 23.104 TL KDV (Yüzde 20): 13.862 TL

(Yüzde 20): 13.862 TL Satış fiyatı: 83.174 TL

iPhone 16 Pro Max almak için kaç ay çalışmak gerekiyor?

Bilindiği üzere Türkiye’de çalışan nüfusun asgari ücretlilere oranı yüzde 38-42 arasında bulunuyor. Peki iPhone 16 Pro Max almak için asgari ücretli bir çalışanın ne kadar çalışması gerekiyor? Türkiye’de asgari ücret 2024 itibariyle 17.002 TL seviyesinde. Eğer bir kişi hiçbir harcama yapmaksızın 99.999 TL’ye satılan 256 GB iPhone 16 Pro Max’ı almak istiyorsa yaklaşık olarak 176 gün veya 5,8 ay çalışması gerekiyor.

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iPhone 16 vergisiz fiyatı ne kadar?