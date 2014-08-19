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Karşınızda Windows Phone ekosisteminin en güçlü ve en iddialı üyesi : HTC One (M8) for Windows

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Windows Phone ekosisteminin en güçlü ve en iddialı üyesi : HTC One (M8) for Windows

One X ve X+ dönemindeki hatalarını tekrarlamamak adına geçen yıldan bu yana önemli yenilikler geliştiren ve One serisi akıllı telefonlarında bunları sunmaya başlayan HTC, satış başarısı elde edemese de sayısız övgüyü hak etmişti. Firma şimdi bu katma değerli özellikleri Windows Phone ekosistemine de sunuyor. 

Bu bakımdan BoomSound hoparlör, HTC Zoe, Blinkfeed, Duo Camera, tamamen metal alaşımlı kasa gibi yenilikler ekosisteme ilk kez sunuluyor diyebiliriz. HTC One for Windows modelini rakiplerinden ayıran da bu yenilikler olacak. Zira ekosistemdeki modeller artık birbirini tekrar eder hale geldi ve bazı Lumia cihazlarındaki kamera teknolojileri haricinde ekosistemde dikkat çekici bir yeniliğe rastlamak mümkün değil. Şimdilik Zoe özelliğinin sunulup sunulmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz. 

Ayrıca cihazda yer alan Snapdragon 801 yongaseti de yine ilk kez bir Windows Phone cihazında kullanılıyor. Diğer modellerde en yüksek Snapdragon 800 yongaseti mevcut. Snapdragon 801 işlemci ve grafik hızı bakımından daha hızlı. Bu bakımdan HTC One for Windows ekosistemin en güçlü modeli haline geliyor. WP işletim sisteminin akıcılığı da düşünüldüğünde kullanım konusunda da cihazın üst seviye bir performans sunacağını söyleyebiliriz. 

HTC'nin One M8 modelinde yer alan 5 inçlik Full HD SLCD3 ekran, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya, Bluetooth 4.0 gibi özellikler aynen Windows Phone ekosistemine aktarılmış. Ancak Microsoft arayüz konusunda katı olduğu için rakip modellerden bu konuda bir farklılık mevcut değil. Blinkfeed arayüzü de bir uygulama şeklinde cihazda yerini almış.

Windows Phone 8.1 Update 1 ile gelen yeni bir özellik sayesinde Dot View kılıfını One for Windows modeli ile kullanmak da mümkün hale geliyor. Bu açıdan da ekosistemde bir ilk sayılabilir. 

HTC şimdilik One for Windows modelini Verizon operatörü ile ABD'de dağıtacak. Global dağıtım konusunda ise önümüzdeki haftalarda yapılacak bir lansmanla detayların açıklığa kavuşması bekleniyor. 



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DH Misafiri 4 yıl
Vay arkadaş burada yazılanları okuyorum da herkes kafasına göre yorum yapıyor. Windowsu kullanmadan ahkam kesenler var. Önceden iphone kullanıcı şimdi ise Windows kullanan birisi olarak söylüyorum, şu anda lumia 930kullanıyorum tek bir eksik bir şey görmedim. Uygulama sayısı denip duruyordu ama şimdi işine yarayacak tüm şeyler mevcut. Bir başka arkadaşın dediği gibi büyük firmaların on numara oyunlarının hepsi mevcut ve son derecede grafik olarakta performans olarakta hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. En iyisi kullanıp görmek milletin lafına bakarak değil...
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myalcinoglu 4 yıl
HTC nin böyle bir telefon yapması çok güzel. Nokia Lumia 930 çok beğenmiştim ama telefonu canlı göremedim daha, gitmediğim sormadığım tekno mağaza kalmadı. 2009 sonu 2010 başından beri wındows phone kullanıyorum HTC HD7 en ufan bir problem yaşamadım, yaşından ötürü bataryası zayıflamış durumda. M8WP merakla bekliyorum.
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selmand 4 yıl
htc soyulmayan telefon yaptıysa ne ala. salt 8.1güncellemesini bile vermedi adamlar bize.
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interestedintech33 4 yıl
Ana Menü sola kaydırılır

Ayarlara girilir

ayarlar içerisinde hücresel veri bulunmaya çalışılır (hiçbir ikonun olmadığı düz not defteri gibi berbat düzenlenmiş bir ayarlar menüsü)

Hücresel içine girilir (yanda hücreseli açmak için herhangi bir aç kapa butonu olmadığı için)

Kapalı olduğu görülür fakat hala buton yoktur

Üstüne tıklanır kapalı açık seçenekleri görülür

açık seçilir

Ana menüye dönülür

Evet hücreselden internete girmek için yapmanız gerekenler bunlar.

Kimse ana menüyü saçma sapan bağlantı ikonlarıyla doldurmak zorunda değil başka bir ekran da olmadığı için. uygulama indir diyenlere söylüyorum ki o bile pratik değil yine ayarların içine giriliyor.

Bunu da Eksiği yok diyenler için yazdım bunu insanlar bir seferliğine zar zor parasıyla alıyor onları da kendinizi de kandırmayın.
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skyrime2828 4 yıl
Ms in zorlamasiyla cikan bir Telefon.
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salamander19 4 yıl
ben androide nazaran wp8 den daha memnunum. gerçi android ilk yıllarında nasıl yerden yere vurulurdu onu da çok iyi hatırlıyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
htc malzeme kalitesi ve windows phone stabilitesi çok iyi işler yapabilir
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DH Misafiri 4 yıl
512 mb ramde bile akıcı çalışan işletim sistemine 2 gb ram ve snapdragon 801 koyuyorsun :D sidik yarışı değilde nedir ?
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depelerx 4 yıl
Uzun zamandır Lumia 1020 kullanan biri olarak söylüyorum, Windows phone 8.1 den itibaren işletim sistemi olarak hiçbir eksiklik kalmadı, üstüne üstlük acaip akıcı bir işletim sistemi(daha önce android kullandım ve şu an kullandığım samsung tablette de android kullanıyorum), eksik olarak gördüğünüz konu belki uygulamalar olabilir ancak o kısım da Microsoft un elinde olan bir durum değil, bağımsız firmaların kendi çıkarları doğrultusunda wp ekosistemine uygulama geliştirmekte geç kalmalarından kaynaklanıyor. Uygulama eksikliğini en çok çekecek olan kesim 16 yaş ve altı grup olarak görünüyor çünkü bu kesim daha çok küçük firmaların oyunlarını oynuyorlar, bunun dışında zaten gameloft ve EA Games gibi büyük firmalar tüm oyunlarını wp için çıkarttılar. Şu an forumda takılan çoğu kişinin aklındaki Windows phone imajı eski versiyonlardaki eksikliklerden dolayı kötü, buna Mesut Çevik de dahil diye düşünüyorum, kendisi de bir Windows phone alıp 1 ay kullansın bence yorum yapmadan önce.
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Jeopol 4 yıl depelerx
depelerx
Uzun zamandır Lumia 1020 kullanan biri olarak söylüyorum, Windows phone 8.1 den itibaren işletim sistemi olarak hiçbir eksiklik kalmadı, üstüne üstlük acaip akıcı bir işletim sistemi(daha önce android kullandım ve şu an kullandığım samsung tablette de android kullanıyorum), eksik olarak gördüğünüz konu belki uygulamalar olabilir ancak o kısım da Microsoft un elinde olan bir durum değil, bağımsız firmaların kendi çıkarları doğrultusunda wp ekosistemine uygulama geliştirmekte geç kalmalarından kaynaklanıyor. Uygulama eksikliğini en çok çekecek olan kesim 16 yaş ve altı grup olarak görünüyor çünkü bu kesim daha çok küçük firmaların oyunlarını oynuyorlar, bunun dışında zaten gameloft ve EA Games gibi büyük firmalar tüm oyunlarını wp için çıkarttılar. Şu an forumda takılan çoğu kişinin aklındaki Windows phone imajı eski versiyonlardaki eksikliklerden dolayı kötü, buna Mesut Çevik de dahil diye düşünüyorum, kendisi de bir Windows phone alıp 1 ay kullansın bence yorum yapmadan önce.

Sadece oyun oynayanlar degil sik sik mail alip verenlerde sorunla karsilasacaklar.

NE yazik ki windows phone hem Gmail( ya da diger mail formatlari) uygulamasina sahip degil hemde kendi mail uygulamasi cesitli formatlarda dosya eklemeyi desteklemiyor. Eger .docx .doc .pdf gibi dosya eklemek istiyorsaniz ilk once PDF uygulamasini acip gonder demeniz gerekiyor. Ve buda cok sayisa dosya gondermeyi desteklemiyor. Her dosyayi ayri ayri mail atmak gerekiyor. Bu da asiri zaman kaybi yaratiyor ve karisikliga neden oluyor.

Sik sik mail kullaniyorsaniz almayin,oyun oynuyorsaniz almayin, stabilite konusunda digererinden fark yok. Zaten bunlar yoksa NE icin akilli telefon alinir bilmem. kamerada lumialar kagit uzerinde AZ birsey iyi gozukuyor.
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positiveboy 4 yıl
android kullanıcısı olarak söylüyorum WP ilk kez bir telefona yakışmış eğer stabilitede varsa tek eksiği kamera kalıyo ve bence o kadar da büyük bi sorun değil
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DarthLuca 4 yıl
Windows Phone 8'e geçmek için gayet güzel olmuş, adam gibi bir telefon katılmış, çocuk oyuncağı görünümlü lumiaların yanına
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King Stannis 4 yıl DarthLuca
DarthLuca
Windows Phone 8'e geçmek için gayet güzel olmuş, adam gibi bir telefon katılmış, çocuk oyuncağı görünümlü lumiaların yanına

Siyah ve beyaz Lumialar (özellikle 920 ve 1520) hiçte öyle durmuyor tabi birde 925 var onu hiç söylemiyorum.
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GetSomeRest 4 yıl
Ön taraftaki siyah çerçeve tamamen ekran olsa o zaman hiç düşünülmeden alınır derdim ama bu şekilde sanki ekran ortada kaybolmuş gibi.
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