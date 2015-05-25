Karbon fiber üretim ev tipi 3D yazıcılara geliyor

Genelde plastik ve plastik alaşımlı malzemeler kullanarak baskı yapan ev tipi 3D yazıcılar için karbon fiber alaşımlar sertliği nedeniyle zorlayıcı olabiliyordu. Ancak son dönemde evde karbon fiber baskı imkanı kolaylaşıyor.





Ülkemizdeki tek konsept 3D yazıcı mağazası 3Dörtgen, baskı filamentlerinin arasına Colorfabb Carbon Fiber ürününü de eklediğini duyurdu. Prototip, maket ve yedek parça noktasında dayanıklılığı yüksek sonuçlar sunan yeni flament, yüzeydeki pürüzleri minimuma indirerek son derece kaliteli çıktılar almaya imkan tanıyor.





Colorfabb tarafından geliştirilen Carbon Fiber Filament XT-CF20, boyutsal doğruluk ve istikrar konusunda da bir hayli başarılı sonuçlara imza atıyor. Birçok platformda kolay işleme imkanı da sunan filament, fonksiyonelliği, boyutsal kararlılığı ve ısıya dayanıklılığıyla öne çıkıyor.





Colorfabb Carbon Fiber Flament hobinin yanı sıra RC sanayi, drone, havacılık, otomotiv ve prototip uygulamaları gibi pek çok alana da hitap ediyor. Colorfabb Carbon Fiber Filament'e, 3Dörtgen mağazasından ya da İnternet adresi 3dortgen.com üzerinden sahip olabilirsiniz.