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Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X

Tesla bayilerinden biri çeşitli kalibredeki mermilere karşı koyabilen zırhlı bir Model X yaptı. 12 haftada hazır hale getirilen kurşun geçirmez Model X pek de ucuza mal olmuyor.
5 ay
15,3b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Meksika'daki bir Tesla bayisi şu anda zırhlı bir Model X sergiliyor. Otomobilin gövdesi çelik ve Nanoflex hafif balistik malzemelerle donatılmış durumda. Ayrıca araçtaki standart camların hafif kurşun geçirmez camla değiştirildiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil"
Aracın zırh kaplaması .380, 9mm, .22mm ve .44 magnum da dahil olmak üzere farklı kalibrelerde mermilere karşı koyabilecek sağlamlıkta. Kurşun geçirmez SUV, standart bir Model X ile aynı görünmesine karşın ekstra koruma sunması nedeniyle 250 kilogram daha ağır.

Tamamlanması 12 hafta sürüyor

Zırh kaplama güvenlik açısından avantajlar sunsa da aracın verimliliğini yüzde üç ila beş oranında düşürüyor. Kurşun geçirmez bir Model X'in 12 hafta gibi bir sürede hazırlandığı belirtildi. Ayrıca çok da ucuza mal olmuyor. Zırhlı Model X'e sahip olmanın bedeli (SUV ve vergiler hariç) 45 bin dolar.

https://electrek.co/2018/12/12/tesla-model-x-armoured-vehicle/ Yorum Yaz
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draw1907 5 ay en beğenilen
Pahalı dediği paraya bak 45bin birim para :)
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Spider_hip 5 ay
Param olsa düşünmez alırdım. Türkiye'de sürekli araba kurşunlanma haberleri okuyoruz ne yazık ki.
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spirituals 5 ay
3000 Dolar asgarî ücret ile toplamda 15 ay yapar bu aracı almak bir Amerikalı için.
1603 lira asgari ücret ile ülkemizde bu arabayı almak peki? Fiyatı 2 milyon olacaktır. Keza normali zaten 1.5 milyon lira. Hesaplamaya gerek duymadım.
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StreamRolleR 5 ay
USA deki arkadaşıma burada 98.000 BİRİM paraya A sınıf çöp teneke symbol alıyoruz dedim adama inme indi.
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zotacing 5 ay
ekstra koruma sunması nedeniyle 250 kilogram daha ağır.
Sadece camlara yapmışlar demek ki, o da her cam mı belli değil.
Menzili de 50km falan olmuştur ağırlık binince, Dünya'nın en balon markası, ağır kazık.
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furkana. 5 ay
45 bin dolar sadece zırh ücreti.
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sml_akyz 5 ay
Bize gelse ne kadar olur bilemiyorum.
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korayreyiz 5 ay
Durdurabileceği max kalibre 44 is çöp kalite zırhmış. Tesla amerikan markası, amerikada millet 300 dolara ar15 alabiliyor bu aracı tuzla buz eder. Sadece boş reklam bu
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rbcntechnic 5 ay
Bizde 45 bin TL ye sadece zırh kaplarlar
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draw1907 5 ay en beğenilen
Pahalı dediği paraya bak 45bin birim para :)
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Omisis046 5 ay
Merak ettim, bataryasına ateş edilse patlar mı?
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Rouvax 5 ay
Meksika da lazım, kime satıcaklarını biliyolar.
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