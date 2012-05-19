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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karma, Facebook bünyesine dahil oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
1
27
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook son zamanlardaki mobil uygulama alımlarına bir yenisini daha ekleyerek hediye uygulaması Karma'yı satın aldı.

Bir e-ticaret uygulaması olan 'Karma' kullanıcılara sunduğu katalog üzerinden hediye satın alarak bunları istediğiniz arkadaşınıza gönderme imkanı sunuyor. Gönderilen hediyeyi onaylayıp onaylamamak yada farklı bir hediye seçmek ise tamamen alıcıya bağlı oluyor. Karma, Facebook’un sosyal yapısını arkasına alarak şirkete doğrudan para kazandıracak uygulamalardan biri olacak gibi görünüyor.

Uygulamanın kurucuları tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Karma’nın artık Facebook bünyesinde bulunacağı ancak hizmetlerinin de devam edeceği belirtildi.
Karma:

http://gigaom.com/2012/05/18/facebook-buys-karma-app/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 7 yıl en beğenilen The Big Brother
frankzhehe
hasanaygunoglu

"karma" kelimesinden sonra virgül olmalı, bu halde farklı anlamlara gelebiliyor. dikkat lütfen.

haberde çoğu kelime yalnış yazılmış. dilbilgisi kurallarına hiç dikkat etmiyorlar vallahi deli oluyorum böylelerine. hatayı düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. sizi herzaman forumda görmek ne güzel...

Senin şu yazmış olduğun yazıda bile birsürü kelime hatası var önce onları düzelt.
frankzhehehasanaygunoglu"karma" kelimesinden sonra virgül olmalı, bu halde farklı anlamlara gelebiliyor. dikkat l...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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The Big Brother 7 yıl LKLC
hasanaygunoglu

"karma" kelimesinden sonra virgül olmalı, bu halde farklı anlamlara gelebiliyor. dikkat lütfen.

haberde çoğu kelime yalnış yazılmış. dilbilgisi kurallarına hiç dikkat etmiyorlar vallahi deli oluyorum böylelerine. hatayı düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. sizi herzaman forumda görmek ne güzel...
hasanaygunoglu"karma" kelimesinden sonra virgül olmalı, bu halde farklı anlamlara gelebiliyor. dikkat lütfen.haberde ço...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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dede17 7 yıl
Tam bir yahudi işi ağzı olan adamlar yapmış diyor teknolojisi var diyor o iş öyle değil işte
ALIN İZLEYİN youtube.com/...
ŞUURSUZ OLMAK BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK KİMSE SORGULAMIYOR NEDEN BÜTÜN MEDYA TV LER FACEBOOK REKLAMI ÜCRETSİZ YAPILIYOR DİYE ORTADA ÜSTÜN BİR TEKNOLOJİ PARLAK BİR FİKİR YOK YAHUDİLER SİZİ ORAYA TOPLAMAK İSİTİYOR KOYUN SÜRÜLERİNİ O KADAR
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napolyon94 7 yıl
karsi taraf beni anladigi surece dil umrumda degil,tdk uzmanlarida bana takintili geliyor
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ketrp 7 yıl
facebook birşeyin peşinde
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deneme_programı 7 yıl
Burasi bir haber yazisi mi yoksa dil ve anlatim ders sinifi mi?
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MrDj 7 yıl
baya karman corman olmus ortalik.konu facebook karmadan cikti dilbilgisine geldi.Adamlar surekli bilgisayar basindalar vede insanlar, hata yapmalari normal.begenmeyenleri zorla tutmuyorlar.burasi forum sitesi.catacak yer ariyorum sitesi degil.Tavsiyem alim satim haberlerine fazla yer vermemeniz.Zira pek yorum yapilacak haber degiller bence.
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TeamAnimus 7 yıl
Zuckerberg geçen hafta açıklamıştı: Şu anki odak noktamız mobil platformlar diye. Engadget muhabiri ise "Sonunda" gibisinden bir gönderme de yapmıştı.
Son günlerdeki Google+ for iPhone'un baştan aşağı güncellenip, çok beğenilmesi ve gerçekten olumlu yorumlar alması, Facebook'un mobil platformlardaki uygulamalarının bir kez daha ne kadar kötü bir durumda olduğunu hatırlattı herkese. Fakat şu son haftalardaki Instagram'ın ve Karma'nın satın alınıp, LightBox ekibinin Facebook'a dahil edilmesi vb. adımlarıyla Facebook, gerçekten mobil alanda çok büyük değişiklikler planlıyor. Mobil Facebook işkencesi yakında tarihe gömülecek gibime geliyor. Hadi hayırlısı artık :)
Bu arada: Konuyla ilgili yorumlarınız varsa yazın okuyalım. Aksi takdirde boş yorumlarla doldurmayalım lütfen konuyu.
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Computeus 7 yıl
frankzhehe
mert1907
frankzhehe
hasanaygunoglu karma kelimesinden sonra virgül olmalı, bu halde farklı anlamlara gelebiliyor. dikkat lütfen.
haberde çoğu kelime yalnış yazılmış. dilbilgisi kurallarına hiç dikkat etmiyorlar vallahi deli oluyorum böylelerine. hatayı düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. sizi herzaman forumda görmek ne güzel...
Senin şu yazmış olduğun yazıda bile birsürü kelime hatası var önce onları düzelt.
hangi kelimeleri yalnış yazmışım söylermisiniz bana? herşey doğru yazılmış işte ne var kardeşim ?

yalnış değil yanlış
herzaman değil her zaman
1 Yanıt Yanıtla +1
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The Big Brother 7 yıl Computeus
Computeus

frankzhehe

mert1907
frankzhehe
hasanaygunoglu karma kelimesinden sonra virgül olmalı, bu halde farklı anlamlara gelebiliyor. dikkat lütfen.
haberde çoğu kelime yalnış yazılmış. dilbilgisi kurallarına hiç dikkat etmiyorlar vallahi deli oluyorum böylelerine. hatayı düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. sizi herzaman forumda görmek ne güzel...
Senin şu yazmış olduğun yazıda bile birsürü kelime hatası var önce onları düzelt.
hangi kelimeleri yalnış yazmışım söylermisiniz bana? herşey doğru yazılmış işte ne var kardeşim ?


yalnış değil yanlış
herzaman değil her zaman

hatamı düzelttiğiniz için teşekkür ederim. dilbilgisi konusunda biraz zayıfımda ondan böyle hatalar yapabiliyorum.
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Nef'i 7 yıl
Haberleri yazarken editörler biraz daha dikkatli olmalı ancak siz de bir eksiği eleştiriyorsanız eleştirdiğiniz eksikliğe düşmemeniz daha akıl kârı olur.
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DarkEnergy 7 yıl
Facebook bozdu sonunda. Daha fazla para kazanmanın yolları aranmaya başlandı. V.I.P üyeliğe giden yol açıldı.
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ZEUS__ 7 yıl
kaç gaymeye almışlar.
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Yellow Claw 7 yıl
Anlamadım gerçek birşey mi satın alıyoruz yoksa sanal mı?
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