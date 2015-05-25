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Karbon fiber üretim ev tipi 3D yazıcılara geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,8b
1
5
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Karbon fiber üretim ev tipi 3D yazıcılara geliyor

Genelde plastik ve plastik alaşımlı malzemeler kullanarak baskı yapan ev tipi 3D yazıcılar için karbon fiber alaşımlar sertliği nedeniyle zorlayıcı olabiliyordu. Ancak son dönemde evde karbon fiber baskı imkanı kolaylaşıyor. 

Ülkemizdeki tek konsept 3D yazıcı mağazası 3Dörtgen, baskı filamentlerinin arasına Colorfabb Carbon Fiber ürününü de eklediğini duyurdu. Prototip, maket ve yedek parça noktasında dayanıklılığı yüksek sonuçlar sunan yeni flament, yüzeydeki pürüzleri minimuma indirerek son derece kaliteli çıktılar almaya imkan tanıyor. 

Colorfabb tarafından geliştirilen Carbon Fiber Filament XT-CF20, boyutsal doğruluk ve istikrar konusunda da bir hayli başarılı sonuçlara imza atıyor. Birçok platformda kolay işleme imkanı da sunan filament, fonksiyonelliği, boyutsal kararlılığı ve ısıya dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Colorfabb Carbon Fiber Flament hobinin yanı sıra RC sanayi, drone, havacılık, otomotiv ve prototip uygulamaları gibi pek çok alana da hitap ediyor. Colorfabb Carbon Fiber Filament'e, 3Dörtgen mağazasından ya da İnternet adresi 3dortgen.com üzerinden sahip olabilirsiniz.

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_bluescream_ 4 yıl
kim ne derse desin infüzyon olmadıktan sonra karbon elyaf sadece bu tarz şekilde mevcut yapıyı kuvvetlendirir, aslında yapılan bir yöntem zaten bu. fakat suan infüzyonun ötesine geçebilecek herhangi bir kumaş işçiliği bilmiyorum.
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infom@n 4 yıl
Gerçek karbon fiberde bütün yapı birbirine gönülden bağlıdır. Bunda ise karbon liflerinin boyu kadar bağlıdır.
Karbonfiber kırıldığında beze döner bu ise kırılır.
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halitozbasli 4 yıl
PsychicPower
Bu filament karbon fiberin yarısı kadar başarılı bir malzemeyse hepimiz yaşadık
Ciddi ciddi karbon fiber gibi işçiliği bu kadar zor olan bir malzeme 3d printerla yazdırılabilecekse çağ atlarız.

Filamentin içinde karbon tozu var uzun uzun karbon elyafı olmasını beklemeyin zaten. Karbon tozu bile bellirli oranda pilastiğe sağlamlık katar ama.
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emre1393 4 yıl
Dronecular yaşadı
1 Yanıt Yanıtla
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PsychicPower 4 yıl emre1393
Bu filament karbon fiberin yarısı kadar başarılı bir malzemeyse hepimiz yaşadık

Ciddi ciddi karbon fiber gibi işçiliği bu kadar zor olan bir malzeme 3d printerla yazdırılabilecekse çağ atlarız.
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