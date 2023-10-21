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    Kurşun geçirmezlik testinden çıkan Tesla Cybertruck görüntülendi: İşte aracın hali

    Elon Musk, Tesla Cybertruck'ı makineli tüfekle tarayarak kurşun geçirmezlik testinden geçirdiklerini açıkladı. Üzerine 40-50 mermi isabet eden elektrikli pick-up'ın son hali görüntülendi.
    Kurşun geçirmezlik testinden çıkan Tesla Cybertruck görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Tesla uzun süren bekleyişin ardından fütüristik görünümlü elektrikli pick-up'ını nihayet tüketicilerle buluşturmaya çok yakın. Şirket ilk teslimatların 30 Kasım'da yapılacağını resmi olarak duyurdu. Bunun öncesinde aracın bazı potansiyel alıcıları cezbedebilecek bir yanı gözler önüne serildi.

    Tesla CEO'su Elon Musk, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada Cybertruck'ı bir Tommy Gun (Thompson Submachine Gun) ile tarayarak "Al Capone tarzı" kurşun geçirmezlik testinden geçirdiklerini açıkladı. Evet yanlış duymadınız elektrikli pick-up'ın üzerine Amerikan yapımı ünlü makineli tüfek ile bir şarjör mermi boşaltıldı.

    Sosyal medyaya düşen bir videoda sürücü tarafında yaklaşık 40-50 kadar kurşun izi olduğu görülüyor. Musk, yaptıkları kurşun geçirmezlik testinde yolcu kabinine hiçbir mermi girmediğini açıkladı. Tesla'nın patronu içeri mermi girmediğini söylese de camlara değil sadece çelik gövde panellerine ateş edildiği görülüyor.

    Mermilere dayanıklı olduğu söylenmişti

    Musk'a göre Cybertruck, Tesla'nın "şimdiye kadarki en iyi ürünü". Yapılan test kesinlikle sıra dışı ancak Cybertruck'ın da sıra dışı bir araç olduğunu unutmamak gerek. 2019'daki tanıtım etkinliğinde aracın mermilere dayanıklı olduğu iddia edilmiş hatta bu konuda bir video gösterilmişti. Aynı zamanda Elon Musk ve Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'in ilgi çekici başka bir şov yapmaya çalıştığını hatırlıyoruz.

    Kurşun geçirmezlik testinden çıkan Tesla Cybertruck görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Cybertruck'ta kullanılan zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için yapılan gösteri tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Fırlatılan beyzbol topu büyüklüğündeki çelik top daha ilk denemede camı ciddi şekilde çatlattı. Tesla'nın bu kırılmaz camı daha dayanıklı hale getirip getirmediğini bilemesek de en azından şirketin kurşun geçirmezlik konusunda ciddi olduğunu anlıyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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