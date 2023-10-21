Kurşun geçirmezlik testinden çıkan Tesla Cybertruck görüntülendi: İşte aracın hali

Tesla CEO'su Elon Musk, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada Cybertruck'ı bir Tommy Gun (Thompson Submachine Gun) ile tarayarak "Al Capone tarzı" kurşun geçirmezlik testinden geçirdiklerini açıkladı. Evet yanlış duymadınız elektrikli pick-up'ın üzerine Amerikan yapımı ünlü makineli tüfek ile bir şarjör mermi boşaltıldı.
Sosyal medyaya düşen bir videoda sürücü tarafında yaklaşık 40-50 kadar kurşun izi olduğu görülüyor. Musk, yaptıkları kurşun geçirmezlik testinde yolcu kabinine hiçbir mermi girmediğini açıkladı. Tesla'nın patronu içeri mermi girmediğini söylese de camlara değil sadece çelik gövde panellerine ateş edildiği görülüyor.
Mermilere dayanıklı olduğu söylenmişti
Musk'a göre Cybertruck, Tesla'nın "şimdiye kadarki en iyi ürünü". Yapılan test kesinlikle sıra dışı ancak Cybertruck'ın da sıra dışı bir araç olduğunu unutmamak gerek. 2019'daki tanıtım etkinliğinde aracın mermilere dayanıklı olduğu iddia edilmiş hatta bu konuda bir video gösterilmişti. Aynı zamanda Elon Musk ve Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'in ilgi çekici başka bir şov yapmaya çalıştığını hatırlıyoruz.
Cybertruck'ta kullanılan zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için yapılan gösteri tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Fırlatılan beyzbol topu büyüklüğündeki çelik top daha ilk denemede camı ciddi şekilde çatlattı. Tesla'nın bu kırılmaz camı daha dayanıklı hale getirip getirmediğini bilemesek de en azından şirketin kurşun geçirmezlik konusunda ciddi olduğunu anlıyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.