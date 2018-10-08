Karbon atıklarından üretilen havacılık yakıtı ilk kez bir ticari uçuşta kullanıldı

Virgin Atlantic isimli havayolu şirketi, geri dönüştürülmüş karbon atıklarından üretilen sürdürülebilir havacılık yakıtını ilk defa bir ticari uçuşta kullandı. Yakıt, Florida'nın Orlando şehrinden Londra'ya sefer yapan bir Boeing 747 tipi yolcu uçağında kullanıldı.

Ayrıca Bkz.

"Instagram Hikayeler'de 15 saniyeden uzun video paylaşmak artık daha kolay"

LanzaTech tarafından üretilen yakıt, karbon açısından zengin atık gazların, çelik ve alüminyum imalathanelerindeki duman yığınları aracılığıyla atmosfere salınması yerine toplanarak sıvı yakıt haline dönüştürülmesi ile elde ediliyor.

Atmosferi kirletmek yerine jet yakıtına dönüşüyor

Virgin Grup CEO'su Richard Branson konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fabrikaların uçaklar için çelik üretmesi ve daha sonra atık ürünün uçağa güç vermek için kullanılabilmesi inanılmaz bir şey" dedi. Branson ve LanzaTech, söz konusu teknolojinin İngiltere’de yılda 473 milyon litre yakıt üretme potansiyeline sahip olduğu iddia ediyor.

Karbon toplama ve yakıt olarak geri dönüştürme stratejisi ile yılda bir milyon ton CO2 tasarrufu sağlanabileceği belirtildi. LanzaTech, bu sürecin dünya çelik üreticilerinin yüzde 65'ine uyarlanması halinde, her yıl kullanılan tüm havacılık yakıtının yaklaşık beşte birinin ticari olarak uygun fiyata üretilebileceğini düşünüyor.

https://newatlas.com/recycled-carbon-jet-fuel/56644/