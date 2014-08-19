Karşınızda Windows Phone ekosisteminin en güçlü ve en iddialı üyesi : HTC One (M8) for Windows





One X ve X+ dönemindeki hatalarını tekrarlamamak adına geçen yıldan bu yana önemli yenilikler geliştiren ve One serisi akıllı telefonlarında bunları sunmaya başlayan HTC, satış başarısı elde edemese de sayısız övgüyü hak etmişti. Firma şimdi bu katma değerli özellikleri Windows Phone ekosistemine de sunuyor.





Bu bakımdan BoomSound hoparlör, HTC Zoe, Blinkfeed, Duo Camera, tamamen metal alaşımlı kasa gibi yenilikler ekosisteme ilk kez sunuluyor diyebiliriz. HTC One for Windows modelini rakiplerinden ayıran da bu yenilikler olacak. Zira ekosistemdeki modeller artık birbirini tekrar eder hale geldi ve bazı Lumia cihazlarındaki kamera teknolojileri haricinde ekosistemde dikkat çekici bir yeniliğe rastlamak mümkün değil. Şimdilik Zoe özelliğinin sunulup sunulmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz.





Ayrıca cihazda yer alan Snapdragon 801 yongaseti de yine ilk kez bir Windows Phone cihazında kullanılıyor. Diğer modellerde en yüksek Snapdragon 800 yongaseti mevcut. Snapdragon 801 işlemci ve grafik hızı bakımından daha hızlı. Bu bakımdan HTC One for Windows ekosistemin en güçlü modeli haline geliyor. WP işletim sisteminin akıcılığı da düşünüldüğünde kullanım konusunda da cihazın üst seviye bir performans sunacağını söyleyebiliriz.





HTC'nin One M8 modelinde yer alan 5 inçlik Full HD SLCD3 ekran, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya, Bluetooth 4.0 gibi özellikler aynen Windows Phone ekosistemine aktarılmış. Ancak Microsoft arayüz konusunda katı olduğu için rakip modellerden bu konuda bir farklılık mevcut değil. Blinkfeed arayüzü de bir uygulama şeklinde cihazda yerini almış.





Windows Phone 8.1 Update 1 ile gelen yeni bir özellik sayesinde Dot View kılıfını One for Windows modeli ile kullanmak da mümkün hale geliyor. Bu açıdan da ekosistemde bir ilk sayılabilir.





HTC şimdilik One for Windows modelini Verizon operatörü ile ABD'de dağıtacak. Global dağıtım konusunda ise önümüzdeki haftalarda yapılacak bir lansmanla detayların açıklığa kavuşması bekleniyor.







