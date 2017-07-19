Karşınızda Xiaomi'nin en ucuz akıllı televizyon modeli

Ülkemizde akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, pek çok farklı iş kolunda da ürün ve çözümler sunuyor. Bunların çoğu ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olduğundan yani Çin sınırlarını aşmadığından pek bilinmeseler de özellikle TV işinde hızlı büyüdükleri ortada.

Kendi markasını taşıyan televizyonlara son dönemde büyük önem veren ve ciddi yatırımlar yapan Xiaomi, tarihinde ilk defa bu sene katıldığı CES Fuarı'nda da beklentilerin aksine yeni bir mobil cihaz değil, tasarım ve özellikleriyle öne çıkan tv modelini tanıtmıştı.

Mi Smart TV çatısı altında toplanan Xiaomi televizyonların en yeni temsilcisi, aynı zamanda ailenin en küçük ve ucuz olan modeli. Mi TV 4A adını taşıyan ve isimlendirmesiyle akıllara telefon modeli Redmi 4A'yı getiren televizyon, 32-inç boyutunda bir model.

Çözünürlüğü1366 x 768 piksel olarak belirlenen model 178 derece görüş açısına, 3000:1 kontrast oranına ve 6.2ms dinamik tepki süresine sahip. 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli (Cortex-A53 tabanlı ) Amlogic T962-SX işlemcisi ve ona entegre 750MHz hızında Mali-450MP3 GPU'sundan güç alan tv'de 1GB RAM ve 4GB depolama alanı sunuluyor.

Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan televizyon, internet bağlantısı için hem ethernet hem de 802.11n WiFi desteği sunuyor. Aynı zamanda çift HDMI ve bir adet USB konnektörüyle donatılan televizyon, yongada sistem platformuyla H.265 videoları da çözümleyebiliyor. 2x 5 Watt kapasiteli stereo ses sistemiyle desteklenen Mi TV 4A, 3.9Kg ağırlığında.

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23 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak Mi TV 4A'nın fiyatı ise 1099 yuan, yani 570TL.