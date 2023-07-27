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    Tam yüklü Tesla Semi, rampada dizel kamyonları rahatlıkla solladı

    Tesla'nın elektrikli tırı dik bir rampada dizel kamyonlara nal toplattı. İnternete yansıyan videolarda tam yüklü Tesla Semi'nin diğer kamyonları kolaylıkla solladığı görülüyor.
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    Tam yüklü Tesla Semi, rampada dizel kamyonları rahatlıkla solladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, elektrikli tırının teknik özelliklerini hala detaylı bir şekilde açıklamış değil. Ancak kısa bir süre önce ABD'nin Sierra Nevada sıradağlarındaki Donner Geçidi'nden geçen tam yüklü bir Tesla Semi, bize aracın performansı konusunda net bir fikir verdi.

    Otoyollarda, kamyon ve tır sürücüleri arasındaki sollama girişimleri, trafiği engelleyerek sorun yaratabiliyor. Özellikle, bir kamyonun daha yavaş bir başka kamyonu geçmeye çalıştığı durumlarda sürecin uzadığına şahit oluyoruz. Hele ki bu geçiş, dik bir yokuşta gerçekleşiyorsa durum daha da vahim bir hal alabiliyor.

    Görünüşe bakılırsa bu can sıkıcı durum Tesla Semi için geçerli değil. Amerikalı şirket tırdaki güç santralinin tam güç çıkışını açıklamasa da Semi'nin 37.195 kg'lık tam yükle 0'dan 96 km/s hıza 20 saniyede çıktığı biliniyor. Böyle muazzam bir performansa dizel motorlu kamyonlarla ulaşmanın mümkünatı yok.

    Dizel kamyonları kolayca geçiyor

    Yayınlanan videoda Tesla Semi'nin %7 ila %16 arasında eğime sahip Donner Geçidi'nde etkileyici bir hızla diğer birkaç kamyonu nasıl geçtiğini görüyoruz. Tesla'nın elektrikli tırları bu bölgede yük taşımak için kullanıldığı için aracın tam yüklü olduğu belirtiliyor.

    Tesla Semi'nin 600 ve 1000 kWh kapasiteli batarya paketine sahip iki versiyonu mevcut. Bunlar sırasıyla 483 ve 804 km menzil sunuyor. Elektrikli tırın bataryasının yüksek hızlı bir şarj istasyonunda 30 dakika içinde %70 doluma ulaşabildiğini de belirtelim.

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