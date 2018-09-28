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Burger King'in yapay zeka ile oluşturulmuş garip reklamları tepki çekiyor

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden Burger King'in yapay zeka algoritmaları ile oluşturulmuş reklam filmi serisi pek çok internet kullanıcısı tarafından ürkütücü ve garip bulundu.
7 ay
19,5b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Yapay zeka son günlerde pek çok farklı endüstride, pek çok farklı formatta karşımıza çıkıyor. Özellikle iletişim ve reklamcılık sektöründe yapay zekanın gittikçe hacmini arttıran bir teknoloji olduğunu söylemek hiç de yersiz olmaz. Bu anlamda dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan Burger King, pazarlama ve reklamcılığın geleceğine ışık tutan yepyeni bir yapay zeka algoritmasının BETA versiyonunu test ediyor.
Şirket, son günlerde başlatmış olduğu "Robotlar Ajansı" isimli proje kapsamında yapay zeka algoritmaları ile tasarlanmış reklam filmi serileri için çalışıyor. Proje reklamcılık sektöründe yepyeni bir devir başlatabilecek kadar inovatif olsa da şirketin yayınlamış olduğu ilk reklam serisi seyirciler tarafından biraz gülünç ve ürkütücü bulundu. Rastgele kafiyeli sözcüklerin kullandığı söz öbeklerinden oluşan reklam metinleri kulağa bir hayli kafa karıştırıcı geliyor.
Örneğin yukarıdaki reklam filminde "Whopper da tıpkı sizler gibi bir tavşan deliğinde yaşıyor. Haydi kendinize bir Whopper sipariş edin. Uruguay'da yersiniz" gibi herhangi bir anlam içermeyen ifadeler yer alıyor.
Başka bir reklam filminde de "Cinsiyetler kötüyü ortaya çıkartır. İhaleler de gençleri. İşte karşınızda Burger Thing'den çıtır kanatları ile erkek bir kuş!" cümleleri yer alıyor.
Aynı seriden başka bir reklam filminde ise "Bu bir kuş mu? Yoksa bu bir uçak mı? O bir kuştu. Fakat artık bir tavuk. Burger King'in kızarmış tavukları artık yeni patatesleri. Üzgün veya pişman değiliz. Çünkü patatesler bunu hak etti" cümleleri yer alıyor
https://mashable.com/article/burger-king-ai-ads-beautiful-disaster/?utm_cid=a-vt-rr&utm_cid=a-rr-entertainment#aipAWAwpUmqO Yorum Yaz
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Berringer 7 ay en beğenilen
reklamın iyisi, kötüsü olmaz bu arada sizde burger reklamı yapmış oldunuz.
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khytr89 7 ay
"Whopper da tıpkı sizler gibi bir tavşan deliğinde yaşıyor. Haydi kendinize bir Whopper sipariş edin. Uruguay'da yersiniz"
"Cinsiyetler kötüyü ortaya çıkartır. İhaleler de gençleri. İşte karşınızda Burger Thing'den çıtır kanatları ile erkek bir kuş!"
"Bu bir kuş mu? Yoksa bu bir uçak mı? O bir kuştu. Fakat artık bir tavuk. Burger King'in kızarmış tavukları artık yeni patatesleri. Üzgün veya pişman değiliz. Çünkü patatesler bunu hak etti"
Haykırdım bu ne gözümden yaş geldi :D
"Whopper da tıpkı sizler gibi bir tavşan deliğinde yaşıyor. Haydi kendinize bir Whopper sipariş edin. Uruguay'da yersiniz""Cinsiyetler kötüyü ortaya çıkart...
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Yanıtla +34
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kımyasal 7 ay
İnsanlar duymak istediklerini duyamayınca tepki gösteriyor,halbuki yapay zeka toplumsal mesaj verircesine sloganlar ortaya koymuş.
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1 Avatar
ThePscho 7 ay
"Çünkü patatesler bunu hak etti."
Seni aşağılık patates !

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dostum kertenkele 7 ay
Haberin amacı bize reklam izletmek herhalde. Geç farkettim durumu. Malum adblock yüzünden sitedeki reklam geliri düştü herhalde sizde böyle bir yola başvurunuz
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curiolus 7 ay
Serdar ortaç metin yazarı olmuş olmasın :)
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Kulak Misafiri 7 ay
Sonuncusu iyimiş aslında. Güldürdü ne yalan söyleyeyim

Yapay zeka reklamları böyle kabul görebilir aslında
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Cessabit 7 ay
Yalnız sloganlar üzerine düşündükçe, derinlere dalıyorsun.
Robot gizli bir mesaj vermeye çalışıyor.
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Mr.Prestige 7 ay
Koptum ya
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Reklamın iyisi kötüsü olur.
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Prequel 7 ay
Eat the math.
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qoqoCAN 7 ay
Nedense acıktım. HMMMMMMMM
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tuago 7 ay
İstisnasız her teknoloji haberinin altına alakalı alakasız bir biçimde ülkemizi karalayan ve kötüleyen yorum yazan andaval trollere benzeyen yapay zeka olmuş bu. DH'a dadanan bu parazit sürüsünün tek kaynaktan yönlendirildiği çok belli.
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