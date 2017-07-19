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Karşınızda Xiaomi'nin en ucuz akıllı televizyon modeli

Fiyat/performans dengesi yüksek akıllı telefon modelleriyle ülkemizde de kullanıcı kitlesine sahip olan Xiaomi, Mi TV ailesinin en yeni ve fiyatı en uygun televizyon modelini tanıttı, işte detaylar.
1 yıl
10,7b
1
16
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizde akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, pek çok farklı iş kolunda da ürün ve çözümler sunuyor. Bunların çoğu ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olduğundan yani Çin sınırlarını aşmadığından pek bilinmeseler de özellikle TV işinde hızlı büyüdükleri ortada.
Kendi markasını taşıyan televizyonlara son dönemde büyük önem veren ve ciddi yatırımlar yapan Xiaomi, tarihinde ilk defa bu sene katıldığı CES Fuarı'nda da beklentilerin aksine yeni bir mobil cihaz değil, tasarım ve özellikleriyle öne çıkan tv modelini tanıtmıştı.
Mi Smart TV çatısı altında toplanan Xiaomi televizyonların en yeni temsilcisi, aynı zamanda ailenin en küçük ve ucuz olan modeli. Mi TV 4A adını taşıyan ve isimlendirmesiyle akıllara telefon modeli Redmi 4A'yı getiren televizyon, 32-inç boyutunda bir model.
Çözünürlüğü1366 x 768 piksel olarak belirlenen model 178 derece görüş açısına, 3000:1 kontrast oranına ve 6.2ms dinamik tepki süresine sahip. 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli (Cortex-A53 tabanlı ) Amlogic T962-SX işlemcisi ve ona entegre 750MHz hızında Mali-450MP3 GPU'sundan güç alan tv'de 1GB RAM ve 4GB depolama alanı sunuluyor.
Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan televizyon, internet bağlantısı için hem ethernet hem de 802.11n WiFi desteği sunuyor. Aynı zamanda çift HDMI ve bir adet USB konnektörüyle donatılan televizyon, yongada sistem platformuyla H.265 videoları da çözümleyebiliyor. 2x 5 Watt kapasiteli stereo ses sistemiyle desteklenen Mi TV 4A, 3.9Kg ağırlığında.
23 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak Mi TV 4A'nın fiyatı ise 1099 yuan, yani 570TL.
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ERIKCI 1 yıl en beğenilen
1366x768? are you kidding me?
1 Yanıt Yanıtla +26
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Nokata 1 yıl
Xiaomi dünyayı ele geçirecek rez alın.
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gs09gs09 1 yıl
Gelsin bi tane odama alirim xD fhd olmasada idare eder aksam dizi felan izlenir
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Mutlucan96 1 yıl
Akıllı olması dışında zaten benzer özellikte 600 liraya televizyon var. Gümrük falan hesap etmenize gerek yok. İlle de akıllı olsun derseniz Chromecast alırsınız bir de.
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DH Misafiri 1 yıl
Gümrükle beraber tr fiyatı 1570
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HajHaj 1 yıl
Xiaomi ürünleri çok güzel ve sanki her birininin ruhu var. Apple'ın ilk zamanlarını hatırlatıyor bana.
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arel.gr 1 yıl
1366x768 çözünürlük en az enerji ve ucuz fiyata 32" modele değinilmiş.
çözünürlüğü belirsiz.
2000$ altı 65" mi.com/...
1500$ altı 65" home theater 'siz.
1500$ daha da altında 55" ve 49" Xiaomi Mi TV 4 'ler yıl sonuna konu edilmiş.
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Fenomenon 1 yıl
Çözünürlük çok düşük kalmış.
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0MG90 1 yıl
Burda da satılsa keşke
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kartal172 1 yıl 0MG90
Burada satılsaydı bu fiyata kimse satmazdı. Hal öyle olunca kimse de almazdı. Burası Türkiye.
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stalker(1979) 1 yıl
Çözünürlük az kalmış :(
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zunerall 1 yıl
Xiaomi neler üretmiyor ki. Akıllı kettle'dan tutun da gece lambasına kadar neredeyse yok yok. Güzel bir çizgileri var. Ürünleri de kaliteli duruyor. Bozmazlarsa çok iyi.
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Bender B. Rodriquez 1 yıl
FHD olsaymis keske. Gerci mi tv 4x cikar o da FHD olur bekleyelim gorelim
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