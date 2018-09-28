Burger King'in yapay zeka ile oluşturulmuş garip reklamları tepki çekiyor

Yapay zeka son günlerde pek çok farklı endüstride, pek çok farklı formatta karşımıza çıkıyor. Özellikle iletişim ve reklamcılık sektöründe yapay zekanın gittikçe hacmini arttıran bir teknoloji olduğunu söylemek hiç de yersiz olmaz. Bu anlamda dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan Burger King, pazarlama ve reklamcılığın geleceğine ışık tutan yepyeni bir yapay zeka algoritmasının BETA versiyonunu test ediyor.

Şirket, son günlerde başlatmış olduğu "Robotlar Ajansı" isimli proje kapsamında yapay zeka algoritmaları ile tasarlanmış reklam filmi serileri için çalışıyor. Proje reklamcılık sektöründe yepyeni bir devir başlatabilecek kadar inovatif olsa da şirketin yayınlamış olduğu ilk reklam serisi seyirciler tarafından biraz gülünç ve ürkütücü bulundu. Rastgele kafiyeli sözcüklerin kullandığı söz öbeklerinden oluşan reklam metinleri kulağa bir hayli kafa karıştırıcı geliyor.

Örneğin yukarıdaki reklam filminde "Whopper da tıpkı sizler gibi bir tavşan deliğinde yaşıyor. Haydi kendinize bir Whopper sipariş edin. Uruguay'da yersiniz" gibi herhangi bir anlam içermeyen ifadeler yer alıyor.

Başka bir reklam filminde de "Cinsiyetler kötüyü ortaya çıkartır. İhaleler de gençleri. İşte karşınızda Burger Thing'den çıtır kanatları ile erkek bir kuş!" cümleleri yer alıyor.

https://mashable.com/article/burger-king-ai-ads-beautiful-disaster/?utm_cid=a-vt-rr&utm_cid=a-rr-entertainment#aipAWAwpUmqO

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Aynı seriden başka bir reklam filminde ise "Bu bir kuş mu? Yoksa bu bir uçak mı? O bir kuştu. Fakat artık bir tavuk.'in kızarmış tavukları artık yeni patatesleri. Üzgün veya pişman değiliz. Çünkü patatesler bunu hak etti" cümleleri yer alıyor