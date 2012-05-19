Karma, Facebook bünyesine dahil oldu





Facebook son zamanlardaki mobil uygulama alımlarına bir yenisini daha ekleyerek hediye uygulaması Karma'yı satın aldı.





Bir e-ticaret uygulaması olan 'Karma' kullanıcılara sunduğu katalog üzerinden hediye satın alarak bunları istediğiniz arkadaşınıza gönderme imkanı sunuyor. Gönderilen hediyeyi onaylayıp onaylamamak yada farklı bir hediye seçmek ise tamamen alıcıya bağlı oluyor. Karma, Facebook’un sosyal yapısını arkasına alarak şirkete doğrudan para kazandıracak uygulamalardan biri olacak gibi görünüyor.





Uygulamanın kurucuları tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Karma’nın artık Facebook bünyesinde bulunacağı ancak hizmetlerinin de devam edeceği belirtildi.

Karma:

http://gigaom.com/2012/05/18/facebook-buys-karma-app/