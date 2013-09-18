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Karşınızda BlackBerry'nin yeni devi : BlackBerry Z30

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
20,2b
1
154
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda BlackBerry'nin yeni devi : BlackBerry Z30

Ocak ayının sonunda tanıttığı BlackBerry 10 işletim sistemini iki klavyeli, bir de dokunmatik ekranlı üç modelle destekleyen BlackBerry firmasının devler ligi için hazırladığı yeni modeli de resmi olarak duyuruldu.

Uzun süredir görselleri internete sızdırılan BlackBerry Z30, firmanın en büyük ekranlı akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Z10 modelinde donanım açısından eleştirilen BlackBerry, Z30 modelinde bunları biraz bertaraf etmeye çalışmış ve üst seviye segmentte daha iyi rekabet etmeyi hedeflemiş.

BlackBerry Z30 modelinde 5 inçlik 720p Super AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle piksel yoğunluğu 295ppi seviyesinde kalmış. BB 10 işletim sisteminin 10.2 güncellemesi de ilk kez bu model ile ekosisteme sunulacak. Pop up şeklinde mesaj görüntüleme ve cevap verme, mail uygulamasında öncelikli gelen kutusu gibi yenilikler sunan BB10.2 gelecek ay diğer modellere de gönderilecek.  

İşlemci tarafında 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro versiyonuna ve Adreno 320 grafik birimine yer veriliyor. Tahminler yongaseti tasarımının Moto X modelindeki ile aynı olabileceği yönünde. 

Cihazda neden 4 çekirdekli bir işlemci kullanılmadı sorusuna ise firmaya yakın kaynaklar BB10 işletim sisteminin enerji yönetiminin 4 çekirdekli işlemcilere adapte olamadığı cevabını veriyor.

Tasarım olarak kardeşinden pek bir farkı olmayan Z30, 9.4mm kalınlık sergilerken, 16GB depolama kapasitesi bu kez microSD ile artırılabiliyor. 2GB RAM, Bluetooth 4.0, NFC, çift bant WiFi, 4G LTE şeklinde diğer özellikler mevcut. Arka kameradaki 8MP çözünürlük korunurken, ön tarafa 2MP çözünürlükte ön kamera konumlandırılmış. Sistem 2880mAh batarya ile desteklenmiş. 

Cihaz gelecek hafta Ortadoğu ve İngiltere pazarlarına doğru yola çıkacakken, Ekim ayında ABD ve diğer ülkelerde piyasaya sürülecek. 

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WB 6 yıl en beğenilen
Napicaz bu cihazla? 1.7Ghz hizinda mail mi okuyacagiz? En iyi bb cihazindan allah korusun, batmadi gitti..
5 Yanıt Yanıtla +14
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orkan_pp.1 6 yıl
Söyledim ama millet anlamamış gene söylüyorum; Z10 veya Q10 veya veya Q5 kullanmamış insanlar lütfen bu konuya girip rahatsızlık vermesin..
Adam os10 kullanmamış,kullanmayı bırak görmemiş fiziksel olarak cihazlara bile elini sürmemiş gelmiş burda üfürüyo:))
Arkadaslar BB ye laf atıcınıza alın elmanızı ısırınnn veya cimrilik yapmayıp çocuk çoluğun bile elinde gördüğümüz iOS veya androıdten vazgeçip os10 ile tanışın,benden size nacizane tavsiye:))
Söyledim ama millet anlamamış gene söylüyorum; Z10 veya Q10 veya veya Q5 kullanmamış insanlar lütfen bu konuya girip rahatsızlık vermesin..Adam os10 kull...
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10 Yanıt Yanıtla +9
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kucukyenici 6 yıl
Al bi tok esnaf daha... Merak etmeyin fiyatını görünce zaten vazgeçersiniz. :-)
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DH Misafiri 3 yıl
slm .benim bataryam şişmiş.z30 kullanıyorum bataryası değişir mi ?
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RioDeJaneiro 3 yıl DH Misafiri
değişir fakat biraz uğraştırıyor.biran önce değiştirin
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alpersonmez 3 yıl
Selamlar dediğiniz programı kurdum, play store girince, maalesef google play store durdu yazıyor, tamama basınca sayfadan çıkıyor. Nasıl yükleme yapıcam?
Telefonum bb q10 10.2.1.3062 güncelleme kontrolünde en güncel yazılıma sahipsiniz yazıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
gozu kapalı alın androıd cop yıgınıdır blackberry MAKINADIR
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cutie elf 4 yıl
bb cihazları nedense çok itici geliyor. bu nedir küçücük kutu gibi. ekranı zaten küçük. kapkalın çerçevesi var. tiksinç yani.
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DH Misafiri 4 yıl
Önceden z10 kullanıyordu şimdi z30 alıcam.çok memnun kaldım ama eğer çok oyun indiren oynayan biriyseniz google play yuklenemedigi için sorun olur.
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TranceFormer 4 yıl
Bu telefonu hepsiburada turuncu mağazadan 2 gün önce 1058 TL'ye sipariş ettim, dün elime ulaştı. Kullanımı "geri-anasayfa-özellikler" tuşları olmadığından tipik androidlere göre daha zor en azından ben biraz zorlandım, iyi ki internette bol bol kullanım videosu var. Iphone'dan contactları alamadım sonra deviceswitch diye bir programla kısa sürede hallettim. Batarya müzik dinleyip surf yaparken biraz çabuk bitiyor gibi geldi ancak daha tam şarj olmamış olabilir emin değilim. Bir de android ve iphoneda e-nabız programı kullanıyordum apk versiyonunu bile bulamadım bulduysam da indirip kuramadım, sonra web tarayıcıdan girerek şimdilik çözdüm, ancak bu konunun acilen çözülmesi gerekiyor, yaşlılar için sosyal sorumluluk anlamında tabi. Fotoğraf kalitesi ve çekim özellikleri güzel müzik çalar da güncellemeden sonra ekolayzer falan eklenince çok güzel oldu. Kulaklıkları internetten nasıl kullanıldığını görmeden kulağıma takamadım :-) biraz garip yapmışlar ama ses kalitesi hassas kulaklar için bile ideal, yedek kılıflarını da koymuşlar. Bir de telefon kılıfı ve ekran koruyucu problemini çözmek gerekiyor, her yerde bulunmuyorlar sanırım. Üzerindeki ekran koruyucu filmin köşesine kırmızı bir üçgen koymuşlar oradan tutup çıkarmaya çalıştım çıkmadı galiba orada durması gerekiyor. Sonuç olarak zırt pırt oyun, program yüklemeyecekler için değişik ve kaliteli bir telefon ayrıca şu an gayet uygun fiyata.
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DH Misafiri 4 yıl
z10 yada q10 kullanmayan arkadaşlar bencede boşuna yorum yapmasın telefonlar hakkında.Yıllardır bb kullanırım.Son telefonum z10.650 tl ye 4 aylık ikinci el bir cihaz aldım.1400 tl ye kadar bir çok telefon ve markalarından düşük olsada özellikleri hepsine beş basar.Müthiş arayüzü,kullanım kolaylığı,beni kesen ekran ve kamerası.Zaten bb manyetik kılıfları son noktadır.Android ve ios gibi rezil sistemlerden sonra bb ve os sistemleri candır.10.3 beta sürümünü denedim.Müthiş stabil ve şarj ömürlerine dahi etkisi var.Sürekli güncellenebiliyor.Şimdi z30 alıyorum onu deneyeceğim.Bence insanların 2000 3000 gibi fiyatlara üst düzey telefon sahibi olduğu bir ülkede z10 gibi bir telefonun peynir ekmek gibi bu paralara satılması lazım.Lakin s3 sorduğunuzda,iphone sordugunuza 60 yaş dede bilirken bb nin z10 diye bir modelinden haberi yoktur.İos ve androidlerle zehirlenmişiz...
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karayulun 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

z10 yada q10 kullanmayan arkadaşlar bencede boşuna yorum yapmasın telefonlar hakkında.Yıllardır bb kullanırım.Son telefonum z10.650 tl ye 4 aylık ikinci el bir cihaz aldım.1400 tl ye kadar bir çok telefon ve markalarından düşük olsada özellikleri hepsine beş basar.Müthiş arayüzü,kullanım kolaylığı,beni kesen ekran ve kamerası.Zaten bb manyetik kılıfları son noktadır.Android ve ios gibi rezil sistemlerden sonra bb ve os sistemleri candır.10.3 beta sürümünü denedim.Müthiş stabil ve şarj ömürlerine dahi etkisi var.Sürekli güncellenebiliyor.Şimdi z30 alıyorum onu deneyeceğim.Bence insanların 2000 3000 gibi fiyatlara üst düzey telefon sahibi olduğu bir ülkede z10 gibi bir telefonun peynir ekmek gibi bu paralara satılması lazım.Lakin s3 sorduğunuzda,iphone sordugunuza 60 yaş dede bilirken bb nin z10 diye bir modelinden haberi yoktur.İos ve androidlerle zehirlenmişiz...

Kesinlikle katılırım. Android yok iken Symbian'a laf dedirtmezlerdi. Şimdi andro-it, ifos böyle şöyle vs üstüne yok gibi boş laflar. Tıpkı hukumete kim gelir ise onu övmek alışkanlığı; padişahım çok yaşa, efen efendimcilik gibidir. Android ve ios 'ta tek bir kişinin özel verisi dahi yoktur. Bütün verilerinizi google ve apple topluyor. 'Sana ne benim özel hayatımdan?' diye söylenin bir kere olsun. BlackBerry kişisel veriler için, apple ve veri vampiri canavar google gibi sülüklük peşinde değil. BlackBerry 'de web'de hızlı dolaşma, az veri harcama (mobil veri) ve pil süresinin uzun olmasının sebeplerinden biri de budur. Bakalım Firefox OS gelince ne yapacak bu andro-it, ifos 'cular. Firefox OS dünya çapında satılmaya başlanınca bakalım google ve apple ne yapacaklar? Google, apple ve microsoft için tekelciliğin sonu gelecek hiç şüphesiz. Linux ve Firefox özgür web için çalışıyorlar. Firefox 'un gönüllü geliştiricilerinin sayısını bilmeyen araştırıp baksın. Firefox web tarayıcısına milyonlarca eklenti kazandıran gönüllüler, Firefox OS için uygulama yapıyor. Buna ne diyeceksiniz? google ve apple tekeline son. Her şeyi biz söylemeyelim. Birilerinden birşeyler duymak alışkanlık olmuş, bu nedenle çoğu insan yanlış fikirlere sahip. Herkes kendisi araştırmalı. Yalnış fikir yanlış yola götürür.
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DH Misafiri 4 yıl
ABD başkanının Apple'ı güvenli olmadığı için kullanmaması çokta yerinde imiş.Milletin fotoğrafları videoları sağda solda geziyor.BB business bir marka Apple evebeynlerin çouklarına oyuncak olarak aldıkları bir marka bence.Apple çılgınları beğenmiycek bu yorumu.
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DH Misafiri 4 yıl
ben aktif ve gün içerisinde yoğun olarak telefonla uğraşan biri olarak bb Q10 kullanıyorum. 10.3 sürümü geldi ve telefon bir kat daha sevdirdi bana kendini. şimdi aklımda z30 var. daha önce samsung s3 aldım batarya öldü telefon kasmaya başladı vs. Lg G2 kullandım daha ilk seferinde 50 cm den düşer düşmez ekran gitti. bende Q10 aldım çelik kasa taş gibi telefon. BB 10.3 yazılımı asla kasmıyor ve takılma olmadan istediğin program tıkır tıkır çalışıyor. z30 konusunda tek endişem batarya ömrü konusunda. Kullanıcı olarak bana bir öngörüde bulunabilir misiniz.
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hakangündüz 4 yıl
Bundan alıcam siyah mi beyaz mııı
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RioDeJaneiro 4 yıl hakangündüz
hakangündüz
Bundan alıcam siyah mi beyaz mııı

Beyaz ayrı güzel duruyor ama çabuk leke kapıyor özellikle arka kapağı kirleniyor.siyah renginde herhangibi kirlenme vs yok .ama 10.3 beyaz renginde daha farklı görünüyor
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DH Misafiri 4 yıl
Herkese slm general mobile discovery kullaniyorum Z30 almayi dusunuyorum hepsiburada.com da 1200tl z30 android uygulamasi indire biliyor muyuz? birde kullanan varsa kasa kalitesi tarzi nasil kasa yapisi celik olmasindan dolayi stabil telefon ariyorum oda blackberry ve sony de mevcut bilen anlayan kisiler yardimci olabilir mi?
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RioDeJaneiro 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Herkese slm general mobile discovery kullaniyorum Z30 almayi dusunuyorum hepsiburada.com da 1200tl z30 android uygulamasi indire biliyor muyuz? birde kullanan varsa kasa kalitesi tarzi nasil kasa yapisi celik olmasindan dolayi stabil telefon ariyorum oda blackberry ve sony de mevcut bilen anlayan kisiler yardimci olabilir mi?

Evet sorunsuz ve stabil Z30 .Eğer uzun süre bir telefon düşünüyorsanız direk alın derim.Kendimde kullanıyorum uygulama sıkıntısı çekmezsiniz google play yüklenebiliyor artık.alınca bana pm atın veya blackberry z30 kullanıcıları konusuna mesaj yazın size nasıl yükleyeceğinizi anlatırım
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