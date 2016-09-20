Karşınızda GoPro Hero5

Aksiyon kameraları sektörünün büyük isimlerinden GoPro, merakla beklenen Karma adındaki Drone modelinin ardından yeni Hero serisi aksiyon kameralarını da görücüye çıkarttı. Firma kullanıcılardan gelen geri dönüşleri hesaba katarak önemli yenilikler getirmiş.

Hero5 serisinde bu kez 2 farklı model yer alıyor. Hero5 Black modelini klasik versiyon olarak görebiliriz. Hero5 Session ise daha çok küpe benziyor. Her iki model de birbirine yakın veya aynı özelliklerle donatılmış.

Hero5 Black

Hero5 Black modelinde 2 inçlik dokunmatik bir ekran görüyoruz. 30 kare/saniye hızında 4K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabilen kamera ile aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde sabit görüntüler alınabiliyor. Dahili GPS yongası sayesinde artık konum bilgisi bağımsız olarak içeriklere eklenebilecek.

Hero5 Black modelinde ayrıca sesle kontrol imkanı da sunuluyor. Hali hazırda 7 dil destekleniyor ve gelecekte daha fazlası eklenecek. Yine yazılımsal görüntü sabitleme teknolojisi ve 10 metreye kadar suya dayanıklılık serinin ilkleri arasında yer alıyor.

Hero5 Session

Hero5 Session modeli küp şeklinde bir yapıya sahip. . 30 kare/saniye hızında 4K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabilen kamera ile aynı zamanda 10MP çözünürlüğünde sabit görüntüler alınabiliyor. Sesli komut ve su geçirmezlik özelliği aynen yer alırken yazılımsal OIS ile dahili GPS yongası bu modelde bulunmuyor.

GoPro yeni modelleri için bulut desteği de getirmiş. Cihazları WiFi üzerinden ağınıza bağladığınızda firmanın kendi sunucularında çektiğiniz içerikleri yedekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir bilgisayar veya akıllı telefondan bu içeriklere ulaşarak görüntüleme ve düzenleme yapabiliyorsunuz. Elbette bunun için ücretli abonelik gerekiyor.

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GoPro Hero5 serisi 2 Ekim itibariyle raflardaki yerini alacak. GoPro Hero5 Black için 399$ fiyat etiketi belirlenmiş. Hero5 Session için ise 299$ isteniyor. GoPro Plus bulut servisi de aylık 5$ ancak şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde geçerli.