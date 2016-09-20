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Karşınızda GoPro Hero5

Aksiyon severlerin merakla beklediği GoPro’nun yeni kamerası Hero5 resmiyet kazandı. İki farklı versiyon ile gelen yeni serinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl
9,7b
1
12
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon kameraları sektörünün büyük isimlerinden GoPro, merakla beklenen Karma adındaki Drone modelinin ardından yeni Hero serisi aksiyon kameralarını da görücüye çıkarttı. Firma kullanıcılardan gelen geri dönüşleri hesaba katarak önemli yenilikler getirmiş.

Hero5 serisinde bu kez 2 farklı model yer alıyor. Hero5 Black modelini klasik versiyon olarak görebiliriz. Hero5 Session ise daha çok küpe benziyor. Her iki model de birbirine yakın veya aynı özelliklerle donatılmış.

Hero5 Black

Hero5 Black modelinde 2 inçlik dokunmatik bir ekran görüyoruz. 30 kare/saniye hızında 4K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabilen kamera ile aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde sabit görüntüler alınabiliyor. Dahili GPS yongası sayesinde artık konum bilgisi bağımsız olarak içeriklere eklenebilecek.

Hero5 Black modelinde ayrıca sesle kontrol imkanı da sunuluyor. Hali hazırda 7 dil destekleniyor ve gelecekte daha fazlası eklenecek. Yine yazılımsal görüntü sabitleme teknolojisi ve 10 metreye kadar suya dayanıklılık serinin ilkleri arasında yer alıyor.

Hero5 Session

Hero5 Session modeli küp şeklinde bir yapıya sahip. . 30 kare/saniye hızında 4K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabilen kamera ile aynı zamanda 10MP çözünürlüğünde sabit görüntüler alınabiliyor. Sesli komut ve su geçirmezlik özelliği aynen yer alırken yazılımsal OIS ile dahili GPS yongası bu modelde bulunmuyor.

GoPro yeni modelleri için bulut desteği de getirmiş. Cihazları WiFi üzerinden ağınıza bağladığınızda firmanın kendi sunucularında çektiğiniz içerikleri yedekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir bilgisayar veya akıllı telefondan bu içeriklere ulaşarak görüntüleme ve düzenleme yapabiliyorsunuz. Elbette bunun için ücretli abonelik gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 7 fiyaskosunun sebebi acelecilik"

GoPro Hero5 serisi 2 Ekim itibariyle raflardaki yerini alacak. GoPro Hero5 Black için 399$ fiyat etiketi belirlenmiş. Hero5 Session için ise 299$ isteniyor. GoPro Plus bulut servisi de aylık 5$ ancak şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde geçerli. 

 

https://www.engadget.com/2016/09/19/gopro-hero5-black-session/ Yorum Yaz
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argat44 2 yıl en beğenilen
Her ne kadar Aksiyon kamerası akınını GoPro başlatmış olsada Sony malzeme ve görüntü kalitesi GoPronun 1 tık üzerinde. Piyasa rekabeti açısından önemli iki markanın güzel ürünleri var fakat aparatları da hesaba katınca fiyat iki katını bile geçebiliyor.
Adı üstünde aksiyon. Birden fazla kamera ile güzel birşeyler ortaya çıkabiliyor. Fiyatlar düşsün Herkes alsın. "Param olsa da ben de alsam" demesin kimseler.
Her ne kadar Aksiyon kamerası akınını GoPro başlatmış olsada Sony malzeme ve görüntü kalitesi GoPronun 1 tık üzerinde. Piyasa rekabeti açısından önemli iki mark...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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alcest 2 yıl
Olympus tg tracker ve xiaomi yi 2 daha alınası cihazlar. Neredeyse yenilik yok go pro'da.
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moffaka 2 yıl argat44
argat44

Her ne kadar Aksiyon kamerası akınını GoPro başlatmış olsada Sony malzeme ve görüntü kalitesi GoPronun 1 tık üzerinde. Piyasa rekabeti açısından önemli iki markanın güzel ürünleri var fakat aparatları da hesaba katınca fiyat iki katını bile geçebiliyor.

Adı üstünde aksiyon. Birden fazla kamera ile güzel birşeyler ortaya çıkabiliyor. Fiyatlar düşsün Herkes alsın. "Param olsa da ben de alsam" demesin kimseler.

go pro mükemmel bir kamera, sony asla yetişemez. youtube üzeriden çektiği görüntüleri zamanında diğer modellerle kıyaslamıştım sony'de dahil.. Daha sonra kullandığımda gopro'nun diğerleri ile mukayese bile edilemeyeceğini anladım. Aynı değerlere sahip başka markayı kağıt üstünde görünce "aynı megapixelmiş" neden gopro alayım denebilir, halbuki nikon d60 kameram 5 mp olmasına rağmen 30 mp lik bir kamera daha kötü görüntü verebiliyor.

Fiyat konusuna gelince ben tabi ki insanlar ucuza alsın isterim ama 400 doları 400 lira gibi düşünmeniz lazım ülkemizin ekonomisi bozuk para birimimiz değersiz bu durumda bize pahalı geliyor. Türkiye de işçi maaşı 1300 lira ve ayda 1 gopro alabilir. Avrupada 2000 euro 5 tane alabilir.. 1300/5=260 lira.. eğer 260 liraya gopro satılsa çok ucuz diyecektik. Halbuki ucuz olan malesef para birimimiz.
argat44Her ne kadar Aksiyon kamerası akınını GoPro başlatmış olsada Sony malzeme ve görüntü kalitesi GoPronun 1 tık üzerinde. Piyasa rek...
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FranticTr 2 yıl
Xiaomi yi 2 4k ezer gecer
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MrKemal17 2 yıl
Ekrem71 bir öğrenemedin. Yazılımsal OIS olmaz!!!
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OverClocK1ng 2 yıl
399 x 4.5 = 1799 olur. Dolar 4.5 lira ya...
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sierratr1 2 yıl
virb ultra 30 Garminle bunu arasında gidiyorum kararsız kaldım şimdi.
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kadirirdem 2 yıl
sony aksiyon cameraları daha kaliteli...
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smart1978 2 yıl
4k da 60 fps olmamasi kotu...
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DH Misafiri 2 yıl
nihayet ekran koymuş
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JoeyBane 2 yıl
kup olan acayip hosuma gitti ama ois yok
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alcest 2 yıl
Olympus tg tracker ve xiaomi yi 2 daha alınası cihazlar. Neredeyse yenilik yok go pro'da.
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argat44 2 yıl en beğenilen
Her ne kadar Aksiyon kamerası akınını GoPro başlatmış olsada Sony malzeme ve görüntü kalitesi GoPronun 1 tık üzerinde. Piyasa rekabeti açısından önemli iki markanın güzel ürünleri var fakat aparatları da hesaba katınca fiyat iki katını bile geçebiliyor.
Adı üstünde aksiyon. Birden fazla kamera ile güzel birşeyler ortaya çıkabiliyor. Fiyatlar düşsün Herkes alsın. "Param olsa da ben de alsam" demesin kimseler.
2 Yanıt Yanıtla +17
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aycibin 2 yıl argat44
birader aparatlarda ne varki?ne ararsan 3-5 dolara yurtdışından getirtiliyor

bu arada lcd ekranlı bir silver yok galiba.bizde silver var.ekran oldukça iş görüyor
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moffaka 2 yıl argat44
argat44

Her ne kadar Aksiyon kamerası akınını GoPro başlatmış olsada Sony malzeme ve görüntü kalitesi GoPronun 1 tık üzerinde. Piyasa rekabeti açısından önemli iki markanın güzel ürünleri var fakat aparatları da hesaba katınca fiyat iki katını bile geçebiliyor.

Adı üstünde aksiyon. Birden fazla kamera ile güzel birşeyler ortaya çıkabiliyor. Fiyatlar düşsün Herkes alsın. "Param olsa da ben de alsam" demesin kimseler.

go pro mükemmel bir kamera, sony asla yetişemez. youtube üzeriden çektiği görüntüleri zamanında diğer modellerle kıyaslamıştım sony'de dahil.. Daha sonra kullandığımda gopro'nun diğerleri ile mukayese bile edilemeyeceğini anladım. Aynı değerlere sahip başka markayı kağıt üstünde görünce "aynı megapixelmiş" neden gopro alayım denebilir, halbuki nikon d60 kameram 5 mp olmasına rağmen 30 mp lik bir kamera daha kötü görüntü verebiliyor.

Fiyat konusuna gelince ben tabi ki insanlar ucuza alsın isterim ama 400 doları 400 lira gibi düşünmeniz lazım ülkemizin ekonomisi bozuk para birimimiz değersiz bu durumda bize pahalı geliyor. Türkiye de işçi maaşı 1300 lira ve ayda 1 gopro alabilir. Avrupada 2000 euro 5 tane alabilir.. 1300/5=260 lira.. eğer 260 liraya gopro satılsa çok ucuz diyecektik. Halbuki ucuz olan malesef para birimimiz.
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