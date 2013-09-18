Karşınızda BlackBerry'nin yeni devi : BlackBerry Z30





Ocak ayının sonunda tanıttığı BlackBerry 10 işletim sistemini iki klavyeli, bir de dokunmatik ekranlı üç modelle destekleyen BlackBerry firmasının devler ligi için hazırladığı yeni modeli de resmi olarak duyuruldu.





Uzun süredir görselleri internete sızdırılan BlackBerry Z30, firmanın en büyük ekranlı akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Z10 modelinde donanım açısından eleştirilen BlackBerry, Z30 modelinde bunları biraz bertaraf etmeye çalışmış ve üst seviye segmentte daha iyi rekabet etmeyi hedeflemiş.





BlackBerry Z30 modelinde 5 inçlik 720p Super AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle piksel yoğunluğu 295ppi seviyesinde kalmış. BB 10 işletim sisteminin 10.2 güncellemesi de ilk kez bu model ile ekosisteme sunulacak. Pop up şeklinde mesaj görüntüleme ve cevap verme, mail uygulamasında öncelikli gelen kutusu gibi yenilikler sunan BB10.2 gelecek ay diğer modellere de gönderilecek.





İşlemci tarafında 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro versiyonuna ve Adreno 320 grafik birimine yer veriliyor. Tahminler yongaseti tasarımının Moto X modelindeki ile aynı olabileceği yönünde.





Cihazda neden 4 çekirdekli bir işlemci kullanılmadı sorusuna ise firmaya yakın kaynaklar BB10 işletim sisteminin enerji yönetiminin 4 çekirdekli işlemcilere adapte olamadığı cevabını veriyor.





Tasarım olarak kardeşinden pek bir farkı olmayan Z30, 9.4mm kalınlık sergilerken, 16GB depolama kapasitesi bu kez microSD ile artırılabiliyor. 2GB RAM, Bluetooth 4.0, NFC, çift bant WiFi, 4G LTE şeklinde diğer özellikler mevcut. Arka kameradaki 8MP çözünürlük korunurken, ön tarafa 2MP çözünürlükte ön kamera konumlandırılmış. Sistem 2880mAh batarya ile desteklenmiş.





Cihaz gelecek hafta Ortadoğu ve İngiltere pazarlarına doğru yola çıkacakken, Ekim ayında ABD ve diğer ülkelerde piyasaya sürülecek.