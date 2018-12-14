Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X

Meksika'daki bir Tesla bayisi şu anda zırhlı bir Model X sergiliyor. Otomobilin gövdesi çelik ve Nanoflex hafif balistik malzemelerle donatılmış durumda. Ayrıca araçtaki standart camların hafif kurşun geçirmez camla değiştirildiği belirtiliyor.

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Aracın zırh kaplaması .380, 9mm, .22mm ve .44 magnum da dahil olmak üzere farklı kalibrelerde mermilere karşı koyabilecek sağlamlıkta. Kurşun geçirmez SUV, standart bir Model X ile aynı görünmesine karşın ekstra koruma sunması nedeniyle 250 kilogram daha ağır.

Tamamlanması 12 hafta sürüyor

Zırh kaplama güvenlik açısından avantajlar sunsa da aracın verimliliğini yüzde üç ila beş oranında düşürüyor. Kurşun geçirmez bir Model X'in 12 hafta gibi bir sürede hazırlandığı belirtildi. Ayrıca çok da ucuza mal olmuyor. Zırhlı Model X'e sahip olmanın bedeli (SUV ve vergiler hariç) 45 bin dolar.

https://electrek.co/2018/12/12/tesla-model-x-armoured-vehicle/